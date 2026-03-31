Karel Bednář přebírá Škodu JS. Firmu čekají klíčové jaderné projekty

Karel Bednář
Novým generálním ředitelem ŠKODA JS a.s. Plzeň bude od 1. dubna 52letý Karel Bednář, který dosud vedl firemní divizi Jaderná zařízení. Dosavadní šéf strojíren František Krček přechází na jiný vrcholový manažerský post ve skupině ČEZ, informoval Karel Samec, mluvčí Škody JS, která patří v Evropě k předním výrobcům a dodavatelům zařízení pro jadernou energetiku.

Bednář podle něj působí v jaderné energetice celou svoji profesní kariéru. Divizi Jaderná zařízení vedl od roku 2020 a předtím od roku 2017 působil v plzeňských strojírnách jako šéf rozvoje obchodu.

„Přebírám řízení Škody JS v úspěšném období, kdy se jí v rámci skupiny ČEZ, kam patří od roku 2022, daří výsledkově, i co se týká rozvoje nových projektů. Letos si firma připomíná 70 let od založení. Aktuálně nás mimo jiné čekají důležité kroky spojené s vývojem a výrobou komponent pro malé modulární reaktory SMR i pro nové bloky klasických jaderných elektráren,“ uvedl Bednář.

Bednář je absolventem fakulty strojního inženýrství brněnské univerzity, kde absolvoval také doktorské studium. Pracoval jako výzkumník v brněnském Ústavu fyziky materiálů a v roce 2000 nastoupil do a.s. CHEMCOMEX Praha, kde působil až do roku 2017 na různých pozicích. Od projektového manažera, šéfa kanceláře inženýringu pro jaderné elektrárny Dukovany a Temelín až po ředitele divize inženýringu, jímž se stal v roce 2008. Mezi roky 2008 až 2016 byl vedoucím organizační složky na Slovensku při dodávkách technologických celků primární a sekundární části dostavby jaderné elektrárny Mochovce. Od roku 2017 pracuje ve Škodě JS.

CSG vstupuje do Rakouska. Kupuje podíl ve výrobci minometů HDS

Průmyslově-technologická skupina CSG získává podíl 49 procent ve společnosti Hirtenberger Defence Systems (HDS) od maďarské skupiny 4iG. Akvizice znamená rozšíření portfolia skupiny v oblasti minometné munice a systémů a zároveň posílení výrobních kapacit v Evropě. Jde také o první investici CSG v Rakousku.

Dosavadní ředitel Krček, který Škodu JS vedl od ledna 2020, bude od 1. dubna generálním ředitelem společnosti ČEZ ENERGOSERVIS s.r.o., která má sídlo v Třebíči a zajišťuje servis a správu zařízení většiny českých elektráren. „Mým cílem v nové roli je navázat na silné základy firmy a dále rozvíjet naši pozici klíčového servisního partnera v rámci skupiny ČEZ,“ uvedl Krček na síti LinkedIn.

ŠKODA JS s 1100 zaměstnanci zvýšila v roce 2024 meziročně provozní zisk o 16 procent na 287 milionů korun. Tržby se zvedly o 20 procent na 3,92 miliardy korun. Loňský export tvořil téměř polovinu, hlavně na Slovensko a na Ukrajinu. Podnik se chce zapojit do stavby nového bloku Dukovan, jejímž generálním dodavatelem je korejská KHNP. Podílí se dále na spouštění čtvrtého bloku jaderné elektrárny Mochovce na Slovensku. Její třetí blok už plzeňské strojírny ve spolupráci s dalšími českými firmami dokončily.

Mercedes míří do Česka. V Chebu postaví továrnu, zaměstná přes tisíc lidí

Značka Mercedes-Benz Trucks ze skupiny Daimler Truck plánuje otevřít nový závod v Chebu. Firma to oznámila v tiskové zprávě. Do projektu chce v následujících letech investovat stovky milionů eur.

Nový montážní a výrobní závod by měl mít kapacitu přibližně 25 tisíc vozů ročně a zaměstnat více než tisíc lidí. Pracovní místa mají vzniknout nejen ve výrobě, ale také v IT, kontrole kvality nebo údržbě.

Kdy bude hotovo?

Výstavba továrny v Karlovarském kraji by měla začít příští rok. Plný provoz by podnik mohl zahájit do roku 2030. Projekt ale ještě musí schválit příslušné úřady včetně chebského zastupitelstva.

Podle generálního ředitele Mercedes-Benz Trucks Achima Pucherta má nový závod posílit konkurenceschopnost firmy. Cílem je optimalizace nákladů a lepší řízení rostoucí složitosti výroby.

Společnost uvádí, že s rostoucím počtem variant vozidel je nutné zvýšit flexibilitu a odolnost výrobní sítě. Právě chebský závod má tuto síť doplnit. Lokalitu firma zvolila i kvůli výhodné poloze z hlediska logistiky a nákladů.

Škoda Auto končí v Číně. Ještě před několika lety přitom šlo o její největší trh a jeden z pilířů globální expanze. Teď automobilka přiznává porážku. Prodej vozů ukončí v polovině letošního roku a definitivně tak uzavře kapitolu, která začala mimořádným úspěchem.

V Chebu se mají montovat vozy s dieselovým i alternativním pohonem. Lakované kabiny bude závod odebírat z německého Wörthu, který zůstane hlavním a největším výrobním centrem firmy.

Daimler Truck se na konci roku 2021 oddělil od koncernu Daimler a vstoupil na burzu. Původní koncern se následně přejmenoval na Mercedes-Benz, který si ponechal zhruba třetinový podíl v Daimler Truck.

Pavel reaguje na telefonáty Szijjárta s Lavrovem: Měli bychom přehodnotit vztahy s Maďarskem

Česko by mělo podle prezidenta Petra Pavla přehodnotit vztahy s Maďarskem včetně toho, jaké informace bude Praha s Budapeští sdílet. Řekl to České televizi v reakci na zveřejněný obsah hovorů mezi ministry zahraničí Maďarska a Ruska.

Deník The Washington Post s odvoláním na své zdroje před týdnem napsal, že maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó o přestávkách pravidelně telefonicky informoval Rusko o vyjednávání na zasedáních členských zemí Evropské unie. Szijjártó později potvrdil, že je v pravidelném kontaktu s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem o dění na jednáních EU. Uvedl také, že komunikace s partnery je podstatou diplomacie.

Babiš tlačí na Fica: Ukončete stav ropné nouze. Slovensko zatím váhá

Český premiér Andrej Babiš požádal na společném jednání české a slovenské vlády na Novojičínsku předsedu slovenské vlády Roberta Fica, aby Slovensko ukončilo stav ropné nouze. Problém s palivy by měl být podle Babiše řešen v celém teritoriu. Fico na to řekl, že až budou splněny podmínky, stav ropné nouze Slovensko zruší. Kritizoval přitom tlak Evropské komise a přístup Ukrajiny.

Zablokování sankcí

Investigativní novináři ze serverů The Insider, VSquare a dalších médií podle ČT zveřejnili nahrávku, která má zachycovat maďarského ministra, jak probírá s ruským protějškem evropské sankce. Szijjártó podle novinářů řekl, že udělá, co bude moci, aby zablokoval balík unijních sankcí. V jiné konverzaci měl slíbit, že spolu se Slovenskem prosadí, aby z unijního sankčního seznamu zmizelo jméno sestry ruského oligarchy Ališera Usmanova.

Ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé) v reakci na informace The Washington Post před týdnem sdělil, že kvůli zdrojovému deníku zprávy o pravidelných telefonátech mezi maďarským a ruským šéfem diplomacie nepřeceňuje. Text považuje spíš za pokus poškodit vládnoucí maďarskou stranu Fidesz těsně před volbami. Ty se v Maďarsku konají 12. dubna, Szijjártó je členem strany Fidesz premiéra Viktora Orbána.

Rusové smetli Zelenského nabídku na velikonoční příměří. Nebyla jasně formulovaná, uvedl Kreml

Kreml zareagoval vlažně na pondělní nabídku ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na velikonoční příměří, informovala agentura Reuters. Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov novinářům řekl, že Zelenskyj nabídku neformuloval jasně a že Kreml upřednostňuje kompletní mírovou dohodu.

