Rusko je na tom hůř, než přiznává. Dokazuje to analýza německé rozvědky
Rusko podle německé rozvědky zkresluje ekonomická data, aby zakrylo dopady války a sankcí. Analýza BND upozorňuje, že oficiální statistiky Kremlu jsou stále méně věrohodné. Skutečný rozpočtový deficit měl být podle ní o čtvrtinu vyšší, než uvádějí ruské úřady. Pod tlakem sankcí zároveň klesají příjmy z prodeje ropy a plynu.
Rusko zkresluje své ekonomické údaje, aby zakrylo dopad války na Ukrajině a mezinárodních sankcí na své hospodářství. Tvrdí to analýza, kterou zveřejnila německá Spolková zpravodajská služba (BND). Věrohodnost ruských statistik tak podle ní klesá. Podle BND byl například ruský státní deficit o čtvrtinu vyšší, než kolik uvedly státní úřady.
„Skoro všechna odvětví ruského hospodářství zaznamenávají negativní vývoj,“ upozorňuje BND. Podle ní to platí i pro ropný sektor, který představuje důležitou část ruské ekonomiky.
Ruská vojenská operace na Ukrajině zatím nedosáhla svých cílů a bude pokračovat. Moskva chce především ochránit lidi v Donbasu. Podle ruské státní agentury TASS to řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Hovořil v den čtvrtého výročí zahájení rozsáhlé invaze na Ukrajinu.
Kreml: Operace na Ukrajině bude pokračovat, cílů jsme zatím nedosáhli
Politika
Ruská vojenská operace na Ukrajině zatím nedosáhla svých cílů a bude pokračovat. Moskva chce především ochránit lidi v Donbasu. Podle ruské státní agentury TASS to řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Hovořil v den čtvrtého výročí zahájení rozsáhlé invaze na Ukrajinu.
Kvůli mezinárodním sankcím musí Moskva prodávat svou ropu pod tržní cenou. „Indie, která je spolu s Čínou posledním velkým odběratelem, kvůli americkému tlaku výrazně snížila své dovozy ropy z Ruska,“ uvedla německá tajná služba.
Podle ní se tak ruské příjmy z prodeje ropy a také zkapalněného plynu významně snížily.
Moskva data „zkrášluje“
BND zároveň upozorňuje, že ruské úřady se snaží hospodářské ztráty maskovat „zkrášlenými“ údaji. Tajná služba přitom poukazuje na loňský státní deficit. Ten byl podle její analýzy zhruba o 26 procent vyšší, než kolik uvedla ruská vláda. Skutečný deficit tak podle BND činil osm bilionů rublů (2,17 bilionu korun), což odpovídá 3,6 procenta HDP.
„Věrohodnost oficiálních statistik dále klesá,“ uvedla německá zpravodajská služba.
Rostoucí náklady války
Podle BND se Rusko snaží především udržet současný stav, jeho ekonomické náklady však rostou. „Budoucí životaschopnost ruského hospodářství se dále snižuje,“ uvádí tajná služba. Situaci Moskvy by podle ní mohly ještě více zhoršit další protiruské sankce.
Spojené státy v moderní historii nesčetněkrát prosadily vlastní vůli na úkor jiných. Idealistický obrázek o „světovém policajtovi“ je příliš naivní. Nic se ale nedá srovnávat s aktuální situací, kdy prezident Donald Trump hrozí při neuposlechnutí jeho rozkazu ekonomickými ekvivalenty zbraní hromadného ničení.
Karel Pučelík: Takhle si Trump představuje spojenectví?
Názory
Spojené státy v moderní historii nesčetněkrát prosadily vlastní vůli na úkor jiných. Idealistický obrázek o „světovém policajtovi“ je příliš naivní. Nic se ale nedá srovnávat s aktuální situací, kdy prezident Donald Trump hrozí při neuposlechnutí jeho rozkazu ekonomickými ekvivalenty zbraní hromadného ničení.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.