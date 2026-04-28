Michal Nosek: Odchod Emirátů z OPEC je rána pro Saúdy. A tiché vítězství Trumpa
Odchod Spojených arabských emirátů z OPEC může znamenat víc než oslabení ropného kartelu. Je to signál rozpadu starého energetického pořádku. Paradoxně i geopolitické vítězství Donalda Trumpa, který dlouhodobě tlačil na levnější energii, vyšší těžbu a oslabení moci producentů.
Odchod Emirátů z OPEC není technická epizoda uvnitř ropného kartelu. Je to zpráva, že disciplína producentů se začíná drolit. A to je problém pro Saúdskou Arábii. Ale možná dobrá zpráva pro Donalda Trumpa.
OPEC stál desítky let na jednoduché logice. Omezená nabídka, vyšší ceny, větší vliv. Pokud se ale významný producent rozhodne hrát vlastní hru, podkopává to samotný princip kartelu.
I lidé, kteří nejsou napojeni na finanční trh, si uvědomují, jak důležitý je Perský záliv pro trh s uhlovodíky. Ten stále hraje částečnou nebo přímou roli ve většině dodavatelských řetězců nezbytných pro fungování ekonomiky.
Jiří Tyleček: Co dalšího nám může unikat z Perského zálivu?
Názory
Pokud Emiráty sázejí na větší těžbu a rychlejší prodeje zásob, může to být začátek návratu logiky „pumpuj co můžeš“. A to vždy znamenalo tlak na ceny a tvrdší konkurenci.
Trumpův scénář?
Právě tady se otevírá paradox. Co je pro OPEC problém, může být Trumpovo vítězství. Trump dlouhodobě prosazoval levnější energii, tlak na producenty a dominanci fosilních paliv jako nástroje ekonomické i geopolitické síly. Slabší OPEC a větší soutěž mezi exportéry do této logiky přesně zapadají.
Nižší ceny ropy pomáhají americkým spotřebitelům, tlumí inflaci a posilují argument energetické dominance, na kterém Trump stavěl.
Newstream CLUB březen 2026
Soukromé kluby, bytové restaurace, vlastní šéfkuchaři, jachty, private jety… soukromí se v posledních letech stává tématem, které řeší všichni od miliardářů přes celebrity po zcela obyčejné lidi, kteří jsou ochotní pořídit si v novostavbě luxusní dveře, jen aby měli garanci ticha. Soukromí se stává luxusem a dosáhnout jej dá občas hodně práce.
Rána pro Saúdy
Pro Rijád je to naopak nepříjemný signál. OPEC nebyl jen kartel, ale jeden z pilířů saúdského vlivu. Pokud se začne drolit, neoslabuje jen kontrola nad ropou, ale i regionální mocenská architektura. A v době napětí kolem Íránu a Hormuzského průlivu je to mimořádně citlivé.
Možná sledujeme začátek nové éry. Méně koordinovaný, rozkolísaný a političtější ropný trh. A pokud ano, nejde jen o ceny benzinu. Jde o inflaci, geopolitiku a o to, kdo bude určovat pravidla energetické hry. Dlouho to byl OPEC. Možná už ale nebude. A možná z toho bude těžit muž v Bílém domě.