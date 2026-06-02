Obrat na frontě? Ukrajina už druhý měsíc zmenšuje ruské zisky
Ukrajina v květnu znovu ubrala Rusku část okupovaného území. Podle analýzy agentury AFP, která vychází z údajů amerického Institutu pro studium války (ISW), získala zpět přibližně 282 kilometrů čtverečních. Už druhý měsíc za sebou se tak plocha území ovládaného Moskvou zmenšila.
Podobný vývoj nastal i v dubnu, kdy se ruskem okupované území zmenšilo asi o 120 kilometrů čtverečních. Tehdy šlo podle AFP o první takový pokles za dva a půl roku.
Rusko-ukrajinská válka
Ruský postup se výrazně zpomalil
Po výraznějším ruském postupu na konci loňského roku se tempo zisků prudce zbrzdilo. V dubnu a květnu se plocha území okupovaného Ruskem naopak zmenšila.
Rusko stále kontroluje zhruba pětinu ukrajinského území.
Druhý měsíc v řadě se okupovaná plocha zmenšila.
Šlo o první takový pokles po zhruba dvou a půl letech.
Vybrané čisté územní změny
Červeně jsou měsíce, kdy území získalo Rusko. Zeleně měsíce, kdy se okupovaná plocha zmenšila ve prospěch Ukrajiny.
Rusko od října 2023, tedy po neúspěchu ukrajinské ofenzivy, postupně dobývalo další území. Jeho postup se ale na konci loňského roku začal zpomalovat. Zatímco loni v listopadu ruské síly podle dat ISW získaly 579 kilometrů čtverečních, letos v březnu už to bylo jen 23 kilometrů čtverečních.
Realitní CLUB duben 2026
Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu. Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia…
Malé zisky, ale pozitivní trend
Ukrajinské zisky ale zatím nelze přeceňovat. Ruské jednotky podle AFP zůstávají infiltrovány ve většině oblastí, které Kyjev znovu dobyl. Ruská armáda zároveň dál vysílá malé skupiny vojáků, aby obsazovaly skryté pozice u fronty a připravovaly prostor pro postup hlavních sil.
More than 500 personnel of the State Emergency Service have been involved in dealing with the aftermath of Russia’s overnight attack on our cities and communities. The main strike was on Kyiv, where dozens of residential buildings and other purely civilian infrastructure were… pic.twitter.com/EhcQ5yIKQU— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 2, 2026
V celkovém měřítku jde o malé územní změny. Dubnové a květnové ukrajinské zisky představují jen 0,07 procenta celkové rozlohy Ukrajiny a 0,4 procenta okupovaných území. Přesto podle AFP ukazují pozitivní trend pro ukrajinskou stranu.
Institut pro studium války minulý týden upozornil také na úspěšné operace ukrajinských dronů středního doletu, které omezily přesuny ruských posil na frontu. V květnu ukrajinská armáda postupovala hlavně v Doněcké a Záporožské oblasti na východě a jihovýchodě země.
Donald Trump podle serveru Axios ostře zasáhl do izraelských plánů v Libanonu. V telefonátu s Benjaminem Netanjahuem měl křičet, že premiér eskaluje konflikt, ohrožuje jednání s Íránem a bez americké podpory by skončil ve vězení.
„Nebýt mě, byl bys ve vězení.“ Trump se ostře pustil do Netanjahua
Politika
Donald Trump podle serveru Axios ostře zasáhl do izraelských plánů v Libanonu. V telefonátu s Benjaminem Netanjahuem měl křičet, že premiér eskaluje konflikt, ohrožuje jednání s Íránem a bez americké podpory by skončil ve vězení.
Odhady ISW nezahrnují ruská tvrzení o dobytí dalšího ukrajinského území, která zatím nebyla potvrzena ani vyvrácena.
Rusko více než čtyři roky po vpádu na Ukrajinu okupuje něco málo přes 19 procent jejího území. Z toho sedm procent připadá na Krym a část Donbasu, které Moskva anektovala, respektive ovládla prostřednictvím separatistů ještě před invazí v únoru 2022. Většinu dalších územních zisků ruské síly získaly během prvních týdnů války.