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newstream.cz Politika Obrat na frontě? Ukrajina už druhý měsíc zmenšuje ruské zisky

Obrat na frontě? Ukrajina už druhý měsíc zmenšuje ruské zisky

Plocha Ruskem okupovaného území na Ukrajině se v květnu opět zmenšila
ČTK
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Ukrajina v květnu znovu ubrala Rusku část okupovaného území. Podle analýzy agentury AFP, která vychází z údajů amerického Institutu pro studium války (ISW), získala zpět přibližně 282 kilometrů čtverečních. Už druhý měsíc za sebou se tak plocha území ovládaného Moskvou zmenšila.

Podobný vývoj nastal i v dubnu, kdy se ruskem okupované území zmenšilo asi o 120 kilometrů čtverečních. Tehdy šlo podle AFP o první takový pokles za dva a půl roku.

Rusko-ukrajinská válka

Ruský postup se výrazně zpomalil

Po výraznějším ruském postupu na konci loňského roku se tempo zisků prudce zbrzdilo. V dubnu a květnu se plocha území okupovaného Ruskem naopak zmenšila.

Ruskem okupované území něco přes 19 %

Rusko stále kontroluje zhruba pětinu ukrajinského území.

Ukrajinské zisky v květnu 282 km²

Druhý měsíc v řadě se okupovaná plocha zmenšila.

Ukrajinské zisky v dubnu 120 km²

Šlo o první takový pokles po zhruba dvou a půl letech.

Vybrané čisté územní změny

Červeně jsou měsíce, kdy území získalo Rusko. Zeleně měsíce, kdy se okupovaná plocha zmenšila ve prospěch Ukrajiny.

Listopad2025
 
+579 km²
Březen2026
 
+23 km²
Duben2026
 
−120 km²
Květen2026
 
−282 km²
čistý ruský územní zisk zmenšení okupovaného území
Zdroj dat: agentura AFP na základě údajů Institutu pro studium války (ISW); přehledy Russia Matters pracující s daty ISW.

Rusko od října 2023, tedy po neúspěchu ukrajinské ofenzivy, postupně dobývalo další území. Jeho postup se ale na konci loňského roku začal zpomalovat. Zatímco loni v listopadu ruské síly podle dat ISW získaly 579 kilometrů čtverečních, letos v březnu už to bylo jen 23 kilometrů čtverečních.

Malé zisky, ale pozitivní trend

Ukrajinské zisky ale zatím nelze přeceňovat. Ruské jednotky podle AFP zůstávají infiltrovány ve většině oblastí, které Kyjev znovu dobyl. Ruská armáda zároveň dál vysílá malé skupiny vojáků, aby obsazovaly skryté pozice u fronty a připravovaly prostor pro postup hlavních sil.

V celkovém měřítku jde o malé územní změny. Dubnové a květnové ukrajinské zisky představují jen 0,07 procenta celkové rozlohy Ukrajiny a 0,4 procenta okupovaných území. Přesto podle AFP ukazují pozitivní trend pro ukrajinskou stranu.

Institut pro studium války minulý týden upozornil také na úspěšné operace ukrajinských dronů středního doletu, které omezily přesuny ruských posil na frontu. V květnu ukrajinská armáda postupovala hlavně v Doněcké a Záporožské oblasti na východě a jihovýchodě země.

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Odhady ISW nezahrnují ruská tvrzení o dobytí dalšího ukrajinského území, která zatím nebyla potvrzena ani vyvrácena.

Rusko více než čtyři roky po vpádu na Ukrajinu okupuje něco málo přes 19 procent jejího území. Z toho sedm procent připadá na Krym a část Donbasu, které Moskva anektovala, respektive ovládla prostřednictvím separatistů ještě před invazí v únoru 2022. Většinu dalších územních zisků ruské síly získaly během prvních týdnů války.

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Odolnost českých firem roste. Obávají se ale kromě Hormuzu i novinek z USA
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Ivana Pečinková
Ivana Pečinková

Malé a střední podniky kvůli válce v Perském zálivu vidí situaci méně optimisticky než na podzim. Pokud jde o vývoj na domácí scéně, převládá nespokojenost.

ČSOB Index očekávání firem, který už od roku 2013 v segmentu malých a středních firem pravidelně zpracovává ČSOB, se od loňského podzimu snížil o 11,5 bodu a s hodnotou minus 4,4 body tak spadl do pásma pesimismu. Jde o nejhorší výsledek od roku 2024. Důvody jsou jednoznačné: válka kolem Perského zálivu a růst cen energetických a dalších surovin a obecně nejistota spojená s geopolitickým vývojem a jeho dopady na ekonomiku.

České ekonomice se ale i nadále daří ačkoliv se na ní po šocích v podobě covidu a války na Ukrajině projevují důsledky dalšího šoku v podobě uzavření Hormuzského průlivu. A bylo by divné, kdyby se neprojevily, zhodnotil výsledky průzkumu výkonný ředitel Firemního bankovnictví ČSOB Pavel Prokop.

„Jsem rád že se české ekonomice, českým firmám i nadále daří a to, že dochází k určité korekci, určité reflexi, považuji za velmi zdravé,“ podtrhl Prokop. „Potvrzuje se, že odolnost českých podniků vzrostla,“ uvedl následně a dodal, že propad indexu je třeba posuzovat na pozadí toho, že předchozí výsledky byly dost vysoko.

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Firmy chtějí rozšiřovat byznys

Index stáhly dolů očekávaná poptávka, investice i plány na rozšiřování podnikání. I přesto ale chce 78 procent firem ze sledovaného segmentu, tedy od živnostníků až po firmy s ročním obratem 300 milionů korun, své podnikání zachovat anebo rozšiřovat. Růst nebo zachování investiční aktivity na stejné úrovni plánuje 58 procent firem. A 61 procent podnikatelů či podniků počítá se stabilitou či růstem poptávky.

Rostoucí zájem podnikatelů a malých a středních podniků o investování potvrzuje také vývoj objemu firemních úvěrů tomuto segmentu, který se meziročně zvýšil o 11 procent.  

Dopady války na Blízkém východě a uzavření Hormuzského průlivu jsou často srovnávány s vlivem druhé vlny pandemie covidu. ČSOB Index očekávání firem se v důsledku toho v posledním čtvrtletí 2020 propadl na minus 39,4 bodu.

Výzva číslo jedna: kvalitní lidé 

Respondenti, celkem 400 firem (od živnostníků až po společnosti s obratem 300 milionů korun), vidí největší příležitosti a zároveň výzvy pro další rozvoj svého byznysu především v získávání kvalitních zaměstnanců.  K této prioritě se v průzkumu přihlásilo 54,2 procenta respondentů. Jak podtrhl hlavní ekonom ČSOB Martin Kupka, na českém trhu práce sice dochází ke strukturálním změnám, ale trh je stále strnulý a je otázkou, nakolik odpovídá poptávka po určitých profesích jejich nabídce.

Jak dále vyplynulo z průzkumu, který pro ČSOB připravila na základě dubnového šetření agentura Datank, více než polovina firem (51,2 procenta) má za svou prioritu úspory a zvyšování efektivity, dalších 43,5 procenta klade enormní důraz na zavádění nových technologií. A zhruba devět z deseti firem inovuje, přičemž hlavním směrem je využívání umělé inteligence.  

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Největším ohrožením podnikání je podle výsledků průzkumu růst cen energií a paliv (70 procent respondentů), válečné konflikty (62,8 procenta) a kroky americké administrativy (56,2 procenta). Pokud jde o situaci na domácí scéně, tu vnímají čeští podnikatelé a podniky ze segmentu malých a středních odlišně. Zatímco 45 procent ji hodnotí pozitivně, 55 procent je nespokojeno.

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A jak podle šéfa firemního bankovnictví ČSOB Pavla Prokopa vypadá srovnání výzev segmentu malých a středních firem se segmentem velkých podniků? „Větší firmy více trpí nedostatkem pracovní síly, protože rychleji rozšiřují, rychleji inovují a více investují do rozšiřování svého podnikání. Největší firmy musejí jít hledání nových zaměstnanců více naproti. Musejí mimo jiné více sledovat regulatoriku a legislativu v této oblasti,“ uvedl Prokop.

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V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

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Umělá inteligence, technologická konkurenceschopnost Evropy, bezpečnost, zdravotnictví, udržitelnost i investice do startupů. To budou hlavní témata konference Innovations United 2026, která se uskuteční 2. a 3. června v Martinickém paláci na Hradčanském náměstí. Newstream je mediálním partnerem akce.

Praha se na začátku června stane místem setkání zástupců technologických firem, startupů, investorů, veřejné správy i mezinárodního byznysu. Konference Innovations United 2026, kterou pořádá inovační platforma Startup Disrupt, propojí témata, která dnes zásadně ovlivňují konkurenceschopnost firem i celé Evropy.

Program nabídne keynote vystoupení, panelové diskuze, networking, expozónu i večerní soutěžní program Venture Club Disrupt Awards 2026, Pitch Night & Founders Party.

Mezi řečníky budou politici, investoři i technologičtí lídři

Mezi řečníky vystoupí například Karel Havlíček, Markéta Pekarová Adamová, pražský radní pro ICT, Smart City, vědu, výzkum a inovace Daniel Mazur, europoslanec Ondřej Krutílek, Kim Zietlow z Invest Hong Kong, generální ředitelka Cisco Česká republika Zuzana Švecová, Ivan Valev ze společnosti Deel, Head of AI ve společnosti Realeyes Andrei Petreanu nebo zakladatel společnosti Zuri Michal Illich.

„Inovace dnes nejsou jen tématem pro technologické firmy. Rozhodují o konkurenceschopnosti firem, bezpečnosti státu, kvalitě zdravotnictví i budoucnosti celé Evropy. Innovations United stavíme jako místo, kde se setkávají lidé, kteří mají ambici věci skutečně posouvat,“ říká Patrik Juránek, zakladatel Startup Disrupt a organizátor konference.

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Umělá inteligence a budoucnost Evropy

Jedním z hlavních témat bude umělá inteligence a její dopad na byznys, investice i budoucnost práce. Konference otevře také otázku, jak může Evropa posílit svou pozici v globální technologické soutěži a jakou roli v tom sehrají startupy, města, investoři a technologické společnosti.

Samostatný prostor dostane i téma komunikace v době AI. Program se zaměří na to, jak se mění viditelnost firem, institucí i zakladatelů startupů a jakou roli v tom hrají důvěra, osobní značka a nové technologie. Další část se bude věnovat bezpečnosti, obraně, zdravotnictví a společenské odolnosti. Naváže na ni panelová diskuse Female Leaders in Defense, Health & Resilience, která otevře roli žen v oblastech bezpečnosti, zdravotnictví a resilience.

Chytrá města, mobilita a startupová soutěž

Konference se zaměří také na udržitelnou budoucnost, chytrá města, cirkulární ekonomiku a nové formy mobility. Zakladatel společnosti Zuri Michal Illich představí téma elektrického letectví a regionální mobility. Na denní část programu naváže večerní Venture Club Disrupt Awards 2026, během kterého vybrané startupy představí své projekty investorům, odborné porotě a komunitě technologických lídrů. Úspěšné projekty mohou v navazujícím investičním procesu získat investici až do výše jednoho milionu eur.

Innovations United 2026 se uskuteční 2. a 3. června 2026 v Martinickém paláci v Praze. Organizátorem je Startup Disrupt. Projekt je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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