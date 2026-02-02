Nový magazín právě vychází!

Temné varování Medveděva: jaderná dohoda Nový START mezi Ruskem a USA brzy vyprší

Svět by měl být znepokojen, pokud 5. února bez náhrady vyprší smlouva Nový START, která Rusku a Spojeným státům stanovuje limity na strategické jaderné zbraně a jejich nosiče. Prohlásil to místopředseda ruské bezpečnostní rady Dmitrij Medveděv, napsala agentura Reuters. Medveděv, který byl v letech 2008 až 2012 ruským prezidentem, dohodu s někdejším americkým prezidentem Barackem Obamou podepsal v roce 2010 v Praze.

„Nechci říkat, že to bude okamžitě znamenat katastrofu a že začne jaderná válka, ale každého by to přesto mělo znepokojit,“ řekl Medveděv o blížícím se konci platnosti smlouvy v rozhovoru s agenturami Reuters a TASS a s ruským válečným blogerem vystupujícím pod pseudonymem WarGonzo. Poznamenal, že hodiny soudného dne tikají a očividně zrychlují.

Medveděv poznamenal, že smlouvy o kontrole zbrojení jsou prvkem důvěry mezi hlavními nukleárními mocnostmi. „Když existuje nějaká dohoda, tak to znamená, že existuje důvěra. Když ale dohoda není, tak to znamená, že důvěra je vyčerpána,“ řekl. Reuters poznamenal, že Rusko přitom účast na dohodě v roce 2023 pozastavilo, a to kvůli americké podpoře Ukrajiny, která se od února 2022 brání ruské invazi.

Putinův návrh

Ruský prezident Vladimir Putin v loňském roce navrhnul, aby Rusko s USA po vypršení smlouvy dodržovaly stávající omezení pro rakety a hlavice po dobu jednoho roku. Ruští představitelé uvádějí, že od Washingtonu dosud žádnou odpověď na tento návrh neobdrželi. Trump naopak na počátku ledna naznačil, že smlouvu Nový START nechá vypršet a že by v takovém případě vznikla nová dohoda. Loni v červenci šéf Bílého domu uvedl, že by rád zachoval limity stanovené ve smlouvě i po jejím vypršení.

Charkov sužuje zima a ruské útoky

Charkov čelí nejtvrdší zimě od začátku války. Elektřina někdy chybí i 22 hodin denně, říká jeho obyvatelka

Názory

Loňská zima byla mnohem lehčí než ta letošní a život se opravdu změnil, řekla v rozhovoru s ČTK Tetiana Solomadina (Tetjana Solomadinová), která žije v Charkově. Dříve studovala v Česku, do rodného města se vrátila v roce 2023. Od toho roku považuje současnou zimu zatím za tu nejtěžší s největšími výpadky elektřiny, nejchladnějším počasím a s nejmenším počtem fungujících tepláren v Charkově, Kyjevě a dalších městech. Do města, které se nachází pár desítek kilometrů od frontové linie, se vrátila, protože ho považuje za svůj domov, ve kterém chce žít navzdory válce.

ČTK

Přečíst článek

Stávající smlouva omezuje počet jaderných hlavic rozmístěných na strategických nosičích na 1550 na každé straně, tedy na americké i na ruské. Počet nosičů - mezikontinentálních raket na souši, raket odpalovaných z ponorek a strategických bombardérů - omezuje na maximálně 700.

Média i analytici poznamenávají, že nahradit ji novou smlouvou by nebylo snadné. Rusko vyvinulo nové zbraňové systémy schopné nést jaderné zbraně, jako je střela Burevestnik, hypersonická raketa Orešnik a torpédo Poseidon, které nezapadají do rámce smlouvy Nový START. A Trump oznámil plány na vesmírný protiraketový štít Golden Dome (Zlatá kupole), který Moskva vnímá jako pokus o posun strategické rovnováhy. Navíc roste čínský jaderný arzenál, nekontrolovaný dohodami mezi Washingtonem a Moskvou. Peking má nyní odhadem 600 hlavic a Pentagon předpovídá, že do roku 2030 jich bude mít více než tisíc.

Stanislav Šulc: Přišel konec zlaté bubliny? Leccos tomu naznačuje

Cena zlata padá
Pixabay
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Zlato se od konce minulého pracovního týdne postupně řítí dolů. Proti rekordní výši ztratilo již 20 procent, pozvolna tak vstupuje do medvědího trhu. Bloomberg upozorňuje, že se aktuálně zlato stalo volatilnějším aktivem než bitcoin a zároveň je jeho cena nejméně stabilní od finanční krize v roce 2008. Potvrzuje se tak, že se zlato stalo hračkou v rukou spekulantů. A kdo na tom prodělá? Drobný investor.

Ta situace bývá při splasknutí bubliny podobná. Poté, co cena nějakého aktiva dosáhne vrcholu, začnou noční výprodeje. Na trhu se tak objeví přebytek nabídky, která neodpovídá poptávce, logicky se tak začne snižovat cena za prodej. Co by dříve trvalo dny, uskuteční se v dnešní době v řádu minut. A kdo nestíhá prodat včas, sleduje, jak se cena jeho expozice zmenšuje a zmenšuje. A k tomu se modlí, aby ten pád už nastal.

Tady nastává psychologicky nejzajímavější moment: kdy prodat? Věřím dostatečně v sílu aktiva? Má základy, nebo to je spekulativní bublina? A co když to je kombinace obojího? Má dané aktivum potenciál se zase vrátit k rekordním?

Právě tento okamžik nyní prožívá řada investorů, kteří v posledních letech vsadili na zlato. A ten psychologický handl opravdu není jednoduchý.

Kevin Warsh

Proč padá zlato, stříbro i bitcoin? Warsh zjevně Trumpovi slíbil „zázraky na počkání“

Názory

Za propadem cen zlata, stříbra i bitcoinu stojí především fundamentální změna očekávání kolem americké měnové politiky. Kevin Warsh, kterého prezident USA Donald Trump vybral do čela americké centrální banky, plánuje posílit dolar tak, aby byl dlouhodobě udržitelný a potenciálně se stal dokonce deflační měnou. Tím by z velké části odpadla potřeba investovat do jiných deflačních aktiv, jako jsou zlato, stříbro či bitcoin.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Drobní investoři mají problém

Je téměř jisté, že se zlato a stříbro dostalo do fáze bubliny. Aby takto konzervativní aktiva překonávala i nejspekulativnější finanční nástroje zkrátka není dlouhodobě udržitelné, a zatímco v prvních fázích růstu cena zlata zcela jistě reagovala nejprve na rostoucí inflaci (kterou zcela v souladu s historickým chováním „vstřebala“) a následně reagovala na rozkolísání geopolitických jistot světa, ve vrcholné fázi již šlo spíše o spekulace. A tyto sázky byly značně poháněné tím, že do zlata lze dnes investovat nejen klasicky, ale také přes různé finanční, a dokonce i kryptoměnové nástroje.

Tomu by odpovídal aktuální propad, který je rychlý. Vykazuje horečnost výprodejů, při nichž většinou vítězí velcí hráči. Mají know-how a nástroje na včasný prodej a výběr zisků na vrcholu.

To drobní neboli retailoví investoři, takové štěstí nemívají. A právě jim nyní nastává nejsložitější období. Velmi pravděpodobně na investici do zlata vydělali stovky procent. Jenomže to, kolik si skutečně vyberou, bude záležet nikoli na včasném nákupu, ale na včasném prodeji.

Kryptoměna bitcoin

Bitcoin padá na desetiměsíční minimum, trhy svírá nervozita

Trhy

Bitcoin klesl na nejnižší úroveň za posledních deset měsíců. Nálada investorů zůstává křehká v důsledku širších otřesů na finančních trzích a ústupu od rizikových aktiv.

nst

Přečíst článek

Důvody pro růst ceny a proti němu

Co tedy nyní může promlouvat do ceny zlata a jejího vývoje? Nejprve co určitě do toho promlouvat nebude: velké spekulativní sázky na růst ceny zlata. A to je první velký problém pro držitele zlata. Zlato je drahé, a kdo do něj investovat chtěl, určitě tak již udělal dřív. Tím nelze počítat s nárůstem poptávky, která by mohla zlato rychle vrátit k rekordu.

A to je zásadní problém, ačkoli jinak zůstávají v platnosti v podstatě všechny konzervativní důvody pro růst ceny zlata. Svět se totiž zcela určitě nestává přehlednějším a bezpečnějším místem. A ani vlády nijak nepracují na tom, aby se zbavily inflace. A dokud tu bude inflace, pro růst ceny zlata, ale také dalších aktiv, po nichž je poptávka a zároveň je stabilní jeho množství, tu bude dál důvod.

Propad ceny zlata tak lze nedále očekávat. A jen budeme hledat, kde je jeho nová dlouhodobá hodnota. A pak se ukáže, kolik držitelé zlata vlastně vydělali.

Jan Klaška

„Chtěl bych postavit stadion Sparty,“ říká architekt, který dobývá Ameriku

Reality

„Ten nejdůležitější stadion bych chtěl postavit doma,“ říká architekt Jan Klaška, jenž se z Česka dostal až ke světovým projektům v Americe. V rozhovoru popisuje zákulisí globální architektury, roli investorů i svůj sen spojený se Spartou.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Průzkum: Umělá inteligence má obrovský potenciál. Byznys se jí ale bojí svěřit víc

Zprávy z firem

Umělá inteligence se v českých firmách zabydluje. Zatím ale hlavně jako experiment. Do běžného provozu se projekty dostávají pomalu. Oproti světu je Česko opatrnější.

nst

Přečíst článek

Úspěch Schillerové? Rozpočet v lednu skončil v přebytku desítek miliard

Česká ekonomika se příští rok dočká oživení, uvádí průzkum ministerstva financí
ČTK
ČTK
ČTK

Státní rozpočet skončil v lednu přebytkem 32,4 miliardy korun. Výsledek ovlivnilo rozpočtové provizorium, které limituje státní výdaje, uvedlo ministerstvo financí. Naposledy byl rozpočet v lednu přebytkový v roce 2022, kdy rovněž Česko fungovalo v rozpočtovém provizoriu. Loni v lednu byl schodek 11,2 miliardy korun.

Rozpočtové příjmy v prvním měsíci roku dosáhly 181,4 miliardy korun, ve srovnání s loňským lednem se zvýšily o 12,1 procenta. K nárůstu přispěly vyšší výběr daní i větší příjmy z Evropské unie. Výdaje do konce ledna dosáhly 149 miliard korun, meziročně se snížily o 13,9 procenta.

Příjmy meziročně vzrostly o 19,6 miliardy korun a většinu z tohoto nárůstu zajistily peníze z EU. Česko v lednu z unie získalo 24,1 miliardy korun, meziročně o 13,3 miliardy korun víc. „Naše vláda si vzala evropské peníze jako svou prioritu a výsledkem jsou o 13 miliard korun vyšší příjmy než loni na konci ledna. Nejedná se o rekordní lednové evropské příjmy, ale spíše návrat k normálu,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová (ANO).

Z hlavních daňových titulů nejrychleji rostl výběr daně z příjmu fyzických osob. Stát na ní vybral 17,5 miliardy korun, meziročně o 8,5 procenta víc. Podle ministerstva financí se na vyšším inkasu projevuje růst mezd a platů. Na povinném pojistném stát získal 68,8 miliardy korun, meziročně o 5,8 procenta víc. Inkaso daně z přidané hodnoty (DPH) meziročně vzrostlo o 3,9 procenta na 43,6 miliardy korun. Na spotřebních daních se vybralo 16,4 miliardy korun, proti loňskému lednu o 5,6 procenta víc.

Rozpočtové provizorium

Vývoj výdajů ovlivnilo rozpočtové provizorium, které stanovuje měsíční limit ve výši jedné dvanáctiny celkových výdajů předchozího roku. V lednu se to podle ministerstva financí projevilo v běžných výdajích zejména dočasným tlumením financování školství a výzkumu, vývoje a inovací.

Největší výdajovou položkou tradičně byly sociální dávky, na kterých stát vyplatil 82,5 miliardy korun, meziročně o 3,8 procenta víc. Z celkové částky tvořily 64,1 miliardy korun důchody, jejich objem proti loňskému lednu vzrostl o 3,1 procenta.

Kapitálové výdaje se meziročně zvýšily o šest miliard korun na 8,3 miliardy korun. Z toho 4,4 miliardy korun byly transfery Státnímu fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Ministerstvo financí upozornilo, že kapitálové výdaje jsou v lednu tradičně nízké kvůli realizaci investic převážně ve druhé polovině roku.

Česko letos začalo rok v rozpočtovém provizoriu, protože vláda Andreje Babiše (ANO) odmítla návrh rozpočtu se schodkem 286 miliard korun od předchozího kabinetu Petra Fialy (ODS). Vlastní návrh rozpočtu se schodkem 310 miliard korun schválil Babišův kabinet před týdnem, konečné schválení Sněmovnou se čeká v březnu. Loni skončil rozpočet schodkem 290,7 miliardy korun, byl čtvrtý nejhlubší od vzniku Česka.

Alena Schillerová

Alena Schillerová: Schodek rozpočtu bude nižší, než mnozí očekávají

Politika

Tvorba státního rozpočtu na rok 2026 se nachází v horké fázi. Česko nyní funguje v módu rozpočtového provizoria. V pondělí 26. ledna přinese na vládu návrh rozpočtu Alena Schillerová, ministryně financí. „Neakceptuji žádné nadpožadavky ministrů,“ říká tvrdě Schillerová.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Skončí všichni politruci, říká Karel Havlíček. A chystá čistku ve státních firmách

Leaders

První místopředseda vlády Karel Havlíček vypracoval hospodářskou strategii země. Je to komplexní materiál, má 88 stran. Přináší recepty nejen pro průmysl, ale třeba pro vzdělávání, dopravu nebo digitalizaci. Podle této kuchařky se teď bude v Česku vládnout, Havlíček je na ni náležitě pyšný. Než doporučení přejdou do praxe, vláda se vypořádá ještě s několika oblastmi. Jednak chce změnit služební zákon, aby mohla lépe propouštět nadbytečné úředníky. Omezí řečnění ve sněmovně a vyčistí státní firmy. „Skončí všichni politruci,“ říká Havlíček.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

