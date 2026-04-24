ČEZ a Rolls-Royce SMR startují přípravy modulárních reaktorů. První český projekt má vyrůst v Temelíně
Energetická skupina ČEZ podepsala s britskou společností Rolls-Royce SMR smlouvu o přípravných pracích pro vývoj malých modulárních reaktorů (SMR). Dohoda má nastavit financování i investorský model projektů, přičemž první český reaktor má vzniknout v Temelíně. Spolupráci dnes podpořilo i memorandum mezi státem a ČEZ o rozvoji SMR v Česku.
Energetická skupina ČEZ uzavřela s britskou společností Rolls-Royce SMR smlouvu o provedení přípravných prací pro vývoj malých modulárních reaktorů. Dohoda má nastavit investorský model a financování budoucích projektů. První modulární reaktor v Česku má vzniknout v Temelíně, ještě předtím ale bude postaven pilotní projekt v britské lokalitě Wylfa.
Současně dnes stát s ČEZ podepsal memorandum o spolupráci na rozvoji modulárních reaktorů v České republice. Ty mají v budoucím energetickém mixu doplnit velké jaderné bloky, plynové elektrárny i obnovitelné zdroje.
Havlíček: S Británií chceme „dobývat Evropu“
Podpis dohod se uskutečnil na ministerstvu průmyslu a obchodu za účasti zástupců ČEZ, Rolls-Royce SMR i britské vlády. Dorazili ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO), britský ministr obchodu Peter Kyle, jihočeský hejtman Martin Kuba (Naše Česko) a britský velvyslanec Matt Field.
„Jsme připraveni zabezpečit i finanční nástroje, aby tady mohl malý modulární reaktor, ale raději říkám reaktory, vzniknout. Chceme společně s Velkou Británií a společností Rolls-Royce v kooperaci se společností ČEZ dobývat Evropu,“ uvedl Havlíček.
Podle něj padne příští rok rozhodnutí o pokračování jaderného programu v Temelíně, kde se zároveň začnou logistické přípravy pro budoucí výstavbu.
Temelín má být druhým projektem Rolls-Royce SMR na světě
Temelínský projekt má být podle plánů druhým realizovaným projektem Rolls-Royce SMR na světě. První má vzniknout ve Wylfě ve Velké Británii. Britská firma minulý týden podepsala dohodu s vládní organizací Great British Energy – Nuclear, která umožňuje okamžitě zahájit práce na dodávce tří reaktorů.
Malé modulární reaktory mají oproti tradičním jaderným blokům umožnit sériovou výrobu v továrnách a postupné rozšiřování výkonu po jednotlivých blocích na jednom místě.
ČEZ míří do roku 2050 na výkon tří gigawattů
ČEZ plánuje do roku 2050 postavit modulární reaktory o souhrnném výkonu tři gigawatty. Pro srovnání, stávající jaderné elektrárny Dukovany a Temelín mají každá výkon kolem dvou gigawattů.
Skupina zároveň loni dokončila svůj vstup do britské společnosti Rolls-Royce SMR, v níž nyní drží přibližně pětinový podíl. Za akcie zaplatila zhruba šest miliard korun. Český stát v ČEZ nadále vlastní přibližně dvě třetiny akcií.
Strategické partnerství může otevřít další projekty
Současná dohoda podle zástupců obou firem nemá skončit u jediného reaktoru v Temelíně. Spolupráce může v budoucnu vést k rozvoji dalších projektů v Česku i v Evropě.
Partnerství mezi ČEZ a Rolls-Royce SMR tak posouvá Česko blíž k technologii, která by mohla v příštích dekádách výrazně proměnit domácí i evropskou energetiku.
VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB
Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.
Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.
V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.
Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.