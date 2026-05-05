Piráti objevili Lex Mrázová. Bytovou krizi tím ale těžko vyřeší
Kauza ministryně Zuzany Mrázové dala Pirátům přesně to, co politicky potřebovali. Jasný terč, morálně vděčné téma a šanci znovu se postavit do role neúnavných čističů veřejného života. Jenže mezi kontrolou veřejného majetku a politickou šmírovačkou je velmi tenká hranice.
Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová dle médií roky využívala obecní byt v Bílině, kde dříve působila jako starostka. Za byt na náměstí o velikosti zhruba 130 metrů čtverečních měla do roku 2024 platit nájem kolem 4500 korun měsíčně. Sama tvrdí, že pravidla neporušila, a rezignaci odmítá.
Piráti na kauzu odpověděli návrhem pracovně nazvaným Lex Mrázová. Má prý zprůhlednit využívání obecních bytů veřejnými činiteli. Zní to hezky. Veřejný majetek, férová pravidla, rovný přístup, konec výhod pro politiky schovaných za nájemní smlouvy.
Realitní CLUB duben 2026
Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu. Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia…
Obecní byty nemají být trafikou pro zasloužilé straníky, radní ani jejich známé. Jenže u Pirátů to znovu vypadá méně jako systémové řešení a víc jako další díl jejich obehrané show: Zase jsme našli strašně ošklivou kauzu, a tak budeme chvíli vypadat důležitě.
Strana, která se roky prodávala jako digitální moderní a kompetentní alternativa, dnes až příliš často připomíná partu aktivistů s propiskou, formulářem, razítkem a pocitem historického poslání. Na co sáhne, to chce nejdřív zregulovat, zveřejnit, zanést do registru a doprovodit tiskovou zprávou o záchraně republiky před temnotou klientelismu.
Seznamy podezřelých
Jenže politika není kniha domovní důvěrnice a správa města není soutěž o nejdelší seznam možných podezřelých. Skutečná otázka nezní jen, kdo kde bydlí a kolik platí. Zní: Kolik obecních bytů vzniká, podle jakých pravidel se přidělují, komu opravdu pomáhají a kdo za celý systém nese odpovědnost.
Kauza Mrázové si vysvětlení jistě zaslouží. Ministryně odpovědná za bydlení, která roky v roli starostky využívala výhodný obecní byt v chudém městě, je legitimní veřejné téma. Ale z jedné kauzy se nemá stát pirátská továrna na nové registry, seznamy a morální prověrky.
Arcibiskupství pražské bude letos poprvé hradit mzdy kněží a dalších pracovníků diecéze z výnosů nájemního bydlení. Nyní převzalo jeden bytový dům s 57 byty v pražské Ruzyni od společnosti Finep. Pod značkou XPlace tak arcibiskupství vlastní již 460 bytů, do roku 2027 jich chce mít šest set.
Církev se už dokáže uživit sama, pomocí nájemního bydlení
Reality
Arcibiskupství pražské bude letos poprvé hradit mzdy kněží a dalších pracovníků diecéze z výnosů nájemního bydlení. Nyní převzalo jeden bytový dům s 57 byty v pražské Ruzyni od společnosti Finep. Pod značkou XPlace tak arcibiskupství vlastní již 460 bytů, do roku 2027 jich chce mít šest set.
Reportérky Seznam Zpráv si všimly, že kolem ministryně Zuzany Mrázové vyrostlo několik staveb, které by si s úřady nejspíš „nerozuměly“. Shodou okolností se zároveň chystá zákon, jenž by podobná nedorozumění dokázal velmi efektivně uklidit ze stolu. Náhody se dějí. Občas velmi systematicky.
Michal Nosek: Černá stavba? Kdepak, jen divně nasvícená. Česká specialita jménem „legislativní úklid“
Názory
Reportérky Seznam Zpráv si všimly, že kolem ministryně Zuzany Mrázové vyrostlo několik staveb, které by si s úřady nejspíš „nerozuměly“. Shodou okolností se zároveň chystá zákon, jenž by podobná nedorozumění dokázal velmi efektivně uklidit ze stolu. Náhody se dějí. Občas velmi systematicky.