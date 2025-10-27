Trump reaguje na ruský jaderný test: Putin by měl raději ukončit válku na Ukrajině
Za nevhodné označil americký prezident Donald Trump nedělní oznámení ruského vládce Vladimira Putina o úspěšném testu mezikontinentální střely s jaderným pohonem. Putin by měl místo toho raději ukončit válku na Ukrajině, řekl Trump novinářům na palubě prezidentského letadla Air Force One. Trump podle agentury AFP také zopakoval, že by se během své cesty nynější cesty po Asii velice rád setkal se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem.
„Je nevhodné, aby Putin tohle říkal. Měl by ukončit válku na Ukrajině,“ řekl Trump. „Tato válka, která měla trvat týden, brzy potrvá už čtyři roky. To by měl udělat místo testování raket,“ dodal Trump na dotaz novinářů na palubě prezidentského speciálu cestou z Malajsie do Japonska.
Šéf ruského generálního štábu Valerij Gerasimov v neděli Putina informoval, že Rusko otestovalo novou mezikontinentální střelu s plochou dráhou letu a jaderným pohonem označovanou jako Burevestnik. Zbraň uletěla 14 tisíc kilometrů a ve vzduchu se udržela po přibližně 15 hodin. Ruské oznámení o testu střely přichází v době, kdy Spojené státy pozastavily, ale neukončily, diskuse s Ukrajinou o možném poskytnutí amerických střel s plochou dráhou letu Tomahawk, které by napadené zemi umožnily zasahovat cíle hluboko v ruském týlu.
Americký prezident nevyloučil, že v případě potřeby svou zahraniční cestu po Asii, nejdelší od jeho lednového návratu do Bílého domu, prodlouží, píše AFP v souvislosti s možným setkáním Trumpa s Kim Čong-unem. Trump dnes přiletí z Malajsie na návštěvu Japonska, kde zůstane do úterý, ve středu a ve čtvrtek jej čeká návštěva Jižní Koreje.
Strana pravicového prezidenta Javiera Mileie jasně ovládla nedělní volby do části argentinského parlamentu považované za test popularity téměř dva roky vládnoucího politika prosazujícího tvrdé rozpočtové škrty. Získala přes 40 procent hlasů, zatímco levicová peronistická opozice dostala necelých 32 procent hlasů. Informovala o tom argentinská média po sečtení více než 95 procent volebních okrsků. Milei prohlásil, že voliči dali najevo vůli pokračovat ve změnách a slíbil, že prosadí další reformy, pokud budou potřeba.
Bývalá americká viceprezidentka Kamala Harrisová v rozhovoru se stanicí BBC naznačila, že by mohla opět kandidovat na post prezidentky Spojených států. Harrisová řekla, že by se jednou možná mohla stát prezidentkou a vyjádřila přesvědčení, že se do Bílého domu v budoucnu dostane žena. Podle BBC se jedná o doposud nejjasnější vyjádření demokratické političky o tom, že by se po loňské porážce v prezidentských volbách od svého republikánského rivala Donalda Trumpa mohla o prezidentský post ucházet ve volbách v roce 2028. Kandidaturu na prezidenta zvažuje také demokratický kalifornský guvernér Gavin Newsom, který to uvedl v rozhovoru se stanicí CBS News.
