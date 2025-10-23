Trumpova administrativa míří na kvantové počítače: USA chtějí podíly ve firmách výměnou za státní financování
Akcie firem zaměřených na kvantové počítače prudce vzrostly poté, co Wall Street Journal informoval, že administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa jedná s několika společnostmi o převzetí vlastnických podílů výměnou za federální dotace. Podle zdrojů deníku by mělo jít o společnosti IonQ, Rigetti Computing, D-Wave Quantum a Quantum Computing Inc., zatímco další firmy, včetně Atom Computing, o podobných dohodách uvažují.
Po zveřejnění zprávy vzrostly akcie IonQ a D-Wave o 9 procent, Rigetti přidala 7 procent a Quantum Computing Inc. dokonce 11 procent.
Plán podle WSJ zapadá do širší strategie Washingtonu, která cílí na získávání podílů v klíčových průmyslových odvětvích považovaných za strategicky důležité pro americkou národní bezpečnost. Podobný krok už vláda učinila letos, když ministerstvo obrany investovalo 400 milionů dolarů do těžařské společnosti MP Materials, čímž získalo přibližně 15procentní podíl. Následně stát převzal asi 10procentní podíl v Intelu, jediném americkém výrobci pokročilých čipů pro umělou inteligenci.
V případě kvantových technologií by podle deníku měl každý projekt získat minimálně 10 milionů dolarů. O granty se přitom ucházejí i další technologické firmy.
Tento krok představuje zásadní změnu přístupu Washingtonu. V posledních desetiletích nebylo běžné, aby americká vláda mimo období finanční krize vstupovala do soukromých firem. Nový trend tak podle expertů značí ideologický posun směrem k většímu státnímu zásahu do vybraných strategických odvětví.
Varování od Bessenta
Ministr financí Scott Bessent však pro CNBC uvedl, že vláda „musí být velmi opatrná, aby nepřekročila své pravomoci“. Prezident Trump i ministr obchodu Howard Lutnick ale argumentují, že stát by měl profitovat z úspěchu firem, jejichž růst byl umožněn díky veřejným prostředkům.
Zaměření na kvantové technologie zapadá do širšího soupeření s Čínou, která omezuje export vzácných zemin a posiluje vlastní technologickou soběstačnost. USA proto chtějí vytvořit domácí řetězec dodávek i v oblastech, jako jsou polovodiče či nové výpočetní technologie.
Kvantové počítače, které využívají principy kvantové fyziky k řešení úloh mimo dosah dnešních superpočítačů, jsou považovány za další klíčovou technologii s obrovským ekonomickým i bezpečnostním významem. Mohly by zásadně proměnit medicínu, finance i vědu o materiálech – a zároveň představují potenciální kybernetickou hrozbu, pokud by se dostaly do rukou soupeřů.
