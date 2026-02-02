Film Melania schytává ostrou kritiku. Přesto je nejvýdělečnějším dokumentem za 14 let
Dokumentární film Melania o první dámě Spojených států Melanii Trumpové během prvního víkendu v kinech podle odhadů analytiků v USA a v Kanadě utržil sedm milionů dolarů, tedy zhruba 143,4 milionu korun. Jedná se o nejlepší výsledek pro dokumentární film, vyjma koncertních filmů, za posledních 14 let. Snímek o dvaceti dnech předcházejících loňské lednové inauguraci amerického prezidenta Donalda Trumpa předčil očekávání navzdory ostrým recenzím filmových kritiků, informují americká média.
Uvedení snímku se odehrálo za neobvyklých podmínek, píše deník The Washington Post. Společnost Amazon MGM Studios za práva k filmu zaplatila 40 milionů dolarů (819,6 milionu korun) a dalších 35 milionů dolarů (717 milionů korun) vynaložila na jeho propagaci. Jedná se tak o vůbec nejdražší dokumentární snímek, poznamenal list. Režíroval jej Brett Ratner, který z hollywoodské scény prakticky zmizel v roce 2017, kdy ho několik žen obvinilo ze sexuálního násilí. Ratner se objevil v nejnovějším souboru dokumentů o zesnulém sexuálním delikventovi Jeffreym Epsteinovi, který zveřejnilo americké ministerstvo spravedlnosti minulý týden. Režisér na jedné z fotografií na pohovce objímá mladou dívku či ženu, jejíž obličej je začerněn. Vedle nich sedí Epstein s další dívkou po boku.
Film dorazil do kin v týdnu, který ovládlo zpravodajství o protiimigračních praktikách v Minnesotě poté, co federální agenti 24. ledna zastřelili zdravotníka Alexe Prettiho na ulici v Minneapolis.
Kina ve venkovských oblastech v USA a Kanadě přispěla k celkovému výnosu Melanie během prvního víkendu v kinech přibližně 46 procenty. To je mnohem více, než je u filmové premiéry obvyklé, uvedla podle deníku The New York Times výzkumná společnost EntTelligence. K tržbám podle společnosti nadprůměrně přispěly také republikánské okresy. Největší zájem o zhlédnutí filmu měli diváci na Floridě, v Texasu a v Arizoně. Sedmdesát procent diváků tvořily ženy starší 55 let, uvedl podle The New York Times Amazon.
Amazon může film zpoplatnit na své streamovací platformě Prime. Podle The New York Times se očekává, že Melania se tam objeví za tři až čtyři týdny. Výdaje Amazonu na dokumentární film byly však tak vysoké, že to podle listu vyvolává otázku, zda ze strany společnosti nešlo pouze o snahu získat prezidentovu přízeň. „Jedná se o politickou investici, nikoliv o komerční filmový projekt,“ uvedl filmový konzultant David Gross, který vydává populární newsletter o tržbách z prodeje vstupenek.
Filmoví kritici portrét Trumpové, která film produkovala a měla nad ním redakční kontrolu, ostře odsoudili. „Je tak zinscenovaný, vyretušovaný a naaranžovaný, že je sotva na úrovni nestydaté televizní reklamy,“ napsal kritik webu Variety Owen Gleiberman. Deník The Guardian snímek přirovnal ke „středověké poctě k uspokojení chamtivého krále na jeho trůnu“. Časopis Rolling Stone napsal, že dvě třetiny členů newyorského filmového štábu požádaly o vynechání svých jmen ze závěrečných titulků.
