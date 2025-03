Plané sliby? Rusové stále útočí na energetickou infrastrukturu, uvedl Zelenskyj

Rusko stále útočí na energetickou infrastrukturu na Ukrajině. Účastníkům summitu EU v Bruselu to řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Slíbené třicetidenní zastavení útoků na energetickou soustavu ze strany Moskvy podle něj vůbec nic nezměnilo. Zároveň požádal prezidenty a premiéry zemí EU, aby schválili program na nákup dělostřelecké munice za pět miliard eur (125 miliard korun). Unijní země vyzval také k investicím do svého i ukrajinského vojenského průmyslu.

Moskva tvrdí, že po úterním telefonátu mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a ruským prezidentem Vladimirem Putinem, nechala zastavit útoky na ukrajinskou energetiku.

„Nic se nezměnilo,“ upozornil Zelenskyj. K jednání summitu se připojil na dálku a promluvil k unijním lídrům, kteří zasedají v Bruselu. Podle něj ruská armáda podnikla nový úder na energetickou infrastrukturu ve středu večer. „My na Ukrajině tomu čelíme každý den, každou noc,“ řekl podle AFP Zelenskyj.

„Putin musí přestat vznášet zbytečné požadavky, které jen prodlužují válku, a začít plnit to, co slíbil světu,“ uvedl dále Zelenskyj. Evropskou unii také vyzval, aby ponechala sankce zavedené na Rusko v souvislosti s válkou do doby, než ruská armáda začne stahovat s ukrajinského území a než Rusko „vyplatí plné odškodné za škody způsobené svou agresí“.

Prostředky na munici

„Potřebujeme prostředky na dělostřeleckou munici, a byli bychom vděční za co nejrychlejší evropskou pomoc ve výši pět miliard eur (125 miliard korun),“ uvedl Zelenskyj na sítí Telegram, když popisoval své videovystoupení na summitu. Podle něj jsou zapotřebí investice do vojenského průmyslu v zemích EU i na Ukrajině. Prezidenti a premiéři unijních zemí by dnes měli jednat mimo jiné o návrhu šéfky unijní diplomacie Kaji Kallasové ohledně další pomoci Ukrajině ve výši až 40 miliard eur.

S tím počítají závěry, které schválili unijní vůdci s výjimkou maďarského premiéra Viktora Orbána. Celkem 26 zemí tak dnes znovu vyjádřilo podporu Ukrajině a „komplexnímu, spravedlivému a trvalému míru založenému na zásadách Charty OSN“.

