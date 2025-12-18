Trump pokračuje v přeměně Bílého domu. Prezidentský chodník slávy opatřil vlastními popisky, Biden nemá ani fotografii
Americký prezident Donald Trump takzvaný Prezidentský chodník slávy opatřil plaketami se subjektivními popisy svých předchůdců v Bílém domě. Demokrata Joea Bidena popisuje jako nejhoršího prezidenta v dějinách USA, Baracka Obamu jako nejvíce rozdělujícího prezidenta a republikána Ronalda Reagana jako fanouška mladého Trumpa, napsala agentura AP.
Chodník slávy je jednou z řady designových změn, které v Bílém domě provedl Trump od svého lednového návratu do úřadu. Mezi další změny patří zlaté ozdoby na zdi Oválné pracovny, nové masivní stožáry na vlajky na obou trávnících před sídlem amerických prezidentů nebo nahrazení trávy v Růžové zahradě terasovými dlaždicemi. Trump rovněž zahájil výstavbu nového velkého tanečního sálu.
Úvodní plaketa na Prezidentském chodníku slávy návštěvníkům sděluje, že prezident Trump expozici „navrhl, zrealizoval a věnoval jako poctu minulým prezidentům, dobrým, špatným i těm někde uprostřed“.
„Nejzmanipulovanější volby v historii“
Bidenova pamětní deska opakuje nepravdivé tvrzení, že 46. prezident se ujal úřadu „v důsledku nejzmanipulovanějších voleb v historii“, ačkoli Biden v roce 2020 Trumpa porazil jak v lidovém hlasování, tak ve sboru volitelů. Biden je na ní rovněž označen za „ospalého“ a „zdaleka nejhoršího prezidenta v americké historii“. Zároveň je Biden jediným z prezidentů, jehož portrét chybí v galerii. Trump se jej místo toho rozhodl znázornit fotografií automatického pera píšícího Bidenovo jméno. To odráží Trumpovo časté tvrzení, že Biden byl na konci svého funkčního období pomatený a ve skutečnosti nerozhodoval. Dále popisek Bidena viní z inflace a kritizuje jeho imigrační a energetickou politiku.
Prvního černošského prezidenta USA, demokrata Baracka Obamu, Trump v galerii označil za „jednoho z nejvíce rozdělujících politiků v americké historii“ a zkritizoval jeho zdravotní reformu jako neúčinnou.
Republikána George Bushe mladšího Trump pochválil za zřízení ministerstva vnitřní bezpečnosti a vedení země po teroristických útocích z 11. září 2001. Zároveň cedule uvádí, že Bush „zahájil války v Afghánistánu a Iráku, k nimž nemělo dojít“.
Svého někdejšího přítele demokrata Billa Clintona Trump poněkud vlažně pochválil za legislativu v oblasti boje proti kriminalitě, reformu systému sociální ochrany a vyrovnané rozpočty. Jeho pamětní deska však uvádí, že Clinton těchto úspěchů dosáhl s republikánským Kongresem, s pomocí technologického boomu 90. let a „navzdory skandálům, které sužovaly jeho prezidentství“. Clintonovo ocenění popisuje Severoamerickou dohodu o volném obchodu (NAFTA), další z jeho hlavních úspěchů, jako "nevýhodnou pro Spojené státy".
Kanceláře Bidena, Obamy, Bushe ani Clintona na žádost agentury AP o komentář nereagovaly.
Čím dále do historie pamětní desky sahají, tím jsou ostré slovní útoku v popiscích mírnější, napsala agentura AP.
Demokrat John F. Kennedy, strýc Trumpova ministra zdravotnictví Roberta F. Kennedyho mladšího, je oceňován jako „válečný hrdina“ z druhé světové války, který později jako prezident používal „působivou rétoriku“ proti komunismu.
Pamětní deska republikána Richarda Nixona stroze uvádí, že kauza Watergate vedla k jeho rezignaci.
Cedule k Trumpovým dvěma mandátům jsou plné chvály a hovoří o „nejlepší ekonomice v dějinách světa“ a jeho vítězství ve volbách z roku 2016 označuje za drtivé.