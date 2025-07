Tendr století. Smlouva o Dukovanech je plná utajených pasáží

Za stavbu dvou bloků Jaderné elektrárny Dukovany zaplatí stát korejské firmě KHNP 407 miliard korun a za dodávky jaderného paliva dalších 15 miliard korun. Smlouvu na dostavbu elektrárny zveřejnila společnost Elektrárna Dukovany II majoritně vlastněná českým státem. Uvedl to server e15.cz.

Značná část smluv na stavbu a dodávky paliva je začerněná a podléhá obchodnímu tajemství. Utajení podléhá část o ceně, pasáže o době dokončení i velká část kapitoly o subdodávkách. Ze smlouvy je ale patrné, že stát jako majoritní vlastník firmy Elektrárna Dukovany II by měl mít jasnou kontrolu nad jednotlivými dodavateli, čímž by mohl i zvýšit účast českých firem na stavbě bloků, píše server e15.cz.

„Pokud to vlastník požaduje v souvislosti s jednotlivými subdodavateli, dodavatel je předloží ke schválení vlastníka,“ citoval server ze smlouvy. Až na výjimky, jakou je například český dodavatel turbín Doosan Škoda Power, bude KHNP vybírat dodavatele formou tendru.

Ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN) už dřív uváděl, že že podíl českých firem na stavbě a provozu nových jaderných bloků v Dukovanech dosáhne slibovaných 60 procent z projektu. Tento týden ve čtvrtek se v Jižní Koreji sešel s ředitelem KHNP Wangem Ču-ho. Podle Vlčka si potvrdili, že se výstavba dvou jaderných bloků v Dukovanech uskuteční včas a v rámci stanoveného rozpočtu.

O stavbě dvou nových jaderných reaktorů rozhodla vláda loni v červenci. Dala přednost nabídce korejské KHNP před nabídkou francouzské firmy EDF. Dalšího uchazeče, firmu Westinghouse, vyřadila ze soutěže už dříve. Smlouvu s KHNP firma Elektrárna Dukovany II podepsala 4. června, až Nejvyšší správní soud zrušil předběžné opatření krajského soudu, které zakazovalo smlouvu podepsat.

První blok v Dukovanech by měl být dokončený v roce 2036. Stavba nových jaderných bloků v Česku by měla být největší tuzemskou zakázkou.

Komentář: Dukovany znamenají návrat státu k odpovědnosti Názory Obnovitelné zdroje mají své místo. Ovšem bez robustního jaderného základu nemá Česko šanci na stabilitu. A bez stability se resilience společnosti vůči autoritářským tendencím snižuje. Proto je jaderná cesta Česka tak důležitá. Nejen z hlediska energetického, ale rovněž politicky – společenského a bezpečnostního, píše analytik Ondřej Šimíček. nst Přečíst článek

David Ondráčka: Dukovany made in Korea. Byla by to pro Česko výhra? Názory Vláda chtěla slavnostně podepsat kontrakt na stavbu nového jaderného bloku v Dukovanech, ale žaloba francouzské EdF a předběžné opatření soudu to zatím odložilo. Je to ale pro Česko dobrá smlouva a je výhra do toho jít s Korejci? Český průmysl u toho subdodávkami rozhodně moc nebude. Shrňme ti to, Francouzi zuří, Korejci inkasují, Američané se smějí, a Češi moc neví, ale celé to nakonec zaplatí. David Ondráčka Přečíst článek

Karel Havlíček: Cena dvou bloků Dukovan bude sedm set až devět set miliard korun Leaders Kdybychom byli ve vládě, jinak bychom nerozhodli, říká o vyhlášení vítěze soutěže na dostavbu jaderných bloků v Dukovanech, korejské společnosti KHNP, Karel Havlíček, bývalý ministr průmyslu za ANO. Cena celého projektu podle něj ovšem bude jiná, než vláda prezentuje. „Stát bude muset vynaložit sedm set až devět set miliard korun,“ říká Havlíček. Započítává do toho i úroky z financování. A vláda podle něj neřekla, kde tyto peníze vezme. Dalibor Martínek Přečíst článek