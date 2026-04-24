ČEZ a Rolls-Royce SMR startují přípravy modulárních reaktorů. První český projekt má vyrůst v Temelíně

Energetická skupina ČEZ podepsala s britskou společností Rolls-Royce SMR smlouvu o přípravných pracích pro vývoj malých modulárních reaktorů (SMR). Dohoda má nastavit financování i investorský model projektů, přičemž první český reaktor má vzniknout v Temelíně. Spolupráci dnes podpořilo i memorandum mezi státem a ČEZ o rozvoji SMR v Česku.

Energetická skupina ČEZ uzavřela s britskou společností Rolls-Royce SMR smlouvu o provedení přípravných prací pro vývoj malých modulárních reaktorů. Dohoda má nastavit investorský model a financování budoucích projektů. První modulární reaktor v Česku má vzniknout v Temelíně, ještě předtím ale bude postaven pilotní projekt v britské lokalitě Wylfa.

Současně dnes stát s ČEZ podepsal memorandum o spolupráci na rozvoji modulárních reaktorů v České republice. Ty mají v budoucím energetickém mixu doplnit velké jaderné bloky, plynové elektrárny i obnovitelné zdroje.

Havlíček: S Británií chceme „dobývat Evropu“

Podpis dohod se uskutečnil na ministerstvu průmyslu a obchodu za účasti zástupců ČEZ, Rolls-Royce SMR i britské vlády. Dorazili ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO), britský ministr obchodu Peter Kyle, jihočeský hejtman Martin Kuba (Naše Česko) a britský velvyslanec Matt Field.

Vedení energetické skupiny ČEZ navrhlo vznik nové dceřiné společnosti, do níž chce vyčlenit klíčové části svého byznysu – prodej a distribuci energií, obchodování i energetické služby. Jde o první krok k plánovanému zestátnění firmy. ČEZ by si v nové společnosti ponechal 51 procent, zbytek by nabídl investorům. O návrhu budou akcionáři rozhodovat na červnové valné hromadě.

Jsme připraveni zabezpečit i finanční nástroje, aby tady mohl malý modulární reaktor, ale raději říkám reaktory, vzniknout. Chceme společně s Velkou Británií a společností Rolls-Royce v kooperaci se společností ČEZ dobývat Evropu,“ uvedl Havlíček.

Podle něj padne příští rok rozhodnutí o pokračování jaderného programu v Temelíně, kde se zároveň začnou logistické přípravy pro budoucí výstavbu.

Temelín má být druhým projektem Rolls-Royce SMR na světě

Temelínský projekt má být podle plánů druhým realizovaným projektem Rolls-Royce SMR na světě. První má vzniknout ve Wylfě ve Velké Británii. Britská firma minulý týden podepsala dohodu s vládní organizací Great British Energy – Nuclear, která umožňuje okamžitě zahájit práce na dodávce tří reaktorů.

V průzkumech větrníky milujeme. V krajině už o poznání méně. Česko tak stojí ve svém typickém rozporu. Chceme čistou a levnou energii, ale odmítáme ji tam, kde skutečně vzniká.

Malé modulární reaktory mají oproti tradičním jaderným blokům umožnit sériovou výrobu v továrnách a postupné rozšiřování výkonu po jednotlivých blocích na jednom místě.

ČEZ míří do roku 2050 na výkon tří gigawattů

ČEZ plánuje do roku 2050 postavit modulární reaktory o souhrnném výkonu tři gigawatty. Pro srovnání, stávající jaderné elektrárny Dukovany a Temelín mají každá výkon kolem dvou gigawattů.

Skupina zároveň loni dokončila svůj vstup do britské společnosti Rolls-Royce SMR, v níž nyní drží přibližně pětinový podíl. Za akcie zaplatila zhruba šest miliard korun. Český stát v ČEZ nadále vlastní přibližně dvě třetiny akcií.

Strategické partnerství může otevřít další projekty

Současná dohoda podle zástupců obou firem nemá skončit u jediného reaktoru v Temelíně. Spolupráce může v budoucnu vést k rozvoji dalších projektů v Česku i v Evropě.

Partnerství mezi ČEZ a Rolls-Royce SMR tak posouvá Česko blíž k technologii, která by mohla v příštích dekádách výrazně proměnit domácí i evropskou energetiku.

PRE hlásí boom elektromobility. Výrazně roste spotřeba na nabíječkách i počet zákazníků

Síť veřejného dobíjení PRE POINT dál výrazně roste. Pražská energetika v prvním čtvrtletí rozšířila síť o 27 nových stanic, celková spotřeba elektřiny na nabíječkách meziročně vyskočila o 41 procent a počet unikátních zákazníků narostl dokonce o 81 procent. Rostoucí zájem potvrzují i rekordní registrace elektromobilů v Česku.

Pražská energetika vstoupila do roku 2026 ve znamení silného růstu elektromobility. Síť PRE POINT se během prvního čtvrtletí rozšířila o 27 nových lokalit a aktuálně nabízí 923 dobíjecích stanic s celkem 1 429 dobíjecími body. Více než tři čtvrtiny z nich se nacházejí v Praze, díky čemuž PRE provozuje druhou největší dobíjecí síť v České republice.

Růst je patrný napříč všemi klíčovými ukazateli. Spotřeba elektřiny v síti PRE POINT dosáhla za první tři měsíce roku 3,6 GWh, což znamená meziroční nárůst o 41,2 procenta. Počet unikátních zákazníků vzrostl o 81 procent a počet dobíjecích transakcí se zvýšil o 36 procent.

Podle Libora Hladíka, vedoucího sekce Emobility v Pražské energetice, se na růstu podepsal mimo jiné vývoj cen fosilních paliv i rekordní prodeje nových a ojetých elektromobilů.

Nové stanice i ultrarychlé huby

Z 923 stanic v síti PRE POINT je 701 pomalých AC stanic vhodných zejména pro delší či noční dobíjení. Dalších 177 stanic nabízí výkon do 149 kW a 45 tvoří ultrarychlé dobíječky s výkonem 150 až 400 kW, kde se dobití pohybuje v řádu minut.

Všechny veřejné dobíjecí stanice PRE využívají certifikovanou bezemisní elektřinu. PRE navíc láká zákazníky i na cenovou stabilitu a nové tarify včetně nočního AC dobíjení bez časové složky nebo prémiového tarifu PRE CHARGE PLATINUM.

Využití dobíječek roste, největší zájem je o ultrarychlé stanice

Roste nejen počet uživatelů, ale i vytížení infrastruktury. Utilizace podle výkonu dobíjecích stanic se meziročně zvýšila o 24 procent na 4,57 procenta. Časová utilizace narostla o více než 40 procent na 9,8 procenta.

Největší zájem je dlouhodobě o ultrarychlé dobíjení, kde průměrná spotřeba na jednu transakci dosáhla 28,7 kWh.

Mezi nejvytíženější lokality patřily

Vločka Power Pankrác – 83 MWh

Dobíjecí HUB Novovysočanská – 56 MWh

Hornbach Velká Chuchle – 52 MWh

Elektromobilů v Česku rychle přibývá

Trend potvrzují i data Centra dopravního výzkumu. V prvním čtvrtletí bylo v Česku registrováno více než 6 000 nových bateriových elektromobilů, což představuje meziroční růst o 32 procent. Samotný březen byl historicky nejsilnějším měsícem s více než 2 700 registracemi.

Po českých silnicích tak aktuálně jezdí přes 65,5 tisíce osobních elektromobilů. Významný podíl na růstu má také dovoz dostupnějších ojetých vozů ze zahraničí.

PRE chystá stovky nových nabíječek

PRE zároveň pokračuje v masivních investicích do další infrastruktury. V rámci společného podniku PRO EMV s OMV Česká republika plánuje do roku 2030 vybudovat 113 nových ultrarychlých dobíjecích stanic na 48 lokalitách po celé republice.

Současně firma uzavřela spolupráci s velkým provozovatelem diskontních prodejen, díky níž získá přístup minimálně ke 200 lokalitám vhodným pro budování nové dobíjecí infrastruktury.

Elektromobilita už není okrajový trend

Data z prvního kvartálu potvrzují, že elektromobilita v Česku zrychluje a veřejné dobíjení se stává běžnou součástí dopravy. PRE na trend reaguje dalším rozšiřováním sítě, investicemi do ultrarychlého dobíjení i novými službami pro řidiče.

Luxusní auta už dávno nejsou jen o výkonu nebo rychlosti. Rolls-Royce to posouvá ještě dál. S projektem Nightingale nabízí zákazníkům něco mnohem osobnějšího, auto, které vzniká přímo s nimi a pro ně. Vznikne jen 100 kusů a každý bude originál.

Značka Rolls-Royce se s projektem Nightingale vrací ke staré dobré tradici, kdy se auta stavěla na míru konkrétním lidem. Dřív to byla nutnost, dnes je to ten nejvyšší level luxusu. Místo konfigurátoru na webu tady klient sedí s designéry a ladí každý detail.

Každý vůz jako originál na míru

Každý Nightingale vzniká několik měsíců a zákazník je u toho prakticky od začátku do konce. Sleduje vývoj, řeší detaily a dokonce se účastní testovacích jízd s inženýry. Auto tak není jen něco, co si koupí. Je to projekt, který spoluvytváří. Cena kolem 3,5 milionu dolarů a limit 100 kusů dávají jasně najevo, že tohle není „další luxusní model“, ale něco úplně jiného. Uvádí agentura Bloomberg.

Retro design, moderní technologie

Design si bere inspiraci z experimentálních Rolls-Royců z 20. let. Dlouhá silueta, otevřený kokpit, jedinečná maska chladiče. Celé to působí retro, ale uvnitř je moderní technika včetně elektrického pohonu. Je to kombinace nostalgie a budoucnosti v jednom balení.

Dle společnosti Boston Consulting Group dnes lidé v téhle cenové kategorii neřeší, kolik má auto koní. Mnohem víc je zajímá pocit, příběh a to, že mají něco, co nikdo jiný nemá. Auto se tak mění spíš v osobní artefakt než dopravní prostředek.

Podobnou hru hrají i ostatní

Rolls-Royce rozhodně není sám. Ferrari má program Tailor Made a speciální SP modely na zakázku, Bugatti tvoří jednorázové unikáty jako La Voiture Noire, Lamborghini nabízí extrémní personalizaci přes Ad Personam a Bentley jede podobnou ligu se svou divizí Mulliner.

Všichni cílí na stejnou věc – klienty, kteří nechtějí „luxusní auto“, ale něco naprosto jedinečného.

Trh s extrémně drahými vozy roste

Trh s auty nad 500 tisíc dolarů má dál růst asi o pět procent a nejvíc táhnou právě limitky a unikáty. Pro značky je to skvělý byznys – vyšší marže a zároveň mnohem silnější vztah se zákazníkem. Project Nightingale krásně ukazuje, kam se celý obor posouvá. Už nejde jen o to, co auto umí, ale jaký z něj má člověk pocit. V době, kdy i milionová auta začínají být „normální“, je největší luxus prostě jedinečnost.

