Lavrov uvedl, že Evropa je zdrojem všech hlavních pohrom lidstva. A pochválil Babišovu vládu
Evropa je zdrojem všech hlavních pohrom lidstva, prohlásil ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov, jehož citovala ruská státní tisková agentura RIA Novosti. Podle státní tiskové agentury TASS šéf ruské diplomacie zároveň jmenoval Česko mezi evropskými zeměmi, kde se podle něj probudily zdravé síly orientované na vlastní národní zájmy a nikoli na imperiální ambice.
Šéf ruské diplomacie na tiskové konferenci zároveň podle agentury Interfax tvrdil, že Moskva je odhodlána najít diplomatické řešení války, kterou vede už čtvrtým rokem proti Ukrajině, a obvinil Evropu z maření iniciativ. Kyjev naopak v nedávné minulosti opakovaně vinil Moskvu z podkopávání mírového procesu.
Za vše může Evropa
„Evropa je ve skutečnosti zdrojem všech největších pohrom lidstva, počínaje otroctvím, kolonialismem a rozpoutáním dvou světových válek s kolosálním počtem obětí,“ prohlásil Lavrov na dnešní tiskové konferenci shrnující diplomatické aktivity Ruska v roce 2025. Ruský vrcholný diplomat dále podle RIA Novosti tvrdil, že evropské země tuto mentalitu nijak nemohou změnit.
Podle TASS dnes zároveň řekl, že v některých evropských zemích se objevily zdravé síly. „Zdravé síly v Evropě se konečně probudily, jejich hlasy jsou slyšet,“ prohlásil šéf ruské diplomacie. „A to nejen v Maďarsku, na Slovensku a v České republice, ale i v Německu a Francii,“ dodal s tím, že se jedná o „síly, které se především zajímají o vlastní národní zájmy, spíše než o imperiální ambice.“
Rusko 24. února 2022 vpadlo na Ukrajinu a rozpoutalo tím největší pozemní konflikt v Evropě od druhé světové války. Moskva invazi odůvodňovala například záměrem Kyjeva vstoupit do NATO a ruský prezident Vladimir Putin mluvil o potřebě „demilitarizace“ a „denacifikace“ Ukrajiny. Většina západních zemí včetně Spojených států ještě pod vedením prezidenta Joea Bidena se postavila na stranu napadené země. Kyjev a jeho spojenci ruskou agresi nazvali pokusem o uloupení cizího území v imperiálním stylu.
Současný americký prezident Donald Trump po svém loňském návratu do Bílého domu začal vyjednávat s oběma stranami o ukončení války, zatím neúspěšně. Většina lídrů evropských zemí překážku na cestě k míru vidí v neochotě Moskvy. Rusko například jako podmínku ukončení bojů požaduje, aby mu Ukrajina vydala celý Donbas včetně území, které ruští vojáci stále nedokázali dobýt. Kyjev viní Moskvu z podkopávání mírového procesu.
Lavrov dnes tvrdil, že Rusko je odhodláno k diplomatickému řešení války. A obvinil Evropu z maření mírových dohod a iniciativ už od roku 2014. Rusko tehdy, po svržení proruského prezidenta Viktora Janukovyče prozápadními demonstranty v Kyjevě, v rozporu s mezinárodním právem anektovalo ukrajinský poloostrov Krym a podpořilo povstání separatistů v Donbasu na východě Ukrajiny. V únoru 2022 pak zahájilo rozsáhlou vojenskou invazi do sousední země.
„Pokaždé naši západní, především evropští, sousedé dělali vše, aby ty dohody zmařili. Stejně postupují i pokud jde o iniciativy předložené administrativou Donalda Trumpa a snaží se všemožně odradit americkou administrativu od dosažení dohod s Ruskou federací,“ prohlásil Lavrov.
Média loni na podzim informovala o americkém 28bodovém plánu ukončení ruské agrese na Ukrajině, který údajně připravily USA po konzultacích s ruskými činiteli a který počítal s významnými ústupky ze strany Kyjeva. Ten se snaží, i s pomocí některých evropských lídrů, vyjednat pro Ukrajinu lepší podmínky ukončení války.
