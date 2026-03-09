Česká televize se ohradila proti Moravcovým výrokům
Vedení České televize kritizovalo způsob, jakým moderátor Václav Moravec oznámil svůj odchod z veřejnoprávní televize. Současně odmítlo jeho tvrzení, že v současných podmínkách nelze zaručit nezávislost redakční práce. Stanovisko televize zveřejnila ČT na svém webu.
Moravec oznámil konec po více než 21 letech v závěru nedělního vysílání pořadu Otázky Václava Moravce. Uvedl, že nedávné události ho utvrdily v tom, že za současných podmínek už nemůže garantovat nezávislost redakční práce a kritickou reflexi událostí, jak je vyžaduje kodex veřejnoprávní televize. Podle něj navíc dochází k posunu směrem k „pseudovyváženosti“, která podle jeho názoru veřejnou službu oslabuje.
Generální ředitel České televize Hynek Chudárek tato slova odmítl. Zdůraznil, že vedení televize stojí za zaměstnanci, kteří svou práci vykonávají profesionálně.
„Musím důrazně odmítnout účelová tvrzení, která zpochybňují nezávislost České televize a její nezastupitelnou veřejnoprávní roli,“ uvedl Chudárek. Dodal, že ho Moravcovo rozhodnutí osobně mrzí, zároveň ale ocenil jeho dlouholetý přínos pro televizi.
Podle ředitele zpravodajství ČT Petra Mrzeny se profesní spory s Moravcem v poslední době soustředily především na otázku, zda je dlouhodobé ignorování některých politiků v souladu s principy veřejnoprávního média. Moravec totiž řadu let odmítal zvát do svého pořadu předsedu SPD Tomia Okamuru, který byl do nedělního vysílání pozván až novou dramaturgyní pořadu.
Mrzena uvedl, že základem profesionální novinářské práce je spravedlivý přístup ke všem politickým subjektům. Podle něj to redakční nezávislost neoslabuje, ale naopak posiluje.
Moravec zatím zůstává zaměstnancem České televize. Konkrétní podoba ukončení jeho pracovního poměru nyní řeší útvar lidských zdrojů. Vedení televize zároveň uvedlo, že o jeho záměru odejít nebylo předem informováno.