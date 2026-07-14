Spor Pavla a Babiše o summit NATO zahraniční média přešla. Řešila hlavně nízké výdaje na obranu
Spor mezi prezidentem Petrem Pavlem a premiérem Andrejem Babišem o českou delegaci na summitu NATO zaujal zahraniční média jen okrajově. Podstatně častěji psala o nízkých českých výdajích na obranu, možném napětí se Spojenými státy a podpoře Ukrajiny, ukazuje analýza společnosti Newsmatics.
Zahraniční anglickojazyčná média věnovala sporu mezi prezidentem Petrem Pavlem a premiérem Andrejem Babišem o podobu české delegace na summitu NATO v Ankaře jen omezenou pozornost. Výrazně častěji se zabývala nízkými českými výdaji na obranu, možným napětím se Spojenými státy a podporou Ukrajiny. Vyplývá to z analýzy společnosti Newsmatics.
Prezident Pavel na summitu uvedl, že většina spojenců je natolik politicky korektní, že se na český spor neptá. Babiš následně o víkendu označil Pavlovu účast za ostudu a tvrdil, že spojenci nechápali, proč se prezident summitu zúčastnil.
Slovenský prezident Peter Pellegrini však v pondělním rozhovoru pro televizi TA3 uvedl, že spor pozornost zahraničních lídrů přitahoval. „Bylo to předmětem různých vtipů a poznámek ostatních lídrů. Nechápali, jak je možné, že vedoucím delegace je premiér a prezident tam sedí za ním jako ministr,“ řekl.
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Spor se objevil v jedenácti procentech článků
Summit NATO se konal minulý týden v úterý a ve středu. Od 6. do 9. července se v anglickojazyčných médiích objevilo 119 článků, které v souvislosti se summitem zmiňovaly Česko nebo jeho představitele.
Podle analytičky společnosti Newsmatics Martiny Paulenové jde o menší počet než u velkých členských zemí aliance, například Německa, Francie či Španělska. Česko ale získalo více prostoru než Maďarsko, Slovinsko nebo Slovensko. Nejvíce článků pocházelo z amerických médií, následovala média britská a turecká.
Domácímu sporu o podobu české delegace se věnovalo 13 ze 119 článků, tedy přibližně jedenáct procent.
„Pokud zahraniční média konflikt zmiňovala, často přebírala rámec novinářky CNN Ivany Kottasové, která jej označila za obskurní domácí politickou roztržku,“ uvedla Paulenová.
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Nejčastěji se psalo o výdajích na obranu
Hlavním tématem zahraničního zpravodajství byly české výdaje na obranu. Objevily se v 64 článcích, tedy přibližně v 54 procentech analyzovaných výstupů.
Část médií na začátku summitu upozorňovala, že nízké české výdaje mohou vyvolat napětí s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Jiná média zmiňovala Babišův příslib obranný rozpočet zvýšit.
Na konci sledovaného období podle analýzy převládl obraz Česka jako jednoho z členských států NATO s nejnižšími výdaji na obranu.
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Druhým tématem byla podpora Ukrajiny
Podpora Ukrajiny se objevila přibližně v 21 procentech článků. Média se soustředila zejména na vyjádření Pavla a Babiše k zapojení Česka do iniciativy Seznam prioritních požadavků Ukrajiny, známé pod zkratkou PURL.
Prostřednictvím této iniciativy evropské země financují nákup americké vojenské techniky pro Ukrajinu. Kritiku tohoto kroku uvnitř české vládní koalice zachytil podle analýzy pouze jeden článek.
Pavel i Babiš dostali podobný prostor
Pozornost věnovaná Pavlovi a Babišovi byla podle Newsmatics vyvážená. Články, které přebíraly výhradně vyjádření jednoho z nich, tvořily v obou případech přibližně desetinu analyzovaného souboru.
Tón zahraničního zpravodajství byl převážně neutrální a popisný. Výraznější samostatný prostor získal Pavel v rozhovoru pro britský deník The Telegraph, který se zaměřil na podporu Ukrajiny a varování před další eskalací války.