V Česku i v celé Evropě je potřeba uklidit realitní trh, tvrdí Hendrik Meyer z EHS
Realitní portál Bezrealitky přichází s novou službou. Nabízí zájemcům takzvaného realitního specialistu, který provede procesem prodeje, ovšem za výrazně nižší ceny než standardní realitní makléř. V podstatě tím vyhlásil obchodní válku realitním makléřům.
Makléři berou provize čtyři až pět procent z prodeje, říká Hendrik Meyer, generální ředitel společnosti European Housing Services (EHS), pod kterou Bezrealitky spadá. To je podle něj nepřiměřeně moc a vysvětluje tento postoj. Za posledních deset let se ceny nemovitostí víc než zdvojnásobily, čili dvakrát větší jsou i marže makléřů. Jenže mezitím výrazně pokročila digitalizace. „Makléři mají víc peněz za méně práce,“ říká Meyer.
Meyerova skupina působí rovněž v Německu nebo v Rakousku. I tam chce přivést svou revoluci v maržích. „Cílem je v Evropě uklidit,“ říká Meyer. Bezrealitky se dvacet let své existence dostala z polohy inzertního portálu do stavu, kdy je schopná nabídnout plný servis, ovšem za nižší ceny než konkurence.
Rozhovor s Hendrikem Meyerem vychází již zítra ráno v rámci podcastu Realitní Club. Všechny díly najdete zde
„V Česku jsme s tímto projektem nejdál. Zkušenosti předáváme do Německa nebo Rakouska,“ popisuje ředitel Meyer. „Nacházíme se v bodu zlomu na realitním trhu.“ Podle Meyera hned první zkušenosti ukazují neuvěřitelný zájem.
Realitní službu je podle něj možné postavit digitálně, on-line a efektivně, bez přemrštěných marží obchodníků. Neexistuje podle něj žádné super know-how makléřů, za které by měl zákazník platit takové sumy. V Praze si podle Meyera berou makléři třista čtyřista tisíc za jeden prodej. „Když jsem si kupoval před lety dům v Praze, makléř mi jenom otevřel dveře, neřekl ani slovo. Jeho přidaná hodnota byla nulová,“ líčí osobní zážitek.
Brno roste. A Praha hledá směr
Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.
Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.
Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.
V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.
Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.
A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.
Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.
Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.