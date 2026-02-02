Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Enjoy Film Melania schytává ostrou kritiku. Přesto je nejvýdělečnějším dokumentem za 14 let

Film Melania schytává ostrou kritiku. Přesto je nejvýdělečnějším dokumentem za 14 let

Melania Trumpová
ČTK
ČTK
ČTK

Dokumentární film Melania o první dámě Spojených států Melanii Trumpové během prvního víkendu v kinech podle odhadů analytiků v USA a v Kanadě utržil sedm milionů dolarů, tedy zhruba 143,4 milionu korun. Jedná se o nejlepší výsledek pro dokumentární film, vyjma koncertních filmů, za posledních 14 let. Snímek o dvaceti dnech předcházejících loňské lednové inauguraci amerického prezidenta Donalda Trumpa předčil očekávání navzdory ostrým recenzím filmových kritiků, informují americká média.

Uvedení snímku se odehrálo za neobvyklých podmínek, píše deník The Washington Post. Společnost Amazon MGM Studios za práva k filmu zaplatila 40 milionů dolarů (819,6 milionu korun) a dalších 35 milionů dolarů (717 milionů korun) vynaložila na jeho propagaci. Jedná se tak o vůbec nejdražší dokumentární snímek, poznamenal list. Režíroval jej Brett Ratner, který z hollywoodské scény prakticky zmizel v roce 2017, kdy ho několik žen obvinilo ze sexuálního násilí. Ratner se objevil v nejnovějším souboru dokumentů o zesnulém sexuálním delikventovi Jeffreym Epsteinovi, který zveřejnilo americké ministerstvo spravedlnosti minulý týden. Režisér na jedné z fotografií na pohovce objímá mladou dívku či ženu, jejíž obličej je začerněn. Vedle nich sedí Epstein s další dívkou po boku.

Film dorazil do kin v týdnu, který ovládlo zpravodajství o protiimigračních praktikách v Minnesotě poté, co federální agenti 24. ledna zastřelili zdravotníka Alexe Prettiho na ulici v Minneapolis.

Kina ve venkovských oblastech v USA a Kanadě přispěla k celkovému výnosu Melanie během prvního víkendu v kinech přibližně 46 procenty. To je mnohem více, než je u filmové premiéry obvyklé, uvedla podle deníku The New York Times výzkumná společnost EntTelligence. K tržbám podle společnosti nadprůměrně přispěly také republikánské okresy. Největší zájem o zhlédnutí filmu měli diváci na Floridě, v Texasu a v Arizoně. Sedmdesát procent diváků tvořily ženy starší 55 let, uvedl podle The New York Times Amazon.

Manželé Trumpovi na filmu Melania

Film Melania a pak ticho: Trump na dva roky uzavře Kennedyho centrum

Politika

V Kennedyho centru se zhruba po dva roky kvůli rekonstrukci nebudou konat žádné akce. Oznámil to v neděli večer na své sociální síti Truth Social americký prezident Donald Trump, který se loni jmenoval předsedou této významné kulturní instituce ve Washingtonu. Uzavřeno má být národní kulturní centrum od 4. července, kdy Spojné státy budou slavit 250. výročí nezávislosti.

ČTK

Přečíst článek

Amazon může film zpoplatnit na své streamovací platformě Prime. Podle The New York Times se očekává, že Melania se tam objeví za tři až čtyři týdny. Výdaje Amazonu na dokumentární film byly však tak vysoké, že to podle listu vyvolává otázku, zda ze strany společnosti nešlo pouze o snahu získat prezidentovu přízeň. „Jedná se o politickou investici, nikoliv o komerční filmový projekt,“ uvedl filmový konzultant David Gross, který vydává populární newsletter o tržbách z prodeje vstupenek.

Filmoví kritici portrét Trumpové, která film produkovala a měla nad ním redakční kontrolu, ostře odsoudili. „Je tak zinscenovaný, vyretušovaný a naaranžovaný, že je sotva na úrovni nestydaté televizní reklamy,“ napsal kritik webu Variety Owen Gleiberman. Deník The Guardian snímek přirovnal ke „středověké poctě k uspokojení chamtivého krále na jeho trůnu“. Časopis Rolling Stone napsal, že dvě třetiny členů newyorského filmového štábu požádaly o vynechání svých jmen ze závěrečných titulků.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Průzkum: Umělá inteligence má obrovský potenciál. Byznys se jí ale bojí svěřit víc

Průzkum: Umělá inteligence má obrovský potenciál. Byznys se jí ale bojí svěřit víc
iStock
nst
nst

Umělá inteligence se v českých firmách zabydluje. Zatím ale hlavně jako experiment. Do běžného provozu se projekty dostávají pomalu. Oproti světu je Česko opatrnější.

Šest z deseti zaměstnanců v Česku má dnes přístup k nástrojům umělé inteligence. Jejich využití ale zůstává převážně v rovině testování a pilotních projektů. Skutečná proměna fungování firem je zatím spíše výjimkou než pravidlem. Vyplývá to z nového průzkumu poradenské společnosti Deloitte.

Firmy sice od umělé inteligence očekávají růst produktivity, jen menšina ale zatím přistoupila k zásadní reorganizaci práce, procesů nebo rolí zaměstnanců.

„Jen malé množství firem dnes systematicky mění způsob práce s ohledem na AI. Přesto očekáváme, že k výraznější automatizaci může dojít v horizontu jednoho až tří let,“ říká Jan Hejtmánek, vedoucí týmu inteligentní automatizace v Deloitte Česká republika.

Technologická elita pumpuje peníze do OpenAI. Riziko bubliny roste

Zprávy z firem

Největší hráči technologického světa zvažují obří investice do OpenAI. Ve hře jsou desítky miliard dolarů. Firma zároveň čelí sílící konkurenci. Umělá inteligence se stává magnetem pro globální kapitál. Riziko bubliny ale roste.

ČTK

Přečíst článek

Většina projektů zůstává v pilotu

Podle dat se většina AI projektů v českých firmách stále nachází v pilotní nebo experimentální fázi. Do běžného provozu se jich zatím dostává jen menší část, a to navzdory dřívějším očekáváním, že k masovějšímu nasazení dojde během několika měsíců.

Aktuální čísla tak naznačují, že firmy byly v odhadech rychlosti zavádění umělé inteligence příliš optimistické. Hlavními bariérami zůstávají práce s daty, řízení rizik, regulatorní nejistota a dodržování předpisů. Významnou roli hrají také otázky datové rezidence a původu AI technologií.

Šéf Nvidie: AI zajistí šestimístné platy instalatérům

Šéf Nvidie: AI zajistí šestimístné platy instalatérům

Leaders

Pokud si dnes někdo chce přijít na opravdu slušné peníze, nemusí se učit programovat, ale klidně si obléct montérky. Boom datových center podle šéfa Nvidie Jansena Huanga otevírá cestu k vysokým výdělkům pro instalatéry, elektrikáře i stavební dělníky.

nst

Přečíst článek

Česko kopíruje svět, ale je opatrnější

Studie „The State of AI in the Enterprise“ zároveň umožňuje srovnání se zahraničím. Globálně má k AI nástrojům přístup podobný podíl zaměstnanců jako v Česku. Rozdíl je ale v míře ambicí.

Zatímco ve světě využívá zhruba 34 procent firem umělou inteligenci k hluboké transformaci byznysu, v Česku je tento podíl výrazně nižší. AI zde slouží hlavně ke zvyšování efektivity, nikoli k přestavbě obchodních modelů.

„Ve srovnání se světem jsme opatrnější při přesouvání AI projektů do plošného využití. Výrazněji řešíme regulaci, práci s daty a řízení rizik,“ dodává Hejtmánek.

Transformace přijde, ale postupně

Globální data přitom naznačují, že skutečný dopad AI na byznys roste. Čtvrtina lídrů uvádí, že má technologie na jejich organizaci transformační vliv, dvojnásobek oproti loňsku. Většina firem zároveň zvyšuje investice a roste i důvěra v AI.

V českém prostředí ale zůstává potenciál umělé inteligence zatím z velké části nevyužitý. Klíčovými výzvami budou škálování pilotních projektů, modernizace infrastruktury a nedostatek odborníků.

Kevin Warsh

Proč padá zlato, stříbro i bitcoin? Warsh zjevně Trumpovi slíbil „zázraky na počkání“

Názory

Za propadem cen zlata, stříbra i bitcoinu stojí především fundamentální změna očekávání kolem americké měnové politiky. Kevin Warsh, kterého prezident USA Donald Trump vybral do čela americké centrální banky, plánuje posílit dolar tak, aby byl dlouhodobě udržitelný a potenciálně se stal dokonce deflační měnou. Tím by z velké části odpadla potřeba investovat do jiných deflačních aktiv, jako jsou zlato, stříbro či bitcoin.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Papež jmenoval nového pražského arcibiskupa. Do čela arcidiecéze míří Stanislav Přibyl

Nový pražský arcibiskup Mons. Stanislav Přibyl
Arcibiskupství pražské, užito se svolením
nst
nst

Papež Lev XIV. jmenoval Mons. ThLic. Ing. Stanislava Přibyla, Th.D., Ph.D., CSsR novým pražským arcibiskupem a metropolitou české církevní provincie. Informaci zveřejnil Svatý stolec a poté ji v kapli pražského arcibiskupského paláce oznámil také apoštolský nuncius v České republice Jude Thaddeus Okolo.

Mons. Přibyl, dosavadní 21. litoměřický biskup, převezme vedení pražské arcidiecéze od současného arcibiskupa Jana Graubnera. Stane se tak 38. biskupem a 25. arcibiskupem v historii pražské arcidiecéze.

Nově jmenovaný arcibiskup si ve své službě ponechá dosavadní biskupské heslo „Pax vobis – Pokoj vám“. Jak uvedl po oznámení svého jmenování, chápe pokoj jako Boží dar v nejširším smyslu slova, který má být přinášen do společnosti poznamenané napětím, nejistotou a únavou. V pražské arcidiecézi chce podle svých slov působit jako pastýř, který naslouchá, povzbuzuje a propojuje.

Mons. Přibyl zároveň zdůraznil, že jeho cílem je nadále utvářet církev jako domov pro všechny věřící, otevřený také lidem dobré vůle, zejména těm, kteří stojí na okraji společnosti. Nový úkol podle svých slov přijal s vědomím zodpovědnosti, ale také s důvěrou v Boha a s radostí.

Dominik Duka
video

Kněz Romuald Štěpán Rod: Dominik Duka byl encyklopedie vědomostí. A také neústupný

Newstream TV

Duka vadil svými názory, reflexí a neústupností, vzpomíná na zesnulého kardinála jeho dlouholetý přítel, dominikán P. Romuald Štěpán Rob. V sobotu se bude konat poslední rozloučení se zesnulým kardinálem Dominikem Dukou.

nst

Přečíst článek

Úřadu pražského arcibiskupa se Mons. Stanislav Přibyl ujme 25. dubna v 11 hodin při slavnosti intronizace. Do té doby zůstává administrátorem litoměřické diecéze.

Mons. Přibyl má za sebou dlouholeté pastorační i organizační zkušenosti. Působil jako duchovní správce v Příbrami na Svaté Hoře, v letech 2002 až 2008 byl provinciálem redemptoristů a současně prezidentem Arcidiecézní charity Praha. V roce 2009 jej tehdejší litoměřický biskup Jan Baxant jmenoval generálním vikářem. Od roku 2016 zastával funkci generálního sekretáře České biskupské konference, kde se podílel na koordinaci celocírkevních projektů, komunikaci s veřejností a na mezinárodních vztazích.

Dne 23. prosince 2023 jej papež František jmenoval 21. litoměřickým biskupem. Biskupské svěcení přijal 2. března 2024.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Kupujeme tisíc nájemních bytů. Je to byznys, ne charita, říká šéf ekonomiky pražského arcibiskupství Jan Balík

Kupujeme tisíc nájemních bytů. Je to byznys, ne charita, říká šéf ekonomiky pražského arcibiskupství

Reality

Dalibor Martínek

Přečíst článek
Doporučujeme