Nový šéf NATO Rutte: Musíme zajistit, že Ukrajina vyhraje válku jako demokratická země

Nastupující generální tajemník NATO Mark Rutte ze svého dlouholetého působení v nizozemské politice ví, jak dosahovat kompromisů, což se mu v Severoatlantické alianci hodí. V sídle NATO to prohlásil odcházející šéf aliance, Nor Jens Stoltenberg.

Rutteho ocenil jako skvělého následovníka. Bývalý nizozemský premiér, který nastupuje do funkce právě dnes, uvedl, že už se nemůže dočkat, až začne pracovat. Za své priority označil pokračování v pomoci Ukrajině a budování silných transatlantických vztahů. Rovněž je podle něj klíčové, aby země NATO zvýšily své výdaje na obranu.

„Mark je přítel, dobrý kolega, pracovali jsme spolu mnoho let, zná dobře NATO a je rovněž známý po celé alianci,“ uvedl na adresu Rutteho Stoltenberg. „Je pro mě jednodušší NATO opouštět, když vím, že alianci převezme on,“ dodal. Jak nicméně doplnil, NATO i lidé, kteří v něm pracují, mu budou chybět. „Hodně jsme toho spolu dosáhli, zejména v naší kolektivní obraně. Ze tří spojenců na začátku je to nyní 23 spojenců, kteří vydávají na obranu požadovaná dvě procenta HDP, naše rodina se rovněž rozrostla o čtyři členy, o Černou Horu, Severní Makedonii, Finsko a Švédsko,“ uvedl Stoltenberg, který byl ve funkci deset let.

Rutte zavzpomínal, že se Stoltenbergem začal spolupracovat v roce 2010, kdy byli oba premiéry svých zemí. „Díky tobě je NATO větší, silnější a jednotnější než kdy dříve,“ ocenil Rutte svého předchůdce.

„Oba víme, jak jsou pro nás důležité silné transatlantické vztahy, budu proto pracovat na jejich posílení. Musíme rovněž zajistit, že Ukrajina vyhraje jako demokratická a svrchovaná země. A země NATO musí rovněž zvýšit své výdaje na obranu,“ vyjmenoval nastupující generální tajemník NATO své priority.

Sedmapadesátiletý politik má před sebou množství výzev. Jedna z nich nastane již na začátku listopadu, kdy se v USA konají prezidentské volby a do nejvyšší funkce v zemi by se mohl vrátit Donald Trump, který je ve vztahu k Severoatlantické alianci skeptický a často kritický. Rutte ale podle svých slov nemá ohledně výsledku voleb obavy. „Budu schopný pracovat s jakýmkoli z těchto dvou kandidátů. Znám je oba velmi dobře,“ řekl nastupující šéf NATO o Donaldu Trumpovi a Kamale Harrisové.

