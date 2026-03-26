Trump: Čekal jsem, že ropa a akcie dopadnou ještě hůř
Prezident USA Donald Trump bere evidentně válku v Iránu a její dopady na lehkou váhu. Ekonomové čekají růst inflace, zpomalení hospodářství a problémy s energetikou i potravinami v řadě zemí – ale prezident si zavtipkoval.
Prezident Donald Trump ve čtvrtek uvedl, že ani prudký nárůst cen ropy, ani propad akciového trhu během konfliktu s Íránem nebyly tak špatné, jak předpokládal.
Po jednání vlády prohlásil, že má důvěru ve válečné úsilí a prohlásil, že ekonomické škody se podaří zvrátit.
Podle CNBC se prezident obrátil na ministra financí Scotta Bessenta a řekl: „Abych byl k tobě upřímný, Scotte, ceny ropy nestouply tak moc, jak jsem si myslel. Všechno se to vrátí tam, kde to bylo, a možná i níž.“
Ceny americké ropy se dříve v průběhu konfliktu pohybovaly kolem 100 dolarů za barel, ale poté klesly, když Trump začal trvat na tom, že boje brzy skončí. Celkově však ceny ropy během války vzrostly o více než 40 procent, což v USA vyhnalo cenu benzínu o více než jeden dolar za galon nahoru. V Evropě, kde je řada států závislá na dovozu plynu a ropy a vojenský konflikt, který USA s Izraelem vedou v Iránu, přerušil obchodní cesty, je dopad ještě výraznější.
v USA vystřelí inflace
Blokáda Hormuzského průplavu, ke které v důsledu války došlo, bude mít dopady i náklady v průmyslu, na ceny hnojiv, potažmo potravin a čeká se růst inflace. OECD varovala, že v USA vystřelí inflace nad čtyři procenta. „Rozsah a trvání konfliktu jsou velmi nejisté, avšak delší období vyšších cen energií výrazně zvýší náklady podniků a vyvolá růst spotřebitelské inflace, což bude mít nepříznivé důsledky pro hospodářský růst,“ předpovídá organizace ve svém průběžném hospodářském výhledu.
Trump, který v kampani ostře kritizoval předchůdce Joea Bidena za vysoké ceny plynu, prohlásil, že ekonomické škody se po skončení války zvrátí. „Mé předpovědi jsou správné,“ uvedl.
Co se týče akciového trhu, index S&P 500 v březnu klesl o 4,8 procenta a oproti svému rekordnímu maximu z počátku letošního roku ztrácí 6,5 procenta.
Růst světové ekonomiky v letošním roce zpomalí na 2,9 procenta z tempa 3,3 procenta loni. Ve svém výhledu to předpověděla Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Odhad letošního růstu v eurozóně snížila na 0,8 procenta, hospodářskou aktivitu v zemích používajících euro podle ní zbrzdí vyšší náklady na energie. V prosinci OECD letošní růst v eurozóně odhadovala na 1,2 procenta. Odhad růstu ve Spojených státech organizace naopak zlepšila, a to na 2,0 procenta z dosud předpokládaných 1,7 procenta.
