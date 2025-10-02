Nový magazín právě vychází!

Ukrajince znepokojuje ruská aktivita kolem Záporožské jaderné elektrárny

Rusko úmyslně odpojilo okupovanou Záporožskou jadernou elektrárnu od dodávek proudu v rámci příprav na její zapojení do vlastní sítě, uvedl šéf ukrajinské diplomacie Andrij Sybiha na sociální síti X. Největší jaderná elektrárna v Evropě je odpojená od vnějšího napájení déle než týden, elektřinu pro chlazení odstavených reaktorů vyrábí dieselové generátory. Šéf ukrajinského jaderného dozoru Oleh Korikov podle médií varoval před hrozbou jaderné havárie.

„Další krok Ruska bude ještě nebezpečnější: restartování okupovaného reaktoru bez řádného chlazení, bez jakékoli licence a bez dohledu,“ varoval Sybiha, podle kterého tento bezohledný krok poslouží pouze jako ukázka moci ruského prezidenta Vladimira Putina.

Zvýšené riziko jaderného incidentu

„Nezodpovědné jednání Ruska zvyšuje riziko jaderných incidentů,“ zdůraznil Sybiha. „Každá akce Ruska představuje nejen smrtelné riziko, ale také dláždí cestu ke katastrofě,“ napsal. I nedávný výpadek dodávek proudu v Černobylské jaderné elektrárně, způsobený ruským útokem na rozvodnu ve městě Slavutyč, podle ministra ukazuje, že Moskva zneužívá jadernou bezpečnost jako zbraň.

Naléhavě vyzval Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (MAAE), její členské státy a všechny relevantní partnery k přijetí všech opatření, která by umožnila okamžitě obnovit záložní elektrické vedení do Záporožské jaderné elektrárny.

Ruská okupační správa ukrajinského atomového zařízení podle agentury Reuters ve středu uvedla, že nouzové generátory zatím k výrobě potřebné energie dostačují, úroveň radiace je normální, ale je důležité, aby bylo co nejdříve obnoveno vnější napájení.

Ruskem dosazený ředitel Záporožské jaderné elektrárny Jurij Černičuk dnes podle agentury TASS uvedl, že přerušené vnější napájení zařízení představuje „určitou hrozbu pro jadernou bezpečnost“, ale situace je podle něj v současné době pod kontrolou. Pro záložní napájení je k dispozici 20 dieselových generátorů, z nichž dva se porouchaly. Poškozené elektrické vedení se nachází prakticky na frontové linii, a proto je neustále vystaveno ostřelování.

Odpojení elektrárny od ukrajinské sítě pokládáme za havarijní situaci, která ještě nepřerostla v havárii, ale může se tak stát, varoval šéf ukrajinského jaderného dozoru Korikov podle agentury Unian. Není podle něj jasné, v jakém stavu jsou dieselové generátory, ani na jak dlouho stačí nafta. Ukrajina získá informace od MAAE, která dostává zprávy od ruského personálu, ale nelze vyloučit, že Rusové zprávy zkreslují, varoval.

Záporožská jaderná elektrárna se nachází u města Enerhodar, který leží poblíž frontové linie. Rusko se zařízení zmocnilo nedlouho poté, co v únoru 2022 zahájilo invazi na Ukrajinu. Obě strany se od té doby navzájem obviňují z jejího ostřelování. V elektrárně je šest reaktorů, které jsou odstavené a nevyrábí elektřinu. Je v nich ale množství jaderného paliva, které je nutné udržovat v bezpečném stavu a chladit. Proto zařízení potřebuje dodávky elektřiny.

Polsko dnes registruje další incident spojený s Ruskem v Baltském moři, ruské provokace jsou téměř každodenní záležitostí. Prohlásil to polský premiér Donald Tusk na summitu Evropského politického společenství v Kodani. Francouzský prezident Emmanuel Macron řekl, že je třeba vyvinout větší tlak na takzvanou ruskou stínovou flotilu, která přináší Moskvě zisky potřebné k financování pokračující agrese proti Ukrajině.

„Dostal jsem zprávu z Varšavy, máme další incident, blízko štětínského přístavu... máme nové incidenty v našem regionu, myslím v Baltském moři, každý týden, jsou téměř každodenní,“ citovala Tuska agentura Reuters.

Šlo o ruské plavidlo, dlouhé 70 metrů, které nezvykle manévrovalo nad podvodním plynovodem u polského pobřeží, napsal list Gazeta Wyborcza na svém webu. Mluvčí ministra pověřeného koordinací zvláštních služeb a mluvčí ministerstva vnitra na společné tiskové konferenci uvedli, že polská pohraniční stráž ve středu ráno zaznamenala ruský kutr nedaleko od podvodního plynovodu, nad kterým se asi na 20 minut zastavil. Rusové pak uposlechli radiového pokynu, aby okamžitě odpluli. Podrobností se mluvčí zdrželi, uvedli jen, že každý měsíc se stává několik podobných incidentů.

Týž deník dnes zveřejnil rozsáhlou zprávu, podle které ruská vojenská rozvědka GRU mohla připravovat diverzní akce v Polsku, Německu a Litvy za použití dronů a plechovek s nálepkami kukuřice, obsahujícími ale výbušniny. Připravované akci předcházelo rozesílání balíčků, které vznítily ve skladech v Anglii a Německu. Většinu podezřelých se následně polským a litevským úřadům podařilo zadržet.

Polský vzdušný prostor narušily v polovině září dvě desítky ruských dronů, kvůli jejichž likvidaci zasahovaly vzdušné síly NATO. Polsko od té doby hovořilo o několika menších incidentech a opakovaně nasazovalo stíhačky k ochraně svého území při ruských útocích na západě Ukrajiny. Podobné ruské akce hlásily také další země jako Estonsko či Rumunsko.

Součástí evropské reakce na pokračující ruskou válku na Ukrajině, o jejíž ukončení usiluje americký prezident Donald Trump i ukrajinský lídr Volodymyr Zelenskyj, musí být podle Macrona větší tlak na flotilu plavidel, která Moskvě pomáhá obcházet sankce zaměřené na vývoz ruské ropy. EU uplatňuje sankce vůči desítkám těchto lodí, podle kritiků však účinně nebrání obcházení sankcí.

Francouzští vojáci ve středu u pobřeží Bretaně vstoupili na palubu zabaveného tankeru, který je podle francouzských úřadů součástí této ruské flotily, a zadrželi dva členy posádky.

Spojené státy budou Ukrajině poskytovat informace od zpravodajských služeb, které bude moci využít k útokům proti energetické infrastruktuře hluboko ve vnitrozemí Ruska. Píše o tom The Wall Street Journal s odvoláním na nejmenované americké činitele. Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov dnes v reakci na tyto informace podle státní agentury TASS řekl, že USA sdílejí s Ukrajinou zpravodajské informace nepřetržitě a není to nic nového.

Americký prezident Donald Trump nedávno povolil, aby zpravodajské služby a ministerstvo obrany pomáhaly Kyjevu s těmito útoky, a Američané se obrátili na spojence v NATO, aby Ukrajině poskytli podobnou podporu. WSJ uvádí, že toto rozšířené sdílení informací od tajných služeb je dalším signálem, že Trump posiluje podporu Ukrajiny poté, co jeho snahy přivést Rusko a Ukrajinu k mírovým jednáním uvázly v mrtvém bodě.

Podle amerických činitelů je to poprvé, co Trumpova administrativa pomůže Ukrajincům s útoky s nasazením zbraní dlouhého dosahu proti energetickým objektům hluboko v Rusku. Spojené státy už dlouho poskytují ukrajinské armádě podporu při dronových a raketových útocích, díky dalším informacím od zpravodajských služeb ale bude moci lépe útočit na rafinérie, ropovody a plynovody, elektrárny a další objekty na území sousední země. Cílem těchto ukrajinských operací je omezit Rusku příjmy z ropy, které mu pomáhají financovat válku proti sousední zemi. Než začnou informace Ukrajincům předávat, čekají ještě američtí činitelé na písemné instrukce z Bílého domu.

Frustrace z Putina

Trump souhlas dal krátce před tím, než minulý týden v příspěvku na sociální síti projevil svoji frustraci z ruského prezidenta Vladimira Putina. K překvapení mnohých tehdy napsal, že Ukrajina by mohla získat zpět veškeré své území, jež v současnosti okupuje Rusko.

WSJ také píše, že Spojené státy uvažují o tom, že Ukrajině dodají střely Tomahawk a Barracuda a další americké střely odpalované ze země a ze vzduchu, které mají dolet okolo 800 kilometrů. Zástupci Trumpovy administrativy nicméně podotkli, že žádné rozhodnutí v této věci ještě nepadlo.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj před několika dny prozradil, že Trumpa požádal o střely Tomahawk, které patří k nejpřesnějším americkým zbraním. Americký viceprezident J.D. Vance následně řekl, že Spojené státy žádost Ukrajinců zvažují.

