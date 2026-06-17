Trump varuje Írán: Když poruší dohodu, začneme znovu bombardovat
Americký prezident Donald Trump varoval Írán, že memorandum o porozumění nepovažuje za definitivní mírovou dohodu. Pokud se Teherán podle něj nebude „chovat dobře“, Spojené státy obnoví útoky. Trump to řekl novinářům na summitu G7 ve Francii, kde se vyjádřil také k situaci v Libanonu, Hizballáhu a možné roli Sýrie.
Čtrnáctibodové memorandum mezi Spojenými státy a Íránem má nejméně na 60 dní zastavit boje v regionu a vytvořit prostor pro vyjednání konečné mírové dohody. Obě strany ho mají formálně stvrdit v pátek v Ženevě.
Trump ale během summitu vyspělých ekonomik G7 v Évian-les-Bains zdůraznil, že dokument zatím neznamená definitivní dohodu. Podle něj bude další postup záviset především na tom, zda Írán podmínky skutečně dodrží.
Spojené státy podle generálního tajemníka NATO Marka Rutteho zůstávají pevně zavázány k obraně aliance. Evropa a Kanada však podle něj musejí převzít větší odpovědnost za konvenční vojenské schopnosti NATO. Rutte to uvedl v Bruselu před jednáním ministrů obrany aliance, kterého se zúčastní také americký ministr obrany Pete Hegseth.
Rutte: USA závazky vůči NATO dodrží, Evropa a Kanada ale musejí přidat
Politika
Spojené státy podle generálního tajemníka NATO Marka Rutteho zůstávají pevně zavázány k obraně aliance. Evropa a Kanada však podle něj musejí převzít větší odpovědnost za konvenční vojenské schopnosti NATO. Rutte to uvedl v Bruselu před jednáním ministrů obrany aliance, kterého se zúčastní také americký ministr obrany Pete Hegseth.
„Pokud se mi to nebude líbit, pokud se nebudou chovat dobře, začneme jim hned zase házet bomby přímo na hlavu,“ pohrozil šéf Bílého domu podle agentury Reuters.
Írán trvá na klidu zbraní i v Libanonu
Teherán opakovaně uvádí, že součástí aktuální dohody musí být také ukončení bojů v Libanonu. S tím podle zveřejněného textu memoranda počítá i návrh, který publikovala saúdskoarabská televize Al-Arabíja.
Situace v Libanonu však zůstává napjatá. Izrael dnes ráno podle agentury AFP několikrát zaútočil na jih země. Izraelská armáda tvrdí, že se v oblasti snaží likvidovat členy militantního hnutí Hizballáh.
Trump kritizoval Izrael kvůli bojům s Hizballáhem
Trump, jehož země patří k nejdůležitějším spojencům Izraele, v úterý uvedl, že s izraelským postupem v Libanonu není spokojený. Podle něj Izrael proti Hizballáhu bojuje příliš dlouho a konflikt si vybírá příliš mnoho obětí.
Americký prezident zároveň prohlásil, že o situaci jednal se syrským prezidentem Ahmadem Šarou. Mluvili podle něj mimo jiné o možnosti, že by se Sýrie mohla zapojit do boje proti libanonskému Hizballáhu.
Memorandum tak sice může otevřít cestu k dočasnému uklidnění situace, podle Trumpových slov ale zůstává budoucnost dohody nejistá.