Trump: Čekal jsem, že ropa a akcie dopadnou ještě hůř

ČTK
Prezident USA Donald Trump bere evidentně válku v Iránu a její dopady na lehkou váhu. Ekonomové čekají růst inflace, zpomalení hospodářství a problémy s energetikou i potravinami v řadě zemí – ale prezident si zavtipkoval.

Prezident Donald Trump ve čtvrtek uvedl, že ani prudký nárůst cen ropy, ani propad akciového trhu během konfliktu s Íránem nebyly tak špatné, jak předpokládal.

Po jednání vlády prohlásil, že má důvěru ve válečné úsilí a prohlásil, že ekonomické škody se podaří zvrátit.

Podle CNBC se prezident obrátil na ministra financí Scotta Bessenta a řekl: „Abych byl k tobě upřímný, Scotte, ceny ropy nestouply tak moc, jak jsem si myslel. Všechno se to vrátí tam, kde to bylo, a možná i níž.“

Ceny americké ropy se dříve v průběhu konfliktu pohybovaly kolem 100 dolarů za barel, ale poté klesly, když Trump začal trvat na tom, že boje brzy skončí. Celkově však ceny ropy během války vzrostly o více než 40 procent, což v USA vyhnalo cenu benzínu o více než jeden dolar za galon nahoru. V Evropě, kde je řada států závislá na dovozu plynu a ropy a vojenský konflikt, který USA s Izraelem vedou v Iránu, přerušil obchodní cesty, je dopad ještě výraznější. 

Blokáda Hormuzského průplavu, ke které v důsledu války došlo, bude mít dopady i náklady v průmyslu, na ceny hnojiv, potažmo potravin a čeká se růst inflace. OECD varovala, že v USA vystřelí inflace nad čtyři procenta. „Rozsah a trvání konfliktu jsou velmi nejisté, avšak delší období vyšších cen energií výrazně zvýší náklady podniků a vyvolá růst spotřebitelské inflace, což bude mít nepříznivé důsledky pro hospodářský růst,“ předpovídá organizace ve svém průběžném hospodářském výhledu.

Trump, který v kampani ostře kritizoval předchůdce Joea Bidena za vysoké ceny plynu, prohlásil, že ekonomické škody se po skončení války zvrátí. „Mé předpovědi jsou správné,“ uvedl.

Co se týče akciového trhu, index S&P 500 v březnu klesl o 4,8 procenta a oproti svému rekordnímu maximu z počátku letošního roku ztrácí 6,5 procenta.

Válka zdražuje, ekonomika brzdí. OECD snižuje výhled pro Evropu

Růst světové ekonomiky v letošním roce zpomalí na 2,9 procenta z tempa 3,3 procenta loni. Ve svém výhledu to předpověděla Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Odhad letošního růstu v eurozóně snížila na 0,8 procenta, hospodářskou aktivitu v zemích používajících euro podle ní zbrzdí vyšší náklady na energie. V prosinci OECD letošní růst v eurozóně odhadovala na 1,2 procenta. Odhad růstu ve Spojených státech organizace naopak zlepšila, a to na 2,0 procenta z dosud předpokládaných 1,7 procenta.

Michal Nosek: Když lež úmyslně šíří náměstek ministra a učitel, je to selhání systému

Náměstek ministra školství za SPD Zdeněk Kettner, profesí učitel, sdílel falešný AI obrázek spojující nevinné lidi se žhářským útokem. Nejde o omyl. Jde o selhání, které popírá samotný smysl vzdělávání.

Existují chyby. A pak existují věci, které už nemají s chybou nic společného. To, co předvedl náměstek ministra školství za SPD Zdeněk Kettner, člověk, který je profesí učitel, spadá do té druhé kategorie.

Kettner sdílel na sociálních sítích upravenou fotografii, na níž byl předseda spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Minář spolu s knězem Tomášem Halíkem a jedním z podezřelých ze žhářského útoku v Pardubicích. Snímek, který byl podvrhem, bývalý poslanec SPD později smazal a omluvil se. Uvedl přitom, že manipulaci neodhalila ani umělá inteligence.

Učitel má vést k rozlišování pravdy od lži. Učitel má učit kritickému myšlení. Učitel má být symbolem odpovědnosti za slovo. A právě takový člověk vezme uměle vytvořený podvrh a bez ověření ho pošle do veřejného prostoru.

Podvrh, který má jediný účel, účel spojit konkrétní lidi s násilným útokem. To není v SPD prosazované sdílení názoru, to je vědomé, nebo fatálně nedbalé šíření lži. A právě tady se láme důvěra ve stát.

Buď Kettner věděl, že jde o manipulaci, a pak lhal. Nebo to nevěděl, a pak selhal v naprostém základu své profese. Neexistuje třetí možnost.

„My to děláme dobře." Babiš se vyjádřil k víkendové demonstraci

Premiér Andrej Babiš (ANO) respektuje víkendovou protivládní demonstraci spolku Milion chvilek, na kterou podle organizátorů dorazilo na pražskou Letnou minimálně čtvrt milionu lidí. V rozhovoru pro Blesk.cz uvedl, že vláda kvůli protestu žádné změny nechystá, protože je přesvědčená, že postupuje správně. Odmítl také komentovat účast manželky prezidenta Evy Pavlové.

Spojit Mikuláše Mináře a Tomáše Halíka s trestným činem pomocí falešného obrazu není již dříve zmiňovaná „ostřejší politická komunikace“. Je to primitivní diskreditační operace. Taktika, kterou běžně vídáme na temném okraji internetu, ne u učitele a už vůbec ne u náměstka ministra školství. A reakce? Ta situaci jen zhoršila.

Tuhle větu by si měli zapamatovat všichni studenti. Jako odstrašující příklad. Protože přesně tohle je opak vzdělání.

A pak přijde výmluva, že to neodhalila ani kontrola ChatGPT. To není jen alibismus. To je rezignace na vlastní odpovědnost. Učitel, který se vymlouvá na nástroj, přestává být učitelem. Politik, který to udělá, přestává být důvěryhodný.

Chaos a nekoncepce. Jak politologové hodnotí prvních 100 dní vlády Babiše

Prvních 100 dní vlády Andreje Babiše (ANO) se podle politologů nevyznačuje koncepčním řízením. Odborníci upozorňují na návrat premiérova stylu založeného na mikromanagementu a obtížně předvídatelném rozhodování. Tento přístup se podle nich projevil i při dosud největší krizi kabinetu – organizaci repatriačních letů po útocích Spojených států a Izraele na Írán a následné íránské odvetě.

Lež se šíří dál

Mezitím se lež šíří dál. Nabaluje se, mutuje, žije vlastním životem. A co je nejhorší — získává legitimitu. Protože ji do prostoru nevypustil anonym, ale náměstek ministra.

Takhle nevypadá selhání jednotlivce. Takhle vypadá eroze veřejného prostoru. Tenhle případ není o omluvě. Není o vysvětlení. Je o tom, jestli může ve veřejné funkci zůstat člověk, který nedokáže rozeznat podvrh, nebo ho bez váhání použije.

A v obou případech platí: Učitel, který šíří lež, neučí. Náměstek, který to dělá, nemá co řídit školství.

Tak jednoduché to je.

Kdo má šanci vést Ukrajinu? Nový průzkum naznačuje odpověď

Stávající prezident Volodymyr Zelenskyj a bývalý armádní velitel, nyní velvyslanec v Británii Valerij Zalužnyj by získali nejvíce hlasů, kdyby se prezidentské volby na Ukrajině konaly už tuto neděli. Dvojici favoritů s odstupem následoval nynější vedoucí prezidentské kanceláře, bývalý šéf vojenské rozvědky Kyrylo Budanov, napsal server Ukrajinska pravda o výsledcích aktuálního průzkumu společnosti Socis.

Podle něj by pro Zelenského hlasovalo 22,6 procenta dotázaných, pro Zalužného 19,3 procenta a 10,5 procenta pro Budanova, který byl současně nejčastější „druhou volbou“ mezi voliči. Na dalších místech následovali exprezident Petro Porošenko s přízní 5,7 procenta dotázaných, starosta Charkova Ihor Terechov, poslanec Dmytro Razumkov, velitel jednoho z armádních sborů Andrij Bileckyj a expremiérka Julija Tymošenková s přízní 2,2 procenta dotázaných.

Dotázaní odpovídali také na otázku, pro koho by hlasovali, kdyby nemohli volit svého hlavního favorita. V takovém případě by 22,7 procenta volilo Budanova, 17,5 procenta Zalužného a 6,3 procenta Zelenského, upozornila Ukrajinska pravda.

Zelenskyj je v úřadu prezidenta od roku 2019 a jeho standardní mandát skončil v květnu 2024. Podle ústavy má funkci vykonávat, dokud do úřadu nenastoupí jeho zvolený nástupce. Rusko se opakovaně pokoušelo zpochybnit jeho legitimitu, na uspořádání voleb naléhal také americký prezident Donald Trump.

Sám Zelenskyj se dříve vyjádřil, že volby by se mohly konat 60 až 90 dní poté, co se podaří zajistit bezpečnost voličů a přijmout potřebné změny v zákonech. Ukrajinské zákony neumožňují volby v době válečného stavu, který v zemi platí od začátku ruské invaze.

Orbán utahuje smyčku. Maďarsko zakázalo aukce plynu pro Ukrajinu

Maďarsko zakázalo svému provozovateli přepravní soustavy plynu pořádat ve třetím čtvrtletí aukce na dodávky suroviny na Ukrajinu. Uvedla to agentura Reuters, podle níž premiér Viktor Orbán už podepsal příslušné nařízení. Orbán ve středu oznámil, že Maďarsko dodávky plynu na Ukrajinu postupně ukončí. Reaguje tak na přerušení tranzitu ruské ropy přes Ukrajinu, které trvá od konce ledna.

Washington nabízí Ukrajině ochranu, ale za cenu ústupu z Donbasu

Spojené státy podmínily poskytnutí bezpečnostních garancí Ukrajině jejím stažením z Donbasu. V rozhovoru pro agenturu Reuters to uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Takový krok by podle něj představoval velké riziko nejen pro Ukrajinu, ale i pro celou Evropu. Zároveň zdůraznil, že USA navzdory konfliktu v Íránu nadále dodávají Kyjevu zbraně.

