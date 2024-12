Tři scénáře, co dělat s dárkem, který nechcete

Strefit se do vkusu či velikosti obdarovaného není vždy snadné. Každoročně tak po Štědrém dnu řeší lidé s nevhodným či nevyhovujícím dárkem zapeklitou otázku klasika „kam s ním“. Na výběr, jak naložit s nechtěným dárkem, jsou přinejmenším hned tři scénáře.

Knihu nebo mixér, které už máte doma, svetr či halenka v jiné než vaší velikosti nebo rádoby vtipný dárek, který vám zase až tak vtipný nepřipadá. To vše mohou být varianty vánočních dárků, které vás pod stromečkem nemusely letos nadchnout a teď řešíte, jak s nimi naložit. Na výběr máte hned několik scénářů, co udělat s nevyhovujícím či nevhodným dárkem, které se však primárně odvíjejí od vašeho vztahu s tím, kdo vám dárek daroval.

Využití 14denní lhůty

Pokud máte bezproblémové vztahy s tím, kdo vám dárek daroval, můžete se napřímo domluvit na využití toho, co vám umožňuje spotřebitelský zákon. Záleží ovšem na tom, kdy dárek dotyčný pořídil a jakým způsobem. Jestliže nákup dárku probíhal online nebo jiným vzdáleným způsobem bezprostředně před Štědrým dnem, můžete ze zákona využít variantu odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do čtrnácti dnů. Ta platí právě u nákupů v rámci takzvaného distančního prodeje, tedy přes telefon, podomní prodej nebo právě přes e-shopy, jak potvrzuje šéfka spotřebitelské organizace dTest Eduarda Hekšová.

„Prodávající vrátí spotřebiteli kupní cenu a náklady na dodání výměnou za zboží, avšak náklady na vrácení zboží ponesou spotřebitelé za předpokladu, že je podnikatel o této povinnosti informoval alespoň v obchodních podmínkách,“ připomíná Hekšová a upozorňuje, že tato možnost vrácení ve čtrnáctidenní lhůtě se týká tedy i všech nákupů mimo prostory obvyklé k podnikání prodejce. To se tak vztahuje například i na dočasně zřízené stánky na vánočních trzích, nikoliv však na ty, které má obchodník trvale zřízené třeba v obchodním centru.

Triko s fotkou vašeho mazlíčka, hrnek s přezdívkou či šaty na míru ovšem takto nevyměníte. V případě, že dárek byl vyrobený podle přání kupujícího, možnost vrácení ve 14denní lhůtě se na něj nevztahuje. Prodejce by takové personalizované či na míru ušité zboží už totiž nemusel mít šanci prodat. V případě, že si kupující personalizovaný dárek ale vybíral už z předem daných barevných, tvarových či velikostních variant podle vzorníku e-shopu, tato výjimka z odstoupení od smlouvy ve 14denní lhůtě neplatí a podle Hekšové odstoupení od smlouvy nic nebrání.

Výměna či vrácení dárku v kamenných prodejnách

Pokud se neobáváte o nevyhovujícím dárku diskutovat s tím, kdo vám dárek pod stromeček nadělil, můžete se jej zeptat na možnosti vrácení či výměny dárku i mimo 14denní lhůtu. Řada tuzemských obchodů i e-shopů už totiž dobrovolně pro své zákazníky nabízí mnohem delší lhůty na vrácení zboží než jim určuje zákon. Podmínkou ovšem v těchto případech často bývá, že vracíte nepoužité zboží a někdy i s původními visačkami a obaly. Jestliže zboží bylo navíc zakoupeno přes registrovaný profil kupujícího, mnohdy ani nepotřebujete účtenku, protože obchodník si prodej ověří online přímo ve svém systému nebo na profilu zákazníka a zboží tak může snadno vyměnit či přijmout zpět.

I v případě, že ale obchodník možnost vrácení dárků předem neavizuje, určitě se vyplatí se na tuto možnost po Vánocích zeptat. Je třeba však neotálet a jednat, co nejdříve. Řada obchodníků dárky vyměňuje jen do určité doby po svátcích. Například Datart avizuje, že výměny zboží přijímá od 27. prosince do 12. ledna s tím, že zboží je možné s dokladem o koupi vyměnit jen nerozbalené, nepoškozené a v neporušeném obalu na kterékoliv z jeho prodejen. „Nevhodný dárek vám vyměníme za dárkovou kartu nebo vhodnější dárek ve stejné či vyšší hodnotě s doplatkem. Dárek není možné vyměnit za peníze,“ upozorňuje obchodník na stránkách svého e-shopu.

Až 30 dnů na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu pak dává svým nakupujícím kupříkladu e-shop Tchibo. Na svých webových stránkách ale upozorňuje, že „právo na odstoupení od smlouvy se netýká potravin, audio a video nahrávek a počítačových programů, pokud byl porušen jejich originální obal, novin, periodik a časopisů a dalších produktů uvedených v § 1837 zákona č. 89/2012 Sb.“

Obchodník s nábytkem IKEA pak dává svým zákazníkům na rozmyšlenou dokonce celých 365 dní. A umožňuje jim vrácení zboží zakoupeného v některém z tuzemských obchodů jejich řetězce i když je dokonce smontované nebo využívané.

Darování na charitu

Netroufáte-li si o nevhodném dárku s tchýní nebo kamarádkou vůbec diskutovat, pak v úvahu přichází třetí scénář, jak naložit s nechtěným dárkem, a přitom jej nevyhodit. Tím je poslat jej dál mimo rodinný okruh nebo darovat na charitu. Jedná-li se o nové zboží, které vám jen nevyhovuje tvarem, barvou či typově, určitě existuje mezi lidmi v nouzi a příjemci charity někdo, komu vyhovovat bude a který jej rád využije. Místem, kde nové a funkční oblečení či vybrané zboží jako jsou přikrývky, povlečení či nádobí nebo hygienické prostředky ocení, jsou například azylové domy, místa arcidiecézní charity, Armády spásy nebo Šatník Nory Fridrichové pro samoživitele v Praze.

