Trump přitvrzuje vůči Putinovi. Rusko poprvé označil za agresora

Trump přitvrzuje vůči Putinovi. Rusko poprvé označil za agresora

Americký prezident Donald Trump
Americký prezident Donald Trump označil Rusko za agresora ve válce na Ukrajině. Upozorňuje na to server Politico, podle kterého tak šéf Bílého domu dal najevo, že vůči Moskvě přitvrzuje.

Trump v neděli v souvislosti s ukrajinskými a ruskými ztrátami řekl novinářům, že „tento týden zemřelo 8000 vojáků z obou zemí. O něco více těch z Ruska, protože když jste agresor, přicházíte o víc“.

Politico připomíná, že Trump v minulosti odmítal Rusko odsoudit kvůli invazi na Ukrajinu, která trvá od února 2022. Například letos v únoru se jeho administrativa postavila na stranu Ruska a Severní Koreje, když hlasovala proti rezoluci Valného shromáždění OSN vyjadřující podporu ukrajinské územní integritě a odsuzující Moskvu. V dubnu Trump obvinil Ukrajinu z rozpoutání války. Prohlásil, že „nezahájíte válku proti někomu, kdo je dvacetkrát větší než vy a pak nebudete doufat, že vám jiní dají nějaké rakety“.

Trumpův postoj se změnil

Během léta se však Trumpův postoj podle Politica změnil a USA vyvíjejí stále větší tlak na ruského prezidenta Vladimira Putina, který brání Trumpovým snahám o zprostředkování přímých mírových jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.

Šéf Bílého domu v neděli také řekl, že si myslel, že ukončit válku na Ukrajině pro něj bude snadné, ale ukázalo se, že je to těžké. „Myslím, že musím mluvit jen já. Oni (Zelenskyj a Putin) se nenávidí. Nenávidí se tak moc, že nemohou dýchat,“ uvedl Trump.

Trumpova vláda čelí výzvám, aby zavedla přísnější sankce na Rusko vzhledem k tomu, že její snaha přivést Putina k jednacímu stolu se Zelenským nikam nevede. Trump v neděli řekl, že to plánuje, ale teprve poté, co evropské země přestanou kupovat ruskou ropu a zpřísní vlastní sankční režim. V sobotu šéf Bílého domu jako podmínku stanovil to, že ruskou ropu musí přestat odebírat všechny státy NATO. K jejím největším odběratelům patří Turecko, dále ji nakupuje Maďarsko a Slovensko.

NATO funguje

Fiala uvedl, že ruské chování nebylo náhodné. „Nejspíše to byl test, nakolik zafunguje NATO. A to nejen kvůli zbraňovým systémům, ale především kvůli soudržnosti a solidaritě, která je základem tohoto západního obranného spolku,“ uvedl premiér. Ukázalo se podle něj, že NATO funguje, takže lidé mohou být klidní.

Klidní ale podle Fialy nemohou být z vnitropolitické situace. „Dlouhodobě tvrdím, že obrana státu by měla být společnou hodnotou napříč politickou reprezentací,“ uvedl. Připomněl svou březnovou snahu svolat schůzku všech sněmovních stran k obranyschopnosti a bezpečnosti. Na jednání tehdy nedorazili zástupci opozičních ANO a SPD, šéf ANO Andrej Babiš schůzku označoval za start Fialovy kampaně.

Přečtěte si profil Petra Fialy >>>

Většina opozičních stran obranu podceňuje nebo vnitropoliticky zneužívá, míní Fiala. „Někteří jejich lídři dokonce otevřeně prohlašují, že zbrojit není třeba a že by bylo nejlepší z NATO rovnou vystoupit. Není překvapením, že stejní lidé dávají zároveň najevo i otevřené sympatie vůči Rusku,“ konstatoval.

Ocenil, že ANO tentokrát Polsko podpořilo. Připomněl ale některé Babišovy výroky a kroky z minulosti včetně úmyslu ukončit českou iniciativu zajišťující munici na pomoc Ukrajině. „Rozumně uvažující člověk tak dostane hned celou řadu důvodů, aby měl o záměrech a slibech současné největší opoziční strany vážné pochybnosti,“ uvedl. V důsledku přitom může jít o naši svobodu a budoucnost ČR. Pro ukončení iniciativy podle Fialy není žádný rozumný důvod, zůstává jen další otazník, nakolik to hnutí ANO myslí s obranou ČR vážně.

Rusko je podle Fialy připravené na další agresivní kroky vůči Evropě. „Pokud nebudeme zavírat oči před nebezpečím, ale budeme naopak dostatečně vyzbrojeni, odhodlaní a jednotní, Rusko ani nikdo další si na nás netroufne. Jen pokud se budeme odpovědně starat o naši obranu, pak nám žádná válka nehrozí,“ míní. Občané by na to podle něj měli myslet při říjnových sněmovních volbách.

