Karel Bednář přebírá Škodu JS. Firmu čekají klíčové jaderné projekty
Novým generálním ředitelem ŠKODA JS a.s. Plzeň bude od 1. dubna 52letý Karel Bednář, který dosud vedl firemní divizi Jaderná zařízení. Dosavadní šéf strojíren František Krček přechází na jiný vrcholový manažerský post ve skupině ČEZ, informoval Karel Samec, mluvčí Škody JS, která patří v Evropě k předním výrobcům a dodavatelům zařízení pro jadernou energetiku.
Bednář podle něj působí v jaderné energetice celou svoji profesní kariéru. Divizi Jaderná zařízení vedl od roku 2020 a předtím od roku 2017 působil v plzeňských strojírnách jako šéf rozvoje obchodu.
„Přebírám řízení Škody JS v úspěšném období, kdy se jí v rámci skupiny ČEZ, kam patří od roku 2022, daří výsledkově, i co se týká rozvoje nových projektů. Letos si firma připomíná 70 let od založení. Aktuálně nás mimo jiné čekají důležité kroky spojené s vývojem a výrobou komponent pro malé modulární reaktory SMR i pro nové bloky klasických jaderných elektráren,“ uvedl Bednář.
Newstream CLUB březen 2026
Soukromé kluby, bytové restaurace, vlastní šéfkuchaři, jachty, private jety… soukromí se v posledních letech stává tématem, které řeší všichni od miliardářů přes celebrity po zcela obyčejné lidi, kteří jsou ochotní pořídit si v novostavbě luxusní dveře, jen aby měli garanci ticha. Soukromí se stává luxusem a dosáhnout jej dá občas hodně práce.
Bednář je absolventem fakulty strojního inženýrství brněnské univerzity, kde absolvoval také doktorské studium. Pracoval jako výzkumník v brněnském Ústavu fyziky materiálů a v roce 2000 nastoupil do a.s. CHEMCOMEX Praha, kde působil až do roku 2017 na různých pozicích. Od projektového manažera, šéfa kanceláře inženýringu pro jaderné elektrárny Dukovany a Temelín až po ředitele divize inženýringu, jímž se stal v roce 2008. Mezi roky 2008 až 2016 byl vedoucím organizační složky na Slovensku při dodávkách technologických celků primární a sekundární části dostavby jaderné elektrárny Mochovce. Od roku 2017 pracuje ve Škodě JS.
Dosavadní ředitel Krček, který Škodu JS vedl od ledna 2020, bude od 1. dubna generálním ředitelem společnosti ČEZ ENERGOSERVIS s.r.o., která má sídlo v Třebíči a zajišťuje servis a správu zařízení většiny českých elektráren. „Mým cílem v nové roli je navázat na silné základy firmy a dále rozvíjet naši pozici klíčového servisního partnera v rámci skupiny ČEZ,“ uvedl Krček na síti LinkedIn.
ŠKODA JS s 1100 zaměstnanci zvýšila v roce 2024 meziročně provozní zisk o 16 procent na 287 milionů korun. Tržby se zvedly o 20 procent na 3,92 miliardy korun. Loňský export tvořil téměř polovinu, hlavně na Slovensko a na Ukrajinu. Podnik se chce zapojit do stavby nového bloku Dukovan, jejímž generálním dodavatelem je korejská KHNP. Podílí se dále na spouštění čtvrtého bloku jaderné elektrárny Mochovce na Slovensku. Její třetí blok už plzeňské strojírny ve spolupráci s dalšími českými firmami dokončily.
VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB
Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.
Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.
V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.
Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.