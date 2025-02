Stanislav Šulc: Donald Trump začíná přidělávat vrásky už i Andreji Babišovi

Nejnovější sada prezidentských dekretů Donalda Trumpa přináší jednu zásadní novinku, která nebude dělat radost pravděpodobnému budoucímu premiérovi Česka Andreji Babišovi. A ne, nejde o cla na hliník a ocel, která Evropě rozhodně moc nepomohou.

Jak prohlásil europoslanec Alexandr Vondra, Donald Trump se chopil vlády opravdu s velkou vervou. Někoho to může fascinovat, jiné děsit. A pak tady je skupina lidí, které to nyní fascinuje, ale za chvíli, až to dopadne na ně, je to bude děsit. Do této poslední skupiny se postupně začne řadit šéf hnutí ANO Andrej Babiš. A může za to nejnovější prezidentský výnos, kterým Donald Trump de facto začal tvrdit, že korupce nejen že není nelegální, ale naopak je žádaná. Vlastně jde o klíčovou byznysovou praktiku.

Nevěříte? Tak slyšte, slyšte. Donald Trump nejnovějším dekretem nařídil své šéfce justice Pam Bondiové přestat využívat opatření Foreign Corrupt Practices Act, který funguje od roku 1977 a jenž se stal základem americké byznysové diplomacie. Tento zákon přímo zamezuje americkým firmám při vyjednávání o cizích zakázkách používat úplatky. A kdo se tomu vzepřel, měl problém nejen v cizině, ale také v domovských USA.

Nyní Trump tuto praxi zrušil. „Udělá to hodně pro americký byznys,“ uvedl stávající prezident. „Teoreticky to sice vypadá dobře, ve skutečnosti to je pohroma,“ myslí si o protikorupčním zákonu Trump. A Bílý dům k tomuto nařízení dodal, že „je věcí národní bezpečnosti, aby Amerika a místní společnosti měly možnost uspět v byznysu kdekoli na světě“.

Existuje správná korupce? Zcela jistě ANO

Je úsměvné, že ke zveřejnění tohoto revolučního nařízení došlo ve stejný den, kdy byl zveřejněn nový žebříček vnímání korupce v jednotlivých státech, kde se Česko neumístilo zrovna na čelních příčkách. To je však jen náhoda.

Zábavnější bude sledovat, jak se s tímto novým nastavením popasuje Andrej Babiš, který sám sebe pasoval do největšího bojovníka proti korupci u nás. Nikdy přesněji nedefinoval, o jakou korupci mu vlastně jde. Ale to, že zde budou americké firmy podplácet státní či municipální úředníky, aby si mohly dělat, co budou chtít, asi i Babišovi voliče v jednu chvíli začne trápit.

To přitom půjde proti tomu, že se Andrej Babiš pokouší svézt na vlně velkých emocí, které Trump ve světě vyvolává. Babiš se dlouhodobě stylizuje do českého Trumpa, replikuje celou řadu postupů americké MAGA politiky. Bude teď na jeho spin doktorech, aby uměli Babišovým voličům vysvětlit, proč je tato korupce vlastně správná.

Není čas na hrdinství

Idealista by řekl, že právě tento dekret bude tou příslovečnou poslední kapkou, která u řady politiků začne ukazovat, že podpora programu America First opravdu nepomůže České republice. Že boj s takto ostentativní korupcí přeci jen je jednou z mála hodnot, které i v Česku stojí za to si chránit. Nicméně realista by idealistovi odpověděl, že není čas na ideály. A že chovat se morálně v nemorální době je vlastně docela hloupé. Tedy přesněji: není to efektivní ani konkurenceschopné, jak se dneska moderně říká.