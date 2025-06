Trump o čínském prezidentovi: Mám ho rád, ale je těžké se s ním dohodnout

Americký prezident Donald Trump dnes na své sociální síti Truth Social napsal, že je s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem velmi těžké uzavřít dohodu. Zároveň jej označil za tvrdého politika. Šéf Bílého domu se takto vyjádřil jen několik dní poté, co Čínu obvinil z porušení prozatímní dohody o snížení cel, kterou zástupci obou zemí uzavřeli v květnu v Ženevě.

„Čínského prezidenta Si Ťin-pchinga mám rád, vždy jsem měl a vždy mít budu. Je ale velmi tvrdý a je nesmírně těžké s ním uzavřít dohodu,“ napsal Trump.

Tisková mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová v pondělí uvedla, že Trump si tento týden se svým čínským protějškem zatelefonuje. Očekává se, že budou mluvit především o obchodu a clech.

Trump minulý týden v pátek obvinil Čínu z porušení předběžné ženevské dohody o snížení cel. Čína pak tvrzení šéfa Bílého domu odmítla a z porušování podmínek dohody obvinila naopak Spojené státy.

Trump letos dovoz z Číny začal zatěžovat clem, které se postupně vyšplhalo až na 145 procent. Cla na dovoz z USA do Číny pak v důsledku odvetných kroků Pekingu vzrostla až na 125 procent. V květnu nicméně obě země uzavřely prozatímní dohodu, v jejímž rámci Washington snížil cla na dovoz z Číny na 30 procent, zatímco Peking zredukoval cla na dovoz z USA na deset procent. Dohoda byla sjednána na 90 dnů s tím, že obě strany budou v této době pokračovat v rozhovorech.

Zavádění cel je podle soudu pravomocí Kongresu. Bílý dům se odvolal a federální odvolací soud po méně než 24 hodinách cla obnovil s tím, že pozastavuje rozhodnutí obchodního soudu, zatímco se zabývá odvoláním ze strany vlády.

Čína je největším obchodním partnerem Spojených států, jde zároveň o dvě největší ekonomiky světa. Podle názoru některých ekonomů má obchodní válka mezi oběma zeměmi potenciál uvrhnout globální hospodářství do recese.

