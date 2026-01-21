740 lidí bez práce. Stellantis škrtá ve polském závodě
Koncern Stellantis chystá výrazné škrty v závodě v Tychách. O práci přijde 740 zaměstnanců. Odbory varují před dominovým efektem.
Automobilový koncern Stellantis plánuje propustit v polské továrně v Tychách 740 lidí, což je téměř třetina zaměstnanců. Od března v podniku na jihu země, který patří k nejdůležitějším výrobním závodům koncernu v Evropě, firma zároveň zruší třetí výrobní směnu. O svém záměru ve ytředu informovala odbory, píše agentura APA.
Odbory varují: Strhne se lavina propouštění
Místní odborový svaz Solidarita varuje před dalekosáhlými důsledky propouštění. Závod v Tychách spolupracuje s 58 dodavateli, pokles výroby by tak podle odborářů mohl ohrozit tisíce pracovních míst v celém Slezsku. Továrna vyrábí vozy Alfa Romeo Junior, Jeep Avenger a díly pro Fiat 600.
Spor o odstupné
Solidarita požaduje odstupné až do výše 36 měsíčních mezd, tak jak Stellantis postupoval v podobných případech v jiných evropských závodech. Vedení koncernu naopak navrhuje maximálně 24 měsíčních mezd, a to pro zaměstnance s více než 30 lety praxe. Jednání mezi oběma stranami zatím pokračují.
Krize v evropském autoprůmyslu
Koncern Stellantis vznikl začátkem roku 2021 spojením italsko-americké skupiny Fiat Chrysler Automobiles (FCA) a francouzského konkurenta PSA. Skupina dnes zaměstnává přibližně 240 tisíc lidí ve více než 130 zemích světa a provozuje výrobní závody ve 30 zemích. Stejně jako celý evropský automobilový průmysl se v poslední době potýká s poklesem poptávky, tlakem na marže a nejistotou spojenou s transformací směrem k elektromobilitě.
