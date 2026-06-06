FOTOGALERIE: Brutální stavba ve stylu Star Wars. V Chicagu představili Obamovu knihovnu
V Česku prezidentská Knihovna Václava Havla zřejmě míří k zániku, v Chicagu poprvé představili nové centrum včetně knihovny bývalého amerického prezidenta Baracka Obamy. Dominantou projektu je věž ve stylu brutalismu přezdívaná Obamalisk, kde sídlí muzeum vystavující předměty spojené s Obamovým úřadováním v Bílém domě v letech 2009 až 2017.
Poprvé nahlédnout do nové prezidentské knihovny Baracka Obamy v Chicagu zatím mohla jen vybraná skupina návštěvníků, včetně novinářů a školáků. Pro širokou veřejnost se areál připomínající odkaz prvního černošského prezidenta Spojených států oficiálně otevře až 19. června, na svátek Juneteenth, který připomíná konec otroctví v zemi. Píší o tom americká média.
Zatímco do muzea se bude platit vstup, volně přístupné veřejné prostory rozlehlého areálu, který se rozkládá na osmi hektarech, nabídnou další atrakce: novou pobočku chicagské městské knihovny, basketbalové hřiště nebo piknikovou zónu s grily. Zdarma je také panoramatická vyhlídka na město a jezero Michigan z posledního patra Obamalisku.
Centrum za 18 miliard
Práce na Prezidentském centru Baracka Obamy ve čtvrti South Side trvala více než deset let a výstavba stála 850 milionů dolarů (17,7 miliardy korun). Jedná se o zdaleka nejdražší prezidentskou knihovnu v americké historii, uvedla stanice CNN.
Samotný prezidentský archiv, čítající 30 milionů stránek, je poprvé plně digitalizován a fyzicky vystaveny nejsou žádné oficiální dokumenty. Návštěvníci místo toho mohou vyzkoušet interaktivní expozice o prezidentské kampani, klíčových momentech Obamova prezidentství a životě v Bílém domě, napsala agentura AP.
Jedním z lákadel muzea je věrná replika Oválné pracovny z Obamova funkčního období. Návštěvníci se mohou nechat vyfotit za psacím stolem, v jehož šuplíku je kopie dopisu od Obamova předchůdce George Bushe mladšího a Obamův oblíbený telefon značky BlackBerry. K vidění je také série šatů někdejší první dámy Michelle Obamové, včetně těch červenočerných od návrháře Narcisa Rodrigueze, které si oblékla v den voleb v roce 2008.
Stavbu provázely žaloby
Ne všichni obyvatelé Chicaga prezidentské centrum v South Side uvítali. Někteří se obávají dopadů gentrifikace, tedy vytlačování dlouholetých obyvatel v důsledku přílivu investic či turistiky. Demokrat Obama v South Side odstartoval politickou kariéru, vyučoval právo na Chicagské univerzitě a žila tam jeho rodina. Michelle Obamová ve čtvrti rovněž vyrůstala.
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Předmětem sporů byla i samotná lokalita městského historického parku Jackson Park, do nějž byl komplex prezidentské knihovny začleněn. Environmentální skupina žalovala Chicago za to, že povolilo výstavbu soukromého projektu na veřejném pozemku.
Federální soudce však žalobu zamítl. Ačkoliv projekt rozšířil park o 1,5 hektaru, některé části padly za oběť výstavbě, včetně stovek stromů a historické Zahrady žen z roku 1937.
Knihovna, nebo mauzoleum…?
Kritiku si vysloužil také architektonický styl Obamalisku, téměř 70metrové věže z dílny architektů Billie Tsienové a Toda Williamse. Někteří obyvatelé stavbu podle AP přirovnali k sýpce, kosmické lodi z Hvězdných válek či mauzoleu.
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Tvar věže má připomínat čtyři dlaně, které jsou v gestu solidarity přiloženy k sobě. Na jedné straně budovy jsou umístěna 1,5 metru vysoká betonová písmena, která tvoří úryvek z Obamova projevu z roku 2015 u příležitosti 50. výročí pochodu černošských aktivistů ze Selmy do Montgomery v Alabamě. Začíná slovy „Vy jste Amerika.“
Oficiálních prezidentských knihoven je v USA už 13. Naposledy v dubnu 2013 se v texaském Dallasu otevřelo Prezidentské středisko George Bushe mladšího, Obamova předchůdce. Centrum tvoří knihovnu, muzeum a politický institut.
Současný prezident Donald Trump v březnu představil video s návrhem své prezidentské knihovny. Za doprovodu dramatické hudby odhaluje věž tyčící se nad panoramatem floridského města Miami. Na budově je charakteristický nápis „Trump“ známý z jeho mrakodrapů v New Yorku či Chicagu.
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