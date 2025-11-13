Muskova xAI získala od investorů 15 miliard dolarů, tvrdí CNBC. Miliardář to popřel

Nový magazín právě vychází!

Miliardář Elon Musk označil za nepravdivou zprávu zpravodajské televize CNBC, podle které jeho start-up zaměřený na umělou inteligenci xAI v rámci kola financování získal od investorů 15 miliard dolarů, tedy 311,7 miliardy korun. CNBC se odvolávala na informované zdroje a hodnota společnosti se podle ní měla zvýšit na 200 miliard dolarů.

CNBC již v září uvedla, že firma od investorů získala deset miliard dolarů a nyní se k této částce přidalo dalších pět miliardMusk ale již v září uvedl, že společnost nezískává žádný kapitál a nyní v příspěvku na síti X zprávu označil za nepravdivou. Firma xAI na žádost o komentář k nejnovějším informacím reagovala odpovědí: „Lži tradičních médií“, což podle agentury Reuters vypadá jako automatická odpověď.

Společnost xAI zvyšuje kapacitu svého datového centra, aby mohla trénovat pokročilejší modely a lépe konkurovat modelům ChatGPT firmy OpenAI a Claude společnosti Anthropic.

Podle zdrojů velká část získaných peněz bude použita na grafické procesory, které jsou základem velkých jazykových modelů. Společnost také investuje značné peníze do rozšiřování své vlastní infrastruktury. Koupila nemovitosti v Memphisu, kde plánuje vybudovat superpočítač Colossus.

Nadšení investorů z firem zaměřených na AI zůstává vysoké, i když se objevují obavy z bubliny kvůli extrémně vysokým oceněním těchto podniků a masivním plánům výdajů. Start-upy z odvětví v posledních měsících dosáhly nebývale vysokých ocenění. V září Anthropic získal od investorů 13 miliard dolarů a zhruba ztrojnásobil své ocenění z března. Firma OpenAI pak byla v říjnu oceněna na 500 miliard dolarů.

Společnost xAI letos v březnu získala Muskovu sociální síť X. Transakce se uskutečnila formou výměny akcií a hodnota platformy byla odhadnuta na 33 miliard dolarů.

