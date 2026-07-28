Trump se domáhá zpřísnění korespondenční volby u Nejvyššího soudu
Trumpova vláda se nevzdává plánu na změnu pravidel korespondenčního hlasování. Po neúspěchu u federálního soudu žádá Nejvyšší soud USA, aby omezení umožnil ještě před listopadovými volbami.
Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa se obrátila na Nejvyšší soud Spojených států, aby jí umožnil zavést zpřísnění pravidel pro korespondenční hlasování před listopadovými volbami do Kongresu. V noci na dnešek o tom informovala agentura Reuters.
Trump podepsal příslušné nařízení v březnu. Federální soud však zablokoval jeho uplatňování ve 23 převážně demokraty vedených státech a ve Washingtonu, které dekret napadly jako protiústavní, připomíná Reuters.
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Politika
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Spor se přesunul k Nejvyššímu soudu
Ministerstvo spravedlnosti požádalo Nejvyšší soud, aby rozhodnutí federální soudkyně pozastavil po dobu, kdy bude pokračovat odvolací řízení. Nejvyšší soud vyzval státy, aby na žádost vlády odpověděly do 3. srpna.
Federální soudkyně Indira Talwaniová v červnu rozhodla, že prezident nemá pravomoc nařizovat státům změny ve způsobu, jakým organizují federální volby. Odvolací soud následně odmítl zákaz uplatňování dekretu zrušit.
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Názory
Výnos českých desetiletých dluhopisů se meziročně zvýšil nejvíce v celé Evropské unii. Z toho však nelze automaticky vyvozovat, že investoři trestají současnou vládu za její rozpočtovou politiku. Většina nárůstu totiž nastala ještě za předchozího kabinetu a riziková přirážka vůči Německu se od nástupu nové vlády dokonce mírně snížila.
Trump dlouhodobě zpochybňuje hlasování poštou
Agentura Reuters poznamenala, že Trumpův dekret je součástí jeho širší snahy pozměnit americký volební systém. Prezident v minulosti opakovaně a bez důkazů tvrdil, že ve volbách dochází k rozsáhlým podvodům. Týkalo se to také prezidentských voleb v roce 2020, v nichž ho porazil demokrat Joe Biden.
Trump je obzvláště kritický ke korespondenčnímu hlasování, jehož bezpečnost zpochybňuje, ačkoli prokázané případy podvodů jsou podle dostupných údajů výjimečné.
Jeho nařízení mimo jiné ukládá federálním úřadům sestavovat seznamy voličů splňujících podmínky účasti ve volbách a přijímat opatření týkající se ověřování jejich způsobilosti i doručování korespondenčních hlasů.
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