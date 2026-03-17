Debatu ČT povede Martin Řezníček. Televize chystá další změny

Martin Řezníček
ČTK

Nedělní diskusní pořad České televize Debata ČT, který dočasně nahrazuje Otázky Václava Moravce, bude moderovat zástupce šéfredaktora Martin Řezníček, uvedla Česká televize s tím, že na další proměně pořadu bude televize pracovat.

„Moderátorský tým ČT je kvalitní a široký, tuto neděli bude moderovat Martin Řezníček. O dalším postupu budeme brzy informovat,“ uvedl ředitel divize Zpravodajství a publicistika Petr Mrzena.

Debata na téma Írán by tento týden podle informací měla být v některém ze studií a nikoliv na chodbě budovy Rohlík, odkud se vysílala náhradní diskuse za OVM v neděli minulý týden. Diváci si poté stěžovali na špatnou akustiku.

Řezníček by mohl moderovat do léta

„Nedostatků, zejména v kvalitě zvuku, jsme si vědomi, litujeme jich a jistě je do příště odstraníme. Pracujeme na tom, aby se pořad mohl vrátit co nejdříve do studia. To ale musí, podobně jako znělky a grafická výbava pořadu, které byly také spjaty s osobou moderátora, doznat alespoň dílčích změn,“ sdělil Mrzena. „Děkujeme divákům za trpělivost, tuto neděli se jistě posuneme a na další proměně pořadu budeme dále pracovat,“ dodal.

„Jediné, co mohu říct, je to, že je možné, že tuto neděli budu vskutku moderovat já. Nic víc,“ řekl Řezníček webu Seznam Zprávy, který o jeho obsazení dnes informoval. Podle informací webu se to, že bude moderátorem Řezníček, rozhodlo na pondělní poradě. Schéma s Řezníčkem by mělo podle informací redakce fungovat do léta, pak chce televize přijít s úplně novým programem.

Moravec před více než týdnem na závěr diskusního pořadu OVM oznámil, že v České televizi končí, neboť nemůže dál zaručit nezávislost redakční práce. ČT toto jeho tvrzení odmítla. Jeho oznámení předcházelo pozvání předsedy Sněmovny a SPD Tomia Okamury do pořadu. Okamura nebyl předtím v Otázkách devět let a opakovaně si stěžoval, že jej ČT nezve.

Náhradní pořad moderovali minulou neděli moderátor Událostí, komentářů Lukáš Dolanský a vedoucí ekonomické redakce Vanda Kofroňová. První hodina pořadu měla sledovanost přes 400 tisíc diváků - o 300 tisíc méně, než poslední OVM a zhruba stejně jako konkurenční Partie na TV Prima.

Benzinky po konfliktu v Íránu nezvyšují marže, uvádí ministerstvo

První analýza údajů od prodejců pohonných hmot neukazuje, že by čerpací stanice po začátku konfliktu v Íránu radikálně měnily své marže. Uvedlo to ministerstvo financí, které údaje o maržích od pondělí monitoruje. Podrobnější data bude mít úřad ve čtvrtek.

Nafta v Česku od konce února, kdy vypukla válka na Blízkém východě, zdražila podle údajů společnosti CCS v průměru o 9,02 koruny na 42,12 koruny za litr. Průměrná cena dieselu byla na podobné úrovni naposledy v listopadu 2022. Nárůst ceny u nejprodávanějšího benzinu Natural 95 byl mírnější, nyní se u tuzemských čerpacích stanic prodává za průměrných 38 korun za litr, což je o 4,39 koruny více než na konci února. Stejně drahý byl benzin naposledy předloni v srpnu.

Ministerstvo v první analýze srovnávalo vývoj cen paliva s cenou na burze. Dál hodlá prověřit vývoj cen v celém distribučním řetězci. „Ministerstvo financí obdrželo podrobná data o totemových cenách od jednotlivých čerpacích stanic za dobu od 15. února 2026 do současnosti. Jedná se o data od 2530 čerpacích stanic a 558 provozovatelů,“ sdělilo ministerstvo.

Ceny pohonných hmot skokově rostou od 28. února, kdy Izrael a USA letecky zaútočily na Írán. Konflikt mimo jiné ochromil dopravu v Hormuzském průlivu, což vedlo k výraznému růstu cen ropy. Průlivem běžně prochází asi pětina světových dodávek ropy a zemního plynu.

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) v pondělí řekla, že na případná další opatření nad rámec kontroly marží je zatím brzy, a to i s ohledem na dynamický vývoj na světových trzích s ropou. Zdůraznila však, že do budoucna nemůže vyloučit žádné kroky.

Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) v pondělí uvedl, že pro vládní koalici je zásadní, aby paliva v Česku nezdražila nad úroveň v sousedních zemích. V takovém případě by podle něj bylo namístě zasáhnout. Za krajní opatření označil úřední stanovení stropu pro marže prodejců pohonných hmot.

Vláda odmítá návrh opoziční ODS na dočasné snížení spotřební daně na pohonné hmoty. Opatření by podle ní bylo nákladné pro státní rozpočet a zásadní přínos pro motoristy by nepřineslo. Navíc by vyžadovalo změnu zákona, takže by jeho přijetí trvalo dlouhou dobu.

Válka v Íránu může Čechům zdražit nákupy. E-shopy čeká propad, ale některé vydělají

Napětí na Blízkém východě se může rychle promítnout i do českých peněženek. Delší konflikt v Íránu by podle odhadů obchodníků mohl srazit tržby tuzemských e-shopů až o deset procent, zároveň ale vytvoří vítěze. Především mezi obchodníky s lokálním zbožím a rychlou logistikou.

Války se nevedou jen na bojišti. Jejich důsledky se často nejrychleji projeví v dodavatelských řetězcích, cenách dopravy a nakonec i na účtech běžných zákazníků. Konflikt v Íránu není výjimkou, a český e-commerce sektor to začíná pociťovat už nyní.

Blízký východ totiž představuje jeden z klíčových uzlů globální námořní dopravy mezi Asií a Evropou. Jakmile se v regionu zvýší riziko, zdraží přeprava, prodlouží se dodací lhůty a zboží se na cestě komplikuje. A právě na tom stojí velká část českých e-shopů.

Jakékoli omezení dopravy nebo zvýšení bezpečnostních nákladů se velmi rychle promítá do cen přepravy,“ upozorňuje Tomáš Čupr, ředitel marketingové společnosti PPC Profits.

Dražší doprava, pomalejší zásilky

Dopady se podle něj projeví především ve dvou rovinách. Tou první je zdražení dopravy z Asie a delší dodací lhůty. To zasáhne hlavně segmenty jako elektronika, doplňky nebo levnější spotřební zboží, které jsou na asijských dodávkách závislé.

Druhým problémem jsou energie. Konflikt už nyní rozhýbal ceny ropy, která krátkodobě vystřelila až k hranici 120 dolarů za barel. I když se následně vrátila pod sto dolarů, pohonné hmoty v Evropě zdražily během krátké doby o několik korun na litr.

A to je jen začátek. Vyšší ceny paliv se postupně promítají do celého dodavatelského řetězce. Od výroby přes skladování až po finální doručení zákazníkovi.

Zatímco lokální dopravci zdražení plně nepromítli, ceny mezikontinentální přepravy už reagují. Pokud konflikt potrvá déle, tlak na růst cen bude sílit.

Až desetiprocentní propad trhu

Podle odhadů by delší konflikt mohl český e-commerce připravit až o deset procent tržeb. Důvod je jednoduchý, vyšší ceny a delší čekání odrazují zákazníky od nákupů, zejména u zboží, které není nezbytné.

Změní se i chování spotřebitelů. Impulzivní nákupy levného zboží z Asie mohou ustoupit opatrnějšímu výběru – a většímu důrazu na spolehlivost dodání.

Krize jako šance: vyhrává ten, kdo má zboží doma

Každá krize ale zároveň přináší příležitosti. V tomto případě především pro e-shopy, které mají zboží skladem v Evropě nebo přímo v Česku. „Zákazníci v takových situacích více upřednostňují rychlost a spolehlivost před nejnižší cenou,“ říká Čupr.

Výhodu tak získávají obchodníci s lokální produkcí, vlastními sklady a dobře zvládnutou logistikou. Právě schopnost doručit rychle a bez komplikací se může stát rozhodujícím faktorem.

Rostoucí význam má i zákaznická zkušenost. Například jednoduché vrácení zboží. I to však může být narušeno, pokud logistické řetězce zkomplikují geopolitické události.

Do hry vstupuje i Evropská unie

Situaci českých e-shopů by ve druhé polovině roku mohla částečně zlepšit i regulace na úrovni Evropské unie. Ta plánuje zavést clo ve výši tří eur na zásilky do 150 eur

Cíl je jasný: omezit příliv extrémně levného zboží z čínských online tržišť, která podle odhadů ukrajují až 40 procent tržeb českého e-commerce. Zdražení drobných zásilek by mohlo snížit objem impulzivních nákupů a část zákazníků vrátit zpět k domácím obchodníkům.

Výsledkem tak může být paradoxní situace: zatímco část trhu oslabí, jiná část výrazně posílí. Vyhrát mohou především e-shopy, které dokážou nabídnout kombinaci rychlosti, dostupnosti a důvěryhodnosti. Tedy hodnot, které se v době nejistoty stávají důležitější než samotná cena.

