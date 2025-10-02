Ukrajince znepokojuje ruská aktivita kolem Záporožské jaderné elektrárny
Rusko úmyslně odpojilo okupovanou Záporožskou jadernou elektrárnu od dodávek proudu v rámci příprav na její zapojení do vlastní sítě, uvedl šéf ukrajinské diplomacie Andrij Sybiha na sociální síti X. Největší jaderná elektrárna v Evropě je odpojená od vnějšího napájení déle než týden, elektřinu pro chlazení odstavených reaktorů vyrábí dieselové generátory. Šéf ukrajinského jaderného dozoru Oleh Korikov podle médií varoval před hrozbou jaderné havárie.
„Další krok Ruska bude ještě nebezpečnější: restartování okupovaného reaktoru bez řádného chlazení, bez jakékoli licence a bez dohledu,“ varoval Sybiha, podle kterého tento bezohledný krok poslouží pouze jako ukázka moci ruského prezidenta Vladimira Putina.
Zvýšené riziko jaderného incidentu
„Nezodpovědné jednání Ruska zvyšuje riziko jaderných incidentů,“ zdůraznil Sybiha. „Každá akce Ruska představuje nejen smrtelné riziko, ale také dláždí cestu ke katastrofě,“ napsal. I nedávný výpadek dodávek proudu v Černobylské jaderné elektrárně, způsobený ruským útokem na rozvodnu ve městě Slavutyč, podle ministra ukazuje, že Moskva zneužívá jadernou bezpečnost jako zbraň.
Energetická skupina Premier Energy, kterou prostřednictvím investičního fondu Emma Capital kontroluje český podnikatel Jiří Šmejc, koupila od španělské energetické společnosti Iberdrola 51procentní podíl ve velkém větrném parku v Maďarsku. Zbývajících 49 procent podílu získá maďarská investiční skupina iG TECH CC, její vlastník nebyl zveřejněn. Transakce dosáhla celkové hodnoty 128 milionů eur (3,1 miliardy korun) a představuje první větší investici Premier Energy do výroby elektřiny mimo trhy v Rumunsku a Moldavsku. Dnes o tom píše server Seznam Zprávy s odkazem na informace od Premier Energy.
Naléhavě vyzval Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (MAAE), její členské státy a všechny relevantní partnery k přijetí všech opatření, která by umožnila okamžitě obnovit záložní elektrické vedení do Záporožské jaderné elektrárny.
Ruská okupační správa ukrajinského atomového zařízení podle agentury Reuters ve středu uvedla, že nouzové generátory zatím k výrobě potřebné energie dostačují, úroveň radiace je normální, ale je důležité, aby bylo co nejdříve obnoveno vnější napájení.
Ruskem dosazený ředitel Záporožské jaderné elektrárny Jurij Černičuk dnes podle agentury TASS uvedl, že přerušené vnější napájení zařízení představuje „určitou hrozbu pro jadernou bezpečnost“, ale situace je podle něj v současné době pod kontrolou. Pro záložní napájení je k dispozici 20 dieselových generátorů, z nichž dva se porouchaly. Poškozené elektrické vedení se nachází prakticky na frontové linii, a proto je neustále vystaveno ostřelování.
Rostoucí ceny energií, tlak na snižování změn klimatu a nutnost nezávislosti na dovozech paliv ženou české zemědělce k větší energetické soběstačnosti. Mezi hlavní trendy patří rozvoj agrovoltaiky, budování malých bioplynových stanic a nová legislativa, která umožňuje instalaci solárních technologií na zemědělskou půdu.
Odpojení elektrárny od ukrajinské sítě pokládáme za havarijní situaci, která ještě nepřerostla v havárii, ale může se tak stát, varoval šéf ukrajinského jaderného dozoru Korikov podle agentury Unian. Není podle něj jasné, v jakém stavu jsou dieselové generátory, ani na jak dlouho stačí nafta. Ukrajina získá informace od MAAE, která dostává zprávy od ruského personálu, ale nelze vyloučit, že Rusové zprávy zkreslují, varoval.
Záporožská jaderná elektrárna se nachází u města Enerhodar, který leží poblíž frontové linie. Rusko se zařízení zmocnilo nedlouho poté, co v únoru 2022 zahájilo invazi na Ukrajinu. Obě strany se od té doby navzájem obviňují z jejího ostřelování. V elektrárně je šest reaktorů, které jsou odstavené a nevyrábí elektřinu. Je v nich ale množství jaderného paliva, které je nutné udržovat v bezpečném stavu a chladit. Proto zařízení potřebuje dodávky elektřiny.
