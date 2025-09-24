Nový magazín právě vychází!

Globální centrum vývoje turbín se z Plzně nikam stěhovat nebude, říká šéf plzeňského Doosanu

Globální centrum vývoje turbín se z Plzně nikam stěhovat nebude, říká šéf plzeňského Doosanu

Globální centrum vývoje turbín se z Plzně nikam stěhovat nebude, říká šéf plzeňského Doosanu
Libor Fojtík / Export.cz
Jan Žižka
Jan Žižka

Parní turbíny, které vyrábí jeden ze světových lídrů v tomto oboru v korejském Changwonu, mají škodovácký design. Plzeňská společnost Doosan Škoda Power totiž zajišťuje výzkum a vývoj těchto turbín pro celou skupinu, ať už se vyrábí v západních Čechách nebo na druhém konci východní polokoule. „Naše mateřská společnost Doosan si uvědomuje, že se jí vyplatí rozvíjet plzeňské know-how,“ řekl v rozhovoru pro Export.cz výkonný ředitel plzeňské firmy Daniel Procházka.

Když Daniel Procházka mluví o tom, čím vším se dnes plzeňští výzkumníci ještě zabývají, nabízí tím vizionářský pohled do budoucnosti energetiky. Jedním ze směrů vývoje je turbína, která místo páry využívá stlačený oxid uhličitý. Velkým hitem jsou také systémy Organického Rankinova cyklu (ORC), díky nimž může cementárna nebo rafinerie využít i teplo s relativně nízkou teplotou. A na úložišti energie ve formě stlačeného vzduchu Doosan Škoda Power spolupracuje například s univerzitou ve španělské Seville.

Doosan Škoda Power je jednou z firem, která ukazuje, že české strojírenství má pořád světu co nabídnout. Jste významným exportérem, jaká část vaší produkce míří do zahraničí?

Pouze domácí trh by nás neuživil, i když je pořád důležitý. Musíme uspět ve světě. V současné době exportujeme 80 procent naší produkce, 20 procent připadá na Česko. Ještě v letech 2007 až 2009 přitom byl tento poměr přesně opačný. To jsme se ale podíleli na velkých projektech modernizace uhelných elektráren Ledvice, Tušimice a Prunéřov.

Řekl byste, že vaše exportní schopnosti začínají u vlastního výzkumu a vývoje?

Máme vlastní design parních turbín už od roku 1911. Odlišujeme se tak od spousty jiných dodavatelů, kteří třeba vyrábí ještě více turbín, ale využívají licenci jiných světových výrobců. Proto se korejský Doosan v roce 2009 rozhodl plzeňskou Škodu Power koupit. Doosan předtím vyráběl parní turbíny v licenci, ale chtěl mít svoji vlastní technologii. Tuto technologii postupně vylepšujeme, snažíme se držet krok se světovými trendy a být o krok dál před konkurencí. Za centrem výzkumu a vývoje v našem plzeňském areálu se nachází elektrárna, což je velká výhoda. Přívod páry z tamního kotle nám umožňuje efektivně testovat nově vyvíjené komponenty našich turbín. Využíváním páry to ale zdaleka nekončí, rozsah našeho výzkumu je mnohem větší. Týká se řady dalších komponent a technologií. Naše exportní schopnosti opravdu začínají u vlastního výzkumu a vývoje.

Díky tomu, že si vás Doosan vyhlédl, teď máte v Plzni globální centrum vývoje parních turbín pro celou korejskou skupinu, která je předním hráčem na světovém trhu. Pokud vím, vyvíjíte turbíny nejen pro váš výrobní závod v Česku, ale i pro ten korejský…

Parní turbíny, které se vyrábí v korejském závodě v Changwonu, jsou podle našeho škodováckého designu. Na některých projektech ale pochopitelně spolupracujeme s korejskými kolegy.

Má vaše mateřská skupina pořád zájem udržovat globální centrum výzkumu a vývoje tady v Plzni? Někdo by si řekl, že když si ho koupí takový silný hráč, nejspíš ho přenese někam blíže ke svému hlavnímu sídlu. Nehrozí to?

Ne, pravý opak je pravdou. Naše mateřská společnost si uvědomuje, že se jí vyplatí dál rozvíjet plzeňské know-how. Pokud Doosan vyrobí v Koreji turbínu podle designu Škoda, což se dnes týká všech parních turbín, platí nám za poskytnutí licence.

Doosan Škoda Power zvítězil v tendru na nové generátory pro Jadernou elektrárnu Temelín ze skupiny ČEZ. Hodnotu kontraktu společnosti nezveřejňují, je ale v miliardách korun, řekl výkonný ředitel plzeňských strojíren Daniel Procházka. Podle uzavřené smlouvy se generátory vymění při odstávkách temelínských bloků v letech 2029 a 2030.

ČTK

Přečíst článek

Plzeňská laboratoř energetiky budoucnosti 

Budete záběr vašeho centra výzkumu a vývoje dál rozšiřovat?

Pořád vylepšujeme parní turbíny, jejich účinnost a kvalitu, zaměřujeme se na nové komponenty a celkové řešení pro naše zákazníky. Zároveň se soustředíme i na nové trendy v energetice. Vyvíjíme turbínu, která místo vodní páry používá nadkritický CO2 – stlačený oxid uhličitý, který se vyznačuje vysokým tlakem i teplotou. Už jsme vyrobili první prototyp turbíny pro pilotní projekt, na němž spolupracujeme s ÚJV Řež. Dalším významným směrem našeho vývoje jsou systémy Organického Rankinova cyklu. Díky nim může například cementárna nebo rafinerie využít i nízkopotenciální teplo, tedy teplo s relativně nízkou teplotou. Zde se místo vodní páry využívají páry organických látek, například typu silikonového oleje. Chceme v Plzni postavit demonstrační jednotku ORC cyklu a otestovat její fungování v mimořádně náročných podmínkách.

Jedním z hlavních trendů jsou dnes úložiště energie. Míříte i tímhle směrem?

Společně s univerzitou v Seville a dalšími soukromými i veřejnými partnery se podílíme na projektu, který je určitou obdobou přečerpávací elektrárny, ale k ukládání energie nepotřebuje vodu. Tento systém využije přebytečnou energii ke stlačení běžného atmosférického vzduchu třeba do velké nádoby, ale spíše do nějaké podzemní jeskyně nebo vytěženého dolu. A když potřebujete energii, proženete – zjednodušeně řečeno – stlačený vzduch turbínou. Ve skutečnosti je to velice složitý cyklus, který má několik fází. Různých směrů vývoje, jehož cílem je ukládání energie, je spousta. Sledujeme hodně z nich.

Daniel Procházka, výkonný ředitel plzeňské společnosti Doosan Škoda Power

Američané jsou s vyššími cenami smíření, hlavně ať nic není z Číny, říká šéf plzeňského Doosanu

Zprávy z firem

Od chvíle, kdy exportér turbín podepíše obchodní kontrakt, uběhnou třeba dva roky, než finální výrobek překročí hranice. „A dnes nikdo neví, jaké potom bude ve Spojených státech platit clo,“ řekl v rozhovoru pro Export.cz Daniel Procházka, výkonný ředitel plzeňské společnosti Doosan Škoda Power. V době, kdy se spousta věcí v Americe – včetně celních sazeb – mění prakticky přes noc, zůstávají obchodní vztahy velmi nejisté.

Jan Žižka

Přečíst článek

Velmi diskutovaným směrem vývoje je masivní ukládání energie do vodíku, o kterém mluvíte i vy. Není to příliš optimistická vize?

Prakticky všichni výrobci plynových turbín, tedy i skupina Doosan, se zabývají vývojem, který umožní vodík spoluspalovat nebo případně přejít čistě na vodík. Realisticky počítají s tím, že i tento trend může být do budoucna velmi významný. Je ale jasné, že předtím bude nutné vyřešit spoustu otazníků – jak získat dostatečné množství bezemisního vodíku, jak ho uchovat a případně transportovat.

To už se dostáváme od parních turbín k plynovým. Chcete je také vyrábět v Plzni?

Doosan v Koreji vyrábí plynové turbíny podle vlastního designu o výkonu 270 a 380 megawattů. Vyvíjí také turbínu střední velikosti kolem 100 megawattů, která bude schopná spalovat jak zemní plyn, tak vodík. Takový výkon by byl ideální pro teplárny na středoevropském trhu a tyto turbíny budou uvedeny na trh někdy v příštích letech. Ideální scénář je, že pro evropský trh by se následně plynové turbíny vyráběly tady u nás v Plzni právě pod licencí Doosanu.

Může tohle být pro Doosan Škoda Power pověstná Next Big Thing, příští velká věc, když budete nabízet parní i plynové turbíny?

Transfer technologie plynových turbín z Koreje by nás opravdu posunul do ještě vyšší soutěže. Dodávali bychom celý paroplynový blok, tedy elektrický blok paroplynové elektrárny.

Zabýváte se vývojem parních turbín v celé jejich šíři. Pokud jde o výrobu, specializujete se v Plzni na výrobu těch menších…

Máme to rozdělené s naší matkou – naší doménou jsou turbíny o výkonu zhruba do 350 megawattů v Plzni, nad 350 megawattů se vyrábí v Koreji. Jsou tu ale výjimky, tohle pravidlo například neplatí pro český trh – pro tuzemské projekty budeme dodávat bez ohledu na velikost. Turbíny pro nové bloky jaderné elektrárny v Dukovanech budou z Plzně. Navazujeme na referenci, kterou máme díky dodávce turbín pro jadernou elektrárnu Temelín. Lokální výroba je v podobných případech velkou výhodou.

Premiér Petr Fiala a šéf ČEZ Daniel Beneš v jaderné elektrárně Dukovany

David Ondráčka: Dukovany made in Korea. Byla by to pro Česko výhra?

Názory

Vláda chtěla slavnostně podepsat kontrakt na stavbu nového jaderného bloku v Dukovanech, ale žaloba francouzské EdF a předběžné opatření soudu to zatím odložilo. Je to ale pro Česko dobrá smlouva a je výhra do toho jít s Korejci? Český průmysl u toho subdodávkami rozhodně moc nebude. Shrňme ti to, Francouzi zuří, Korejci inkasují, Američané se smějí, a Češi moc neví, ale celé to nakonec zaplatí.

David Ondráčka

Přečíst článek

Zmínil jste společný projekt s univerzitou v Seville. Je známé, že spolupracujete s výzkumnými institucemi v Česku. Máte více podobných projektů i v zahraničí?

Ano, společně s našimi partnery využíváme různé evropské i jiné granty. Navázali jsme kontakty s řadou univerzit. Některé významné mezinárodní projekty jsme v minulosti i vedli jako hlavní řešitel.

Dostáváte se k novým nadějným technologiím také prostřednictvím akvizic, nákupů jiných firem?

Podobným způsobem skutečně investuje naše mateřská společnost. Doosan například získal menšinový podíl v americkém developerovi malých modulárních reaktorů NuScale.

A to je příležitost i pro vás v Plzni? Mohli byste pro NuScale dodávat turbíny?

Samozřejmě. A naše matka může dodávat reaktorové nádoby. Doosan také koupil americkou společnost, která zajišťuje servis pro plynové turbíny v Houstonu, díky které získáváme vynikající projekty ve Spojených státech. Velké akvizice se realizují na úrovni celé korporace, my ale zvažujeme posílení našich servisních kapacit v odlehlejších teritoriích.

Předpokládám, že v rámci vašich celkových aktivit hraje servis stále významnější roli…

Když vezmu naše zakázky pro elektrárny, nové turbíny tvoří zhruba 70 procent, 30 procent představuje servis. V současnosti se zabýváme mimo jiné modernizací parních turbín ve finské jaderné elektrárně Loviisa. A naší ambicí je, abychom v oboru servisních služeb dál výrazně rostli. Snažíme se servisovat nejenom naše parní turbíny, ale i turbíny jiných dodavatelů.

Projekty století. Češi mají Dukovany, Číňané vodní elektrárnu v Tibetu

Money

Čína začala v Tibetu stavět největší vodní elektrárnu na světě. Má jít o projet století, který bude stát biliony. Češi mají také svůj projekt století, je jím dostavba jaderné elektrárny Dukovany za stamiliardy.

ČTK

Přečíst článek

Menší turbíny ve světě frčí

V minulosti jste vyráběli turbíny hlavně pro fosilní a jaderné elektrárny. Jak se měnilo vaše portfolio v posledních letech?

Zažíváme různé trendy, které se mění podle momentálního vývoje ekonomiky a priorit jednotlivých států. Posledních deset let bylo například ve znamení mnoha projektů pro spalovny komunálního odpadu. Zhruba před sedmi, osmi lety jsme dodávali turbíny pro všechny velké biomasové projekty ve Španělsku. Španělsko se tehdy rozhodlo dotovat výrobu elektřiny z biomasy, podobnou podporu nabízely i další evropské státy. Před třemi lety byla  v britském Teesportu uvedena do provozu naše turbína v největším energetickém bloku na spalování biomasy na světě o výkonu 300 megawattů. Naopak uhlí už je podle strategie skupiny Doosan víceméně stranou našeho zájmu. V energetice se tedy zaměřujeme na turbíny pro paroplynové i biomasové elektrárny a spalovny odpadu. Výhledově chceme dodávat do jaderných reaktorů – kromě těch velkých v Česku také do malých modulárních po celém světě.

Vašimi produkty jsou, jak jste říkal, i malé turbíny. Roste světová poptávka v tomto oboru?

Významným trendem je diverzifikace energetického trhu, staví se malé spalovny komunálního odpadu, ale i malé paroplynové cykly. Relevantním trhem jsou pro nás všechny světové regiony kromě Ruska, Íránu a Číny. Na tomto pro nás přístupném trhu je dlouhodobě stabilní poptávka po turbínách, pokud to měříme jejich celkovým výkonem. Svět si ale žádá menší parní turbíny, takže jich je celkově více.

Jestliže se svět více zaměřuje na menší turbíny, znamená to, že na tento trh vstupují i další hráči? Roste vám konkurence?

Je to tak – například i výrobci turbín z Brazílie nebo Indie. Stává se, že si třeba v Turecku konkurujeme s indickým výrobkem, a je to pro nás docela složité. V účinnosti a kvalitě turbíny tyto konkurenty vždy porazíme ne o krok, ale o kilometr. Cenově jsou ale samozřejmě někde úplně jinde.

Je celkem jasné, že neusilujete o ruský a íránský trh. Proč ale nepovažujete za relevantní čínský trh? Kvůli tamnímu ochranářství?

Cla a netarifní bariéry jsou jedním z faktorů. Na čínském trhu především nemůžete cenově konkurovat výrobky z Evropy. Svého času jsme postavili dva bloky o výkonu 500 megawattů v Šen-tou, ale to bylo v rámci širšího obchodu, který Česko s Čínou uzavřelo ještě v devadesátých letech.

Pokud se nepletu, Číňané vám zase příliš nekonkurují na jiných trzích. Čím to je?

Číňané se zaměřují na větší bloky o výkonu 600-800 megawattů. Jinde ve světě se podobných bloků staví minimum, uhelné bloky téměř žádné – kromě Indie, kam Číňané nedodávají vzhledem k napjatým politickým vztahům mezi oběma zeměmi.

Vašimi zákazníky nejsou pouze elektrárenské společnosti, ale také průmyslové firmy z různých oborů. V jakých odvětvích se prosazujete?

Naším velkým zákazníkem je například Orlen, společně s ním realizujeme projekty v polských rafinériích. Důležitým odvětvím je pro nás také papírenský průmysl – ve Finsku jsme dodali turbínu do největšího dřevozpracujícího závodu na severní polokouli. Dalšími významnými obory jsou chemický i hutní průmysl.

Od turbíny k celé strojovně

Je známé, že pro nové bloky jaderné elektrárny v Dukovanech nabízíte nejenom turbínu, ale i ostatní technologie strojovny, tedy veškeré navazující technologie. Máte podobné ambice u vašich projektů na zahraničních trzích?

Je to součást naší strategie. Výroba turbín má své přirozené limity, podobně jako jiné obory podnikání. Nemůžeme donekonečna navyšovat naši výrobní kapacitu. Musíme tedy zvyšovat obrat tím, že si budeme přibírat další služby a dodávky v rámci celé strojovny. V Polsku stavíme pro Orlen dva bloky rafinérie, u nichž podíl samotné parní turbíny představuje do deseti procent hodnoty naší celkové zakázky.

Podobné projekty realizujete společně s dalšími firmami a jste finálním dodavatelem určité části elektrárny nebo rafinérie. Je to tak?

Záleží na tom, jaký je nákupní model provozovatele. Většinou to bývá určitý model kontraktu EPC (Engineering, Procurement, Construction), což znamená, že si investor vybere jednoho finálního dodavatele na klíč. A tomu my dodáme určitý funkční celek. Jiný model preferuje Orlen, kterému dodáváme celou strojovnu napřímo, včetně parní turbíny s generátorem.

Exportní eso českého strojírenství? Plzeňský Doosan vyvíjí turbíny pro energetiku zítřka. Libor Fojtík / Export.cz

Je jasné, že v rámci dukovanského projektu budete na dodávce strojovny hodně spolupracovat s dalšími českými firmami. Platí to i pro vaše exportní zakázky?

Rozhodně. Když dodáváme do Polska nebo jinam podobný větší balík technologií a služeb, samozřejmě spolupracujeme s českými subdodavateli. Budeme například dodávat turbínu o výkonu 200 megawattů do elektrárny v Jižní Karolíně a v našem balíku je i kondenzátor, který koupíme od českého výrobce. Mohla by to pro něj být reference i pro dodávku kondenzátoru do jaderné elektrárny Dukovany, pokud v USA uspěje.

Myslíte, že by z pohledu českého průmyslu bylo ideální, kdyby tuzemské firmy více spolupracovaly nejen na dodávce strojovny, ale v rámci celého EPC kontraktu?

Bohužel tu v našem oboru nevidím žádného silného českého EPC dodavatele, který by byl schopen konkurovat na zahraničních trzích. Spíš to jsou jednotlivé případy, jednotky projektů. Není divu, EPC dodávka je velmi riskantní projekt.

Mohli byste být EPC dodavatelem vy?

Je jím naše matka. Pokud bychom se chtěli my sami stát EPC dodavatelem, museli bychom k tomu určitým způsobem dorůst. Nepředpokládáme to v nějakém krátkodobém horizontu.

Článek vyšel také na Export.cz

Rýsuje se nová vize pro Česko. Konečně přestáváme být pouze zemí s levnou prací

Money

Jan Žižka

Přečíst článek

Money

Jan Žižka

Přečíst článek
Jiří Kozák

Jiří Kozák: Exportní závislost na Německu je nezdravá. Firmám ukazujeme, že jsou i jiné trhy

Leaders

Jan Žižka

Přečíst článek

Paušální daň jim podnikatelů a živnostníci, jejichž příjmy v předchozím roce nepřesáhly jeden milion korun, vyskočí o skoro 15 procent, což je bezmála sedminásobek očekávané inflace.

Podnikatelé s nižšími příjmy, kteří jsou zapojeni do režimu paušální daně, se v příštím roce musí připravit na výrazný růst svých odvodů; takový, který vysoce předčí inflaci.

V prvním pásmu paušální daně totiž měsíční platba naroste z letošních 8716 na 9984 korun. Nárůst tedy odpovídá 14,5 procenta a vysoce předčí inflaci očekávanou pro příští rok. Inflace by v roce 2026 měla činit 2,2 procenta, plyne z konsensu analytiků dle agentury Bloomberg. Nárůst paušální daně v prvním pásmu tedy překoná inflaci nejpravděpodobněji bezmála sedminásobně.

Česká koruna je měnovým vítězem letošního roku

Lukáš Kovanda: Česká koruna je světovým vítězem letošního roku

Názory

Česká koruna je měnovým vítězem letošního roku, společně s maďarským forintem, konstatuje ve své zprávě agentura Bloomberg. Koruna letos vůči dolaru zpevnila o 18,6 procenta, zatímco forint dokonce o 20,6 procent. To je vůbec nejvíce z 31 významnějších měn světa s výjimkou rublu, s nímž se ovšem volně neobchoduje od začátku ruské invaze na Ukrajinu roku 2022.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Do prvního pásma paušální daně spadají ti podnikatelé, živnostníci a OSVČ, jejichž příjmy v předchozím roce nepřesáhly jeden milion korun, za určitých podmínek tam ale náleží také ti s příjmem až dva miliony korun.

Ve zbývajících dvou pásmech paušální daně, druhém a třetím, zůstanou platby stejné jako letos i loni, tedy 16 745, resp. 27 139 Kč měsíčně. V těchto pásmech jsou podnikatelé, živnostníci a OSVČ a vyššími příjmy, do 1,5, resp. dvou milionů korun ročně.

Dochází tak k pozoruhodné situaci. Plátcům paušální daně v prvním pásmu naroste tato daň mezi lety 2024 a 2026 o takřka 30 000 Kč ročně, zatímco jejím plátcům ve druhém a třetím pásmu naroste ve stejném období přesně o 0 Kč ročně, tedy se vůbec nezmění.

Stát se tak snaží potírat praxi, kdy si podnikatelé, živnostníci a OSVČ s nízkými příjmy podle něj platí málo na důchody, takže se stávají „černými pasažéry“ důchodového systému a v penzi žijí z výdělků jiných, aniž sami do systému odvedli odpovídající objem finančních prostředků. 

Další komentáře ekonoma Lukáše Kovandy

Zlato je reálně nejdražší v dějinách, překonalo cenový rekord z ledna 1980

Trhy

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Trhy

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
chemička Orlen Unipetrol v Litvínově, kde se vyrábí ethylen

Lukáš Kovanda: Z evropské průmyslové páteře zbude troska. A účet zaplatíme všichni

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Asi nikdo nechce zůstat jednou sám a nesoběstačný. Obávají se toho téměř tři ze čtyř Čechů, navzdory tomu ale jen málokdo se proti tomu pojistí. V Česku přitom existuje speciální daňově uznatelná pojistka, kterou nabízí už pět pojišťoven. Porovnali jsme jejich výhody a nevýhody.

Češi se sice velmi obávají nesoběstačnosti ve stáří, jak uvedla téměř tři čtvrtina respondentů v posledním průzkumu České asociace pojišťoven (ČAP), po specializovaném pojištění dlouhodobé péče, které by jim s tím mohlo pomoci, ale zatím sáhly ve většině pojišťoven jen stovky klientů. Z části to může být podle expertů způsobeno tím, že je to stále velice nový produkt a informace o něm se mezi lidi dostávají jen velice pomalu, ačkoliv tuto pojistku v Česku v nové verzi s daňovým zvýhodněním a povinností plnit doživotně, nabízí už pětice pojišťoven. Konkrétně to je zatím nizozemská NN Životní pojišťovna, Kooperativa z Vienna Insurance Group, Simplea z Partners, Uniqa a jako poslední se přidala letos v červnu také Allianz.

Od kdy pojišťovny nabízejí v ČR daňově uznatelné pojištění dlouhodobé péče:

  • Allianz: Od června 2025
  • ČSOB Pojišťovna: Nemají v nabídce daňově uznatelnou variantu
  • ČPP: Nemají v nabídce daňově uznatelnou variantu, ale pracují na ní
  • Generali Česká: Nemají v nabídce daňově uznatelnou variantu, ale plánují ji
  • Kooperativa: Od května 2023
  • MetLife: Nemají v nabídce daňově uznatelnou variantu
  • NN: Od února 2024
  • Pillow: Nemají v nabídce daňově uznatelnou variantu
  • Pojišťovna KB – Nemají v nabídce daňově uznatelnou variantu
  • Simplea: Od června 2024
  • Uniqa: Od dubna 2025

Zdroj: Pojišťovny

Výjimkou, která už i za krátkou dobu, co je pojištění na trhu, hlásí tisíce klientů, je jen NN Životní pojišťovna. Ta pojištění dlouhodobé péče uvedla na český trh už v roce 2020 a následně pak přišla i jako první s daňově uznatelnou verzí hned v loňském roce. Tuto daňově zvýhodněnou variantu pojištění si od roku 2024 u nich prý sjednalo již přes 14 tisíc klientů, jak potvrzuje produktová manažerka NN Životní pojišťovny Tereza Slavíková. Ostatní pojišťovny, které ale tuto pojistku uvedly na trh později, zatím evidují klienty s touto variantou pojištění dlouhodobé péče spíše jen ve stovkách.

Je to nezájem či neznalost?

„Lidé o možnosti tohoto pojištění podle mne ani moc neví, obdobně jako někteří nevědí, co je například Dlouhodobý investiční produkt takzvaný DIP. Nesoběstačnosti se tak sice lidé bojí, ale stále věří, že se o ně přece jen postará stát. A pokud by nastala situace, kdy se o sebe nebudou moci postarat, tak očekávají, že případně použijí své úspory či prodají nějaký majetek,“ zamýšlí se hlavní analytik společnosti Orbi Dušan Šídlo a dodává, že dalším faktorem menšího zájmu pak může být i fakt, že si lidé vlastní nesoběstačnost nepřipouštějí a věří, že by u nich mohla nastat až za velmi dlouho, pokud vůbec.

Pojišťovací poradci z terénu také podle Šídla často zmiňují, že klienti mají na pojištění vydělené jen omezené peníze a vidí tak své priority jinde. A s tím se ostatně shodují i zástupci pojišťoven. Nabídka tohoto typu pojištění se tak pomalu rozšiřuje mimo jiné i kvůli daňové uznatelnosti, která některé klienty motivuje ke sjednání. Platbu pojistného si totiž mohou při splnění všech podmínek odečíst spolu se životní pojistkou, platbou na penzijní připojištění či spoření a DIPem z daní, a to až do výše 48 tisíc korun ročně.

„Dlouhodobá péče je na českém trhu ale stále relativní novinkou, a proto zatím nepatří mezi nejčastěji sjednávaná připojištění. Zaznamenáváme však pozvolný nárůst zájmu, který ukazuje, že si lidé stále více uvědomují důležitost finančního zajištění pro případ závislosti na péči druhých osob. Očekáváme, že s rostoucím povědomím o tomto typu krytí bude zájem klientů dále sílit,“ domnívá se Veronika Hešíková z pojišťovny Uniqa.

Nejzajímavější benefity pojistek dlouhodobé péče

Typickým klientem je podle pojistných expertů člověk ve věku 45+ řešící budoucí soběstačnost vlastní nebo svých rodičů. Pojištění totiž kryje ztrátu soběstačnosti (závislost na pomoci) podle stupňů II–IV zákona o sociálních službách a plní se formou měsíční renty. „Výše pojistného závisí na řadě parametrů, nicméně pro doživotní rentu ve výši 10 000 korun měsíčně stojí pojistka jednotky stokorun měsíčně a s věkem výrazně roste. Při sjednání v důchodovém věku může stejně nastavené pojištění přesáhnout i tisícikorunu měsíčně,“ shrnuje Šídlo. Průměrné pojistné například v Simplee je okolo 1500 korun měsíčně, v Kooperativě 1830 korun za měsíc, v NN to bývá mezi 300 až 400 korun měsíčně, tedy zhruba 4100 korun za rok a v Uniqa 3400 korun ročně. 

I u tohoto typu pojištění pak se vyplňuje zdravotní dotazník a pojišťovny jej zkoumají. Pokud pak podle Šídla zjistí, že je kvůli nějaké nemoci či úrazu klienta vysoké riziko budoucí nesoběstačnosti, klient musí zaplatit přirážku k běžné ceně nebo ho pojišťovna odmítne pojistit. Týká se to například některých chronických onemocnění s postupným zhoršováním, neurologických onemocnění jako je epilepsii, již existující počátky Parkinsona či Alzheimera. „Přísnost pojišťoven k posuzování zdravotního stavu se liší, proto je v případě existence zdravotních problémů vhodné zkusit projít procesem zkoumání zdravotního stavu u více pojišťoven, nikoliv jen u jedné,“ doporučuje Šídlo.

Pojistky jednotlivých pojišťoven mají vždy také specifický benefit, kterým se liší od konkurence. Zatímco Simplea svým klientům garantuje i umístění v pobytových zařízeních, Kooperativa slibuje doživotní krytí bez limitu věku či klienta. NN pojišťuje zase na všechny stupně nesoběstačnosti, Uniqa nabízí konzultaci zdravotního stavu a obdobně i Allianz, která má ve spolupráci s neziskovou organizací Unie pacientů ČR infolinku, na které klientům zajišťuje poradenství pro všechny pojištěné osoby a jejich blízké.

Bez daňové uznatelnosti

Pojištění dlouhodobé péče bez daňové uznatelnosti se nicméně podle Šídla na českém pojistném trhu nabízí už dlouhá léta, a to jak pro dospělé, tak i pro děti. Nejširší krytí je přitom poskytováno u dětí, kde některé pojišťovny dokáží pojistit i první stupeň bezmocnosti či takzvaný předstupeň. U dospělých osob je běžně nabízené krytí od třetího stupně bezmocnosti a pouze některé pojišťovny částečně plní i při druhém stupni.

Klienti, kterým o benefit daňové uznatelnosti tedy nejde, mohou zamířit i do několika dalších pojišťoven, které pojištění dlouhodobé péče mají v nabídce samostatně nebo jako připojištění třeba u životního pojištění. Od roku 2017 tak jej má například pojišťovna Generali Česká, u které se takto pojistí každý rok sice prý nižší desítky tisíc klientů. Celkový zájem o tento typ pojištění ale pojišťovna hodnotí stejně jako vlažný. „Může to být dáno tím, že mnoho lidí nemusí být dostatečně informováno o existenci tohoto typu pojištění nebo o jeho výhodách (daňové uznatelnosti). A také proto, že si lidé v České republice často zdráhají přiznat, že by mohli v budoucnu potřebovat pomoc a pokud si to uvědomují spoléhají se na rodinu a stát. Obojí může vést k odmítání pojištění,“ vysvětluje také mluvčí pojišťovny Jan Marek.

Pojištění soběstačnosti neboli závislosti na péči je od roku 2019 součástí nabídky i u České podnikatelské pojišťovny (ČPP) v rámci produktu Neon. „Byť bylo pojištění původně koncipováno hlavně pro zajištění dospělých, s oblibou si ho sjednávají rodiče pro své děti v předškolním věku. Pojištění je sjednáno na každé desáté pojistné smlouvě s průměrnou pojistnou částkou necelý 1 000 000 korun. Celkem si jej na NEONu uzavřelo už více než 35 000 pojištěných,“ tvrdí manažerka životního pojištění ČPP Jitka Urbaníková Volná.

Pojištěn nepojištěn

Poněkud pitoreskní, byť logickou, vlastností pojištění dlouhodobé péče je ovšem jeho věkové omezení. Lidé si jej sice sjednávají, aby jim pomohlo řešit složitou situaci, pokud budou nesoběstační, pojistka ale stanovuje maximální vstupní věk a většinou i výstupní. V praxi to znamená, že se sice můžete ještě v důchodu řadu let pojistit, pokud vás tedy v pojišťovně nezamítnou kvůli nějakým vašim aktuálním zdravotním diagnózám, jež se dají u sedmdesátníků už očekávat. Nemůžete ale ani náhodou očekávat, že jste všude a vždy pojištěni navždy. Ačkoliv si tak budete platit poměrně drahé pojištění právě na dlouhodobou péči, v určitém věku vás vybrané pojišťovny opustí a oznámí vám konec pojištění. V případě, že už jste ale začali čerpat plnění z pojistky dříve, měla výplata renty na péči pokračovat dále až do smrti, jak uvádí pojistní experti.

PLUSY A MÍNUSY POJISTEK DLOUHODOBÉ PÉČE s daňovým zvýhodněním:

Mezi hlavní odlišnosti patří, jaké stupně bezmocnosti jsou kryty, jak dlouho pojištění trvá a jaké doplňkové benefity pojišťovna nabízí nad rámec výplaty finančních prostředků.

Allianz
+možnost pojištění 2. stupně bezmocnosti
+pojištění do věku 99 let
+výše vyplácené měsíční dávky po každém roce roste o 3 % z výše dohodnuté ve smlouvě ke dni vzniku pojistné události
+poradenská infolinka
-výluka na většinu duševních nemocí
-bez zařízení umístění v pobytovém zařízení

Uniqa
+pojištění 2. stupně bezmocnosti (50 % PČ pro vyšší stupně)
+ virtuální klinika Dr. Digital (konzultace zdravotního stavu)
- bez zařízení umístění v pobytovém zařízení
- výstupní věk 80 let

Kooperativa
+pojištění 2. stupně bezmocnosti (ve výši 50 % PČ pro vyšší stupně)
+pojištění bez výstupního věku (do konce života)
možnost rychlejší výplaty (před přiznáním stupně závislosti ze strany Úřadu práce)
+konzultační zdravotní a sociální infolinka
- vyšší cena
- bez zařízení umístění v pobytovém zařízení

Simplea
+ možnost umístění v pobytových zařízeních bez doplatků (pouze partnerské subjekty pojišťovny)
+ pravidelná valorizace sjednaného důchodu (3 % ročně) bez navýšení pojistného
+ možnost pojištění sjednat s výstupním věkem 100 let
- bez možnosti krytí pro 1. a 2. stupeň bezmocnosti
- bez jiných doplňkových služeb

NN
+možnost připojistit 1. a 2. stupeň bezmocnosti (ale jen s maximální výplatou na 730 dní)
+garance plnění podle současného systému příspěvku na péči (pro případ, že by stát zpřísnil podmínky u 3. a 4. stupně bezmocnosti)
+nižší cena
- výstupní věk 85 let
- bez zahrnutí doplňkových služeb a bez zařízení umístění v pobytovém zařízení
-výluka na poruchy příjmu potravy (anorexie, bulimie)

Zdroj: Orbi.cz

Z trojice čtyřlístek. Do pojištění dlouhodobé péče se v Česku pouští i Uniqa

Money

Na riziko nesoběstačnosti ve stáří už vás v Česku pojistí ve čtyřech pojišťovnách. Nejnověji s tím teď přichází pojišťovna Uniqa, která toto specifické pojištění rozšiřuje i o další pojistná rizika, jež standardně bývají v životních pojistkách. Přečtěte si, jak vypadá novinka od Uniqa, kde jinde se taková pojistka dá v Česku pořídit a kdy se může hodit.

Věra Tůmová

Přečíst článek

Fiala posvětil nový projekt. V Česku vyroste síť domovů pro seniory

Fiala posvětil nový projekt. V Česku vyroste síť domovů pro seniory

Politika

Vláda chce zlepšovat situaci ohledně zařízení dlouhodobé péče o seniory v Česku. Premiér Petr Fiala proto podepsal memorandum o rozvoji těchto zařízení s Českou asociací pojišťoven (ČAP), která celý projekt tuzemských pojišťoven zastřešuje. Do roku 2034 by tak měla na základě této spolupráce v Česku vyrůst síť nových domovů pro seniory s 2,5 tisíci lůžky.

Věra Tůmová

Přečíst článek

Nejčastější chyby, které Češi dělají u životního pojištění. Neděláte je taky?

Money

Špatně sjednané životní pojištění se pozná nejčastěji až v okamžiku, kdy dojde k pojistné události a klient potřebuje peníze z pojistky. Tato situace je podle poradců ze společností Partners a Broker Consulting v Česku běžnějším problémem, než by se mohlo zdát. Ověřte si, zda některé z těchto nejčastějších chyb neděláte i vy, dokud je čas to v pojistce ještě upravit.

Věra Tůmová

Přečíst článek

Z trojice čtyřlístek. Do pojištění dlouhodobé péče se v Česku pouští i Uniqa

Money

Věra Tůmová

Přečíst článek

Money

Věra Tůmová

Přečíst článek
