newstream.cz Reality V Česku i v celé Evropě je potřeba uklidit realitní trh, tvrdí Hendrik Meyer z EHS

V Česku i v celé Evropě je potřeba uklidit realitní trh, tvrdí Hendrik Meyer z EHS

Hledání nájmu v realitní kanceláři, ilustrační foto
profimedia.cz
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Realitní portál Bezrealitky přichází s novou službou. Nabízí zájemcům takzvaného realitního specialistu, který provede procesem prodeje, ovšem za výrazně nižší ceny než standardní realitní makléř. V podstatě tím vyhlásil obchodní válku realitním makléřům.

Makléři berou provize čtyři až pět procent z prodeje, říká Hendrik Meyer, generální ředitel společnosti European Housing Services (EHS), pod kterou Bezrealitky spadá. To je podle něj nepřiměřeně moc a vysvětluje tento postoj. Za posledních deset let se ceny nemovitostí víc než zdvojnásobily, čili dvakrát větší jsou i marže makléřů. Jenže mezitím výrazně pokročila digitalizace. „Makléři mají víc peněz za méně práce,“ říká Meyer.

Meyerova skupina působí rovněž v Německu nebo v Rakousku. I tam chce přivést svou revoluci v maržích. „Cílem je v Evropě uklidit,“ říká Meyer. Bezrealitky se dvacet let své existence dostala z polohy inzertního portálu do stavu, kdy je schopná nabídnout plný servis, ovšem za nižší ceny než konkurence.

Rozhovor s Hendrikem Meyerem vychází již zítra ráno v rámci podcastu Realitní Club. Všechny díly najdete zde 

„V Česku jsme s tímto projektem nejdál. Zkušenosti předáváme do Německa nebo Rakouska,“ popisuje ředitel Meyer. „Nacházíme se v bodu zlomu na realitním trhu.“ Podle Meyera hned první zkušenosti ukazují neuvěřitelný zájem.

Realitní službu je podle něj možné postavit digitálně, on-line a efektivně, bez přemrštěných marží obchodníků. Neexistuje podle něj žádné super know-how makléřů, za které by měl zákazník platit takové sumy. V Praze si podle Meyera berou makléři třista čtyřista tisíc za jeden prodej. „Když jsem si kupoval před lety dům v Praze, makléř mi jenom otevřel dveře, neřekl ani slovo. Jeho přidaná hodnota byla nulová,“ líčí osobní zážitek.

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Histamin je klíčová signální látka v těle, která řídí imunitu, trávení i spánek. Pokud se ho ale v organismu hromadí příliš a tělo ho nedokáže rozkládat, může vzniknout histaminová intolerance. Ta se projevuje únavou, migrénami či trávícími potížemi a často zůstává dlouho nerozpoznaná.

Histamin je signální látka a neurotransmiter, kterou tělo přirozeně produkuje a hraje důležitou roli v imunitní odpovědi, trávení, spánku a bdělosti. V praxi bývá nejčastěji spojován s alergickými reakcemi, rýmou, svěděním a dalšími nepříjemnými příznaky, které jsou v nynější sezóně časté. Tyto problémy nastávají, když je hladina histaminu chronicky zvýšená nebo když tělo nedokáže efektivně zpracovat jeho nadbytek.Kromě alergií může z tohoto stavu vzniknout také histaminová intolerance, což je chronický stav s nespecifickými příznaky, které mnozí lidé roky nerozpoznají nebo připisují jiným příčinám.

Histamin se uvolňuje jako součást imunitní reakce při setkání s alergenem nebo patogenem, což vede k rozšíření cév, zvýšené propustnosti kapilár a aktivaci zánětlivých procesů. Tato odpověď je žádoucí v případě akutní hrozby, například při infekci nebo poranění. Histamin však hraje v těle i další role. V mozku funguje jako neurotransmiter podílející se na regulaci spánku a bdělosti, v žaludku stimuluje produkci kyseliny chlorovodíkové nutné pro trávení. Jeho hladina se mění v průběhu dne a je ovlivněna cirkadiánními rytmy. Když je systém vyvážený, histamin plní své funkce a je následně rychle metabolizován pomocí enzymů.

kolagenové přípravky

Biohacking: Polovina slibů padá. Kolagen obstál jen částečně

Enjoy

Kolagen patří mezi nejprodávanější doplňky slibující mladší pleť a zdravější klouby. Nová rozsáhlá přehledová studie nyní odděluje marketing od reality. Potvrzuje zlepšení elasticity a hydratace kůže i úlevu při osteoartritidě, naopak redukci vrásek či vliv na sportovní výkon data nepodporují.

Alžběta Shejbalová

Přečíst článek

Histaminová intolerance není klasická alergie, ale metabolická porucha, při které tělo nedokáže efektivně degradovat histamin. Nejčastější příčinou je nedostatečná aktivita enzymu DAO, který je zodpovědný za rozklad histaminu ve střevech. DAO je produkován ve střevní sliznici a jeho aktivita může být snížena v důsledku zánětu střev, nevyváženosti střevní flóry, genetických variací nebo užívání některých léků. Dalším faktorem je nadměrný příjem histaminu ze stravy. Některé potraviny obsahují vysoké množství histaminu, jiné podporují jeho uvolňování z žírných buněk a některé blokují aktivitu DAO.

Kombinace těchto faktorů může vést k hromadění histaminu v těle, což se projeví nepříjemnými příznaky. Ty mohou zahrnovat bolesti hlavy, migrény, zarudnutí kůže, svědění, problémy s trávením, nadýmání, průjem, únavu, poruchy spánku, úzkost nebo nízký krevní tlak. Vzhledem k tomu, že tyto příznaky nejsou specifické, je histaminová intolerance často nerozpoznaná nebo zaměněna za jiné problémy.

Stres a špatná strava mají velký vliv

Střevní mikrobiom hraje zásadní roli v regulaci hladiny histaminu. Jeho nerovnováha může vést k nadměrnému růstu bakterií produkujících histamin a současně k poklesu těch, které histamin rozkládají. Tento stav je často výsledkem stresu, nevhodné stravy, užívání antibiotik nebo chronického zánětu střev. Zánět střevní sliznice navíc snižuje produkci enzymu DAO, což dále zhoršuje schopnost těla zpracovat histamin. Tato vzájemná provázanost ukazuje, že histaminová intolerance není izolovaný problém, ale důsledek širší dysregulace střevního zdraví.

Proto v případě histaminové intolerance je klíčové začít úpravou stravy. Potraviny s vysokým obsahem histaminu zahrnují zralé sýry, fermentované produkty jako kysané zelí, kimči nebo kombucha, alkohol, zejména červené víno a pivo, uzeniny, konzervy, sušené ryby a dlouho skladované maso. Některé potraviny neobsahují vysoké množství histaminu, ale podporují jeho uvolňování, například jahody, citrusové plody, rajčata, čokoláda nebo ořechy.

Pozor na alkohol a černý čaj

Alkohol a černý čaj mohou blokovat aktivitu DAO a zhoršovat schopnost těla histamin zpracovat. Čerstvost potravin hraje zásadní roli, protože histamin se tvoří při rozkladu bílkovin, takže čím déle je potravina skladována, tím vyšší je jeho hladina. Nízkohistaminová dieta proto zahrnuje čerstvé maso a ryby, čerstvou zeleninu kromě rajčat a lilkovitých, rýži, brambory, ovoce jako jablka a hrušky, mléčné produkty s nízkým obsahem histaminu jako máslo nebo čerstvý sýr.

Některé živiny podporují přirozenou produkci DAO, například vitamin B6, vitamin C, zinek a měď. Vitamin C má navíc přímý antihistaminový efekt a může snižovat uvolňování histaminu z žírných buněk. Quercetin, flavonoid obsažený v cibuli a jablkách má podobný efekt. Probiotické kmeny jako Lactobacillus rhamnosus, Bifidobacterium infantis nebo Bifidobacterium longum jsou často považovány za prospěšné, naopak Lactobacillus casei, Lactobacillus bulgaricus nebo Streptococcus thermophilus mohou zvyšovat hladinu histaminu.

Recenze: Mandarin Oriental Vienna. Historický soud se proměnil v luxusní hotel v centru města

vstup do Mandarin Oriental Vienna
Zdeněk Pečený
Zdeněk Pečený
Zdeněk Pečený

Vídeň patří dlouhodobě mezi evropská města s největší koncentrací luxusních hotelů. Přesto zde donedávna chyběla jedna ikonická značka. Mandarin Oriental to nyní změnil – a otevřel hotel v historické budově bývalého soudu jen pár minut chůze od katedrály sv. Štěpána.

Hotel Mandarin Oriental Vienna vznikl citlivou rekonstrukcí historické budovy z počátku 20. století, která dlouhá léta sloužila jako sídlo obchodního soudu. Architekti zachovali řadu původních prvků – monumentální schodiště, vysoké stropy i velká okna – a doplnili je moderním designem typickým pro tuto hongkongskou hotelovou skupinu. Výsledkem je elegantní kombinace vídeňské historie a současného luxusu.

Uvítací pozornost na pokoji: ovoce, drobné sladkosti a osobní vzkaz od hotelu Minibarový kout s kávovarem Nespresso, designovou konvicí a výběrem čajů Detail kávového koutku na pokoji s porcelánovým servisem 31 fotografií v galerii

Deluxe apartmá

Ubytovali jsme se v pokoji kategorie DeluxeSuite, jehož cena se pohybuje zhruba kolem 900 eur (okolo 22 tisíc korun) za noc. Apartmá nabízí oddělený obývací prostor, velkou ložnici a prostornou mramorovou koupelnu s vanou i walk-in sprchou.

Interiér je laděn do světlých tónů a pracuje s přírodními materiály, především dřevem a kamenem. Nechybí ani detaily typické pro Mandarin Oriental – například motiv vějíře, který se objevuje v dekoru i architektonických prvcích hotelu.

Spa jako oáza klidu pod rušným centrem

Jedním z nejsilnějších zážitků pobytu bylo hotelové spa, které se nachází v podzemním podlaží. Celý prostor působí jako klidná oáza uprostřed rušného centra města.

Součástí podzemního wellness jsou bazén, sauna, parní lázeň i moderně vybavené fitness centrum. Atmosférou připomíná například spa v předloni otevřeném sesterském hotelu Mandarin Oriental Mayfair v Londýně.

Vyzkoušel jsem zde masáž Inner Balance, která patřila k nejlepším hotelovým masážím, jaké jsem kdy zažil. Procedura kombinuje relaxační techniky s hlubším uvolněním svalů a celý zážitek podtrhuje velmi profesionální přístup terapeutů.

Gastronomie pod jednou střechou

Zajímavě řešená je také gastronomická část hotelu. Všechny podniky se nacházejí v jednom velkém prostoru, který vznikl zastřešením bývalého vnitrobloku budovy.

Restaurace Atelier 7 tak trochu připomíná food court v obchodním centru – jen v pětihvězdičkové verzi. Prostor je rozdělen do tří částí: uprostřed je hlavní restaurace, z jedné strany bar servírující japonské izakaya pokrmy a z druhé kavárna. Večer se část prostoru, kde se během snídaní nachází menší bufet, proměňuje ve fine dining restauraci Le Sept – tu jsem během svého pobytu nestihl vyzkoušet.

Snídaně s důrazem na à la carte

Snídaně v Atelier 7 stojí méně na velkém bufetu a více na à la carte menu, což zaručuje čerstvě připravená jídla a velmi pěknou prezentaci. Mezi moje favority patřily avokádový toast a také superfoodbowl s açaí, granolou a čerstvým ovocem.

Při večeři jsem vyzkoušel krabí koláček a jako hlavní chod mořského vlka s cassoulet z bílých fazolí a kousků kuřete. Tato kombinace může znít nezvykle, ale ve výsledku fungovala překvapivě dobře.

Jeden z nejzajímavějších nových hotelů ve Vídni

Mandarin Oriental Vienna patří bezpochyby mezi nejzajímavější hotelové novinky posledních let ve městě. Silnou stránkou je nejen samotná historická budova, ale také kvalitní spa, promyšlená gastronomie a typická úroveň služeb, kterou tato značka drží po celém světě.

Pro hosty, kteří hledají luxusní hotel v centru Vídně s moderním designem a kvalitním wellness, jde o velmi silnou volbu.

