Už nemohu garantovat nezávislost redakční práce. Moravec končí v ČT

Moderátor Václav Moravec oznámil, že po 21 letech končí v České televizi. Nemůže dál garantovat nezávislost redakční práce a kritickou reflexi dle kodexu ČT.
„Náš čas se naplnil, stejně tak se naplnil můj čas v České televizi po více než jednadvaceti letech. Dění z posledních dob mne utvrdilo v tom, že za současných podmínek už nemohu dál garantovat nezávislost redakční práce a kritickou reflexi událostí, jak se o nich zmiňuje preambule Kodexu České televize,“ uvedl na konci svého pořadu Otázky Václava Moravce po diskuzi s exguvernérem ČNB Jiřím Rusnokem.
Moravec ve svém postu na sociální síti X poděkoval divákům za dlouholetou přízeň a připomněl, že pořad Otázky Václava Moravce byl více než dvě desetiletí nejsledovanější televizní diskusí v Česku. Uvedl také, že nechce zklamat důvěru statisíců diváků „posunem ke slepé vyváženosti“, která podle něj ničí veřejnou službu.
"Důvěru statisíců vás, televizních divaček a diváků, kteří jednadvacet let činili z Otázek nejsledovanější televizní diskusi v zemi, nechci zklamávat posunem k pseudovyváženosti, chcete-li ke slepé vyváženosti, která dle mého názoru ničí veřejnou službu,“ řekl rovněž ve svém pořadu.
Persona české nezávislé žurnalistiky
Václav Moravec patří k nejznámějším českým politickým novinářům. Narodil se v roce 1976 v Ústí nad Orlicí a vystudoval žurnalistiku a mediální studia na Fakultě sociálních věd Univerzita Karlova. Už během studií začal pracovat v médiích, mimo jiné v Českém rozhlase, kde moderoval publicistické a diskusní pořady.
Do Česká televize nastoupil na počátku 21. století. Od roku 2004 moderoval hlavní politickou diskusi Otázky Václava Moravce, která se postupně stala nejvlivnějším a nejsledovanějším televizním debatním pořadem o politice v Česku. Moravec byl známý důrazem na detailní přípravu, ostré otázky a dlouhé analytické rozhovory s politiky i experty.
Vedle televizní práce působil také jako pedagog na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, kde se věnoval výuce mediálních studií a politické komunikace. Během více než dvou desetiletí v České televizi se stal jednou z nejvýraznějších tváří domácí politické publicistiky a pravidelným moderátorem debat s vrcholnými představiteli české politiky.
Nafta v Česku se v sobotu průměrně celorepublikově prodávala za 38,01 Kč/l. Hranici 38 korun za litr překročila poprvé od května 2024, vyplývá z dnes zveřejněných dat společnosti CCS. O týden dříve, 28. února, se nafta podle stejné statistiky prodávala za 33,10 Kč/l. Za týden tak podražila o pět korun za litr, neboli o bezmála 15 procent. Benzin se včera prodával za 35,92 Kč/l, tedy o necelých sedm procent dráže než o týden dříve. Benzín je tak nejdražší od března 2025.
K prudkému nárůstu cen pohonných hmot v Česku dochází v důsledku stupňujícího se konfliktu na Blízkém východě. V jeho důsledku došlo k praktickému uzavření Hormuzského průlivu pro obchodní plavidla i tankery, které tak z oblasti Perského zálivu nemohou vyvážet surovou ropu a ropné produkty, ale ani suroviny typu zemního plynu, čpavku, močoviny či třeba helia. Dochází tak k výraznému poklesu nabídky těchto surovin na světovém trhu, čehož důsledkem je i dramatický vzestup velkoobchodních cen paliv typu benzínu či nafty na příslušných burzách, třeba té rotterdamské, jejž pak do cen promítají nakonec i tuzemské čerpací stanice.
V nadcházejícím týdnu je třeba počítat s dalším zdražením ropy a pokračujícím růstem cen pohonných hmot v Česku, které tak mohou zdražit o další 3 až 5 Kč/l. Situace na Blízkém východě se totiž komplikuje a klíčoví producenti ropy a zemního plynu v Perském zálivu, jako jsou Saúdská Arábie, Katar, Kuvajt či Spojené arabské emiráty, musí omezovat svoji produkci z důvodu nemožnosti ji v dosavadním rozsahu vyvážet do světa.
Saúdskoarabská burza je navzdory komplikujícímu se konfliktu dnes převážně v zeleném, její hlavní index Tadawul přidává zhruba 2 %. Nahoru ji táhne ropný kolos Saudi Aramco. Akcie této sedmé největší společnosti světa dle tržní kapitalizace přidávají 4,3 procenta (viz. graf Bloombergu výše). Minulou neděli, v prvotní reakci na zahájení úderu USA a Izraele na Írán, vzrostly o 3,4 procenta.
Aramco těží z vysokých cen ropy, které zvyšují jeho ziskovost. Dnešní vývoj jeho akcií tedy předznamenává další, zítřejší výrazný nárůst cen ropy. Výraznější, než jaký nastal v pondělí tohoto týdne, kdy ropa Brent zdražila o 8,4 procenta.
Pokud by dnes akcie kolosu Aramco uzavřely tam, kde jsou nyní, lze sázet na vyšší nárůst cen ropy v porovnání s minulým pondělím, takže její cena, v pátek bezmála 93 dolarů za barel, by se už zítra přehoupla přes 100 dolarů za barel. To právě vyvolá další citelný tlak na růst cen pohonných hmot v Česku.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.
Zdraví už dávno není módní výstřelek, ale součást každodenního fungování. A pro mnoho lidí také forma investice do budoucnosti. V pražských Holešovicích letos otevřel své brány prostor, který k tomu přistupuje jinak než klasická posilovna. DAY1 kombinuje trénink, diagnostiku, regeneraci i práci s hlavou tak, aby tvořily přirozený celek.
Nejde o místo na rychlé výsledky. DAY1 je spíš prostředí pro lidi, kteří chtějí porozumět svému tělu, mít nad ním větší kontrolu a naučit se režim, který vydrží déle než pár týdnů.
Za projektem stojí trojice bývalých profesionálních sportovců – Marcel Gecov, Bořek Dočkal a Radim Vrbata. Každý z nich dlouho fungoval v prostředí, kde se trénink, regenerace a práce s tělem berou velmi vážně, a jejich zkušenosti se do podoby DAY1 jasně promítají.
Později se k týmu přidal Stanislav Nečas, dnešní CEO. Jeho profesní cesta k projektu nebyla přímočará. Dříve působil u bezpečnostních složek, ale postupně hledal práci, která bude lépe odpovídat jeho vztahu k pohybu a zdravému životnímu stylu. Do DAY1 se dostal až přes investiční svět.
„S Marcelem (Gecovem) jsme se potkali ve chvíli, kdy jsme v naší investiční společnosti zvažovali vstup do jeho společnosti Lejaan. Sedli jsme si lidsky i profesně a ukázalo se, že máme podobný pohled na zdraví i dlouhověkost. DAY1 mi dával okamžitý smysl, a proto jsem přijal nabídku vést klub a pomoci ho dál rozvíjet,“ říká Nečas, který má profesní zkušenosti s franšízingem, což naznačuje budoucí směřování celého konceptu.
Profesionální technologie pro každého
Holešovický klub má maximální kapacitu pět set členů. „Jakmile uvidíme, že je prostor plný, další členství nepřidáme. Nejde o to mít co nejvíc lidí, ale udržet prostředí, kde se dá dobře pracovat,“ doplňuje. Aktuální počet členů ale komentovat nechce.
DAY1 se profiluje jako prémiový koncept, což se promítá i do ceny členství. Standardní přijde zhruba na 9 tisíc korun měsíčně. Srovnatelné cenovky mají exkluzivní wellness kluby nejluxusnějších pražských hotelů. Dražší fitka jako Next.Move či Balance Club vyjdou na třetinu.
Dalibor Cicman: Rok 2025 byl pro GymBeam zlomový. Tahounem růstu je německojazyčný trh
Nová investice ve výši 30 milionů eur, růst na silném trhu německojazyčném trhu DACH a tisícovka nových produktů. Společnost GymBeam i vloni potvrdila, že patří k nejrychleji rostoucím evropským startupům ve své třídě. „Stali jsme se TOP 4 e-commerce značkou ve sportovní výživě,“ potvrzuje zakladatel a většinový akcionář GymBeamu Dalibor Cicman.
DAY1 kombinuje běžné posilovací vybavení s technologiemi, které byly ještě donedávna typické spíše pro vrcholové sportovní týmy. Využívá se tu antigravitační běžecký trenažér umožňující běh s menší zátěží na klouby, hypoxická místnost simulující vysokohorské podmínky nebo výkonnostní laboratoř s měřením mobility a síly. Součástí zázemí jsou i kryoterapie a polar plunge, tedy ponory ve vodě.
Nejde však o technologii pro efekt – jejím cílem je přesněji pochopit, jak tělo reaguje, kde má slabá místa a jak s nimi pracovat v dlouhodobém horizontu. Interiér klubu není navržený tak, aby ohromoval. Je spíše tlumený, funkční a klidný. Tmavší barvy, čisté linie a minimum rušivých prvků vytvářejí prostředí, kde se člověk soustředí sám na sebe, ne na okolí.
Pro potřeby klientů
DAY1 tak přitahuje lidi, kteří hledají místo, kde si mohou odpočinout od zahlceného dne a zároveň chtějí trénovat s větší přesností a porozuměním tomu, co jejich tělo skutečně potřebuje.
Klub se snaží pokrýt celý cyklus – od zátěže přes regeneraci až po návyky, které pomáhají tělu fungovat lépe. Klienti využívají fyzioterapii, studené lázně, dechové techniky nebo zóny klidu, kde se dá zpomalit a srovnat energii.
Hlavní myšlenka je jednoduchá: trénink má mít smysl i za deset let, nejen po prvním měsíci. Klub proto kombinuje výkon s prvky, které pomáhají tělu zůstat funkční a odolné dlouhodobě.
Tradiční „ledňáčky“ z posiloven doplňují léky na hubnutí. Loni se v Česku prodalo téměř milion balení antiobezitik
Leden bývá pro fitness centra tím, čím je prosinec pro maloobchod. Vrcholem sezóny. Po svátcích se lidé snaží napravit to, co kapr, cukroví a svařák pokazily. Posilovny se plní, permanentky mizí a běžecké pásy jedou naplno. Letos má ale tento tradiční lednový nápor nový rozměr. Vedle činek a rotopedů se do hry stále výrazněji zapojují i léky na hubnutí.
DAY1 si postupně vytváří komunitu lidí, které nespojuje věk ani profese, ale přístup. Chodí sem ti, kteří se chtějí hýbat, fungovat a cítit dobře, ale zároveň očekávají, že to, co dělají, bude promyšlené a udržitelné.
Nejde o prostředí, které slibuje radikální proměnu během několika týdnů. Spíše o místo, které pomáhá nastavit dlouhodobou rutinu – lépe spát, lépe se hýbat, lépe regenerovat.
V tom se DAY1 zařazuje mezi projekty, které zachycují širší posun v přemýšlení o zdraví. Tělo není dekorace, ale nástroj, o který se vyplatí starat dřív, než začne protestovat.
Týden do Oscarů a příběh se zamotává. Favorité jsou najednou dva
Hlasování o Oscarech je uzavřené. Zatímco na konci února bylo téměř jisté, že hlavního Oscara pro nejlepší film získá snímek Jedna bitva za druhou, po dvou novinkách v Hollywoodu již vítězství tohoto snímku není tak jednoznačné. Vše změnilo hlasování herecké asociace a pak odkrytí několika anonymních volebních lístků, které každoročně zveřejňuje portál Variety. Oscary budou předány 15. března a šance jsou nyní vyrovnané mezi snímky Jedna bitva za druhou a Hříšníci. Jak je to možné?
Zatímco ceny diamantů v posledních letech spíše klesají, vzácné barevné drahokamy podle zlatnického mistra Luboše Korbičky dlouhodobě zdražují. Zakladatel dílny Korbička Šperky v rozhovoru s Evou Čerešňákovou popisuje, proč se mění preference klientů, jak funguje nákup kamenů přímo u zdroje a v jakých cenách se dnes pohybují zakázkové šperky.
