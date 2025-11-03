Rheinmetall posiluje východní křídlo NATO. Rumunsko získá strategickou továrnu na střelný prach
Německá společnost Rheinmetall podepsala dohodu na výrobu střelného prachu v Rumunsko. Za tímto účelem vytvoří nový společný podnik s rumunskou státní firmou Romarm, píší agentury. Investice bude činit zhruba 500 milionů eur (12,4 miliardy korun).
Rheinmetall a Romarm vytvoří společný podnik, ve kterém bude mít majoritní podíl německá společnost. Nový závod pro výrobu střelného prachu má vzniknou ve městě Victoria v centrální části Rumunska. Díky závodu vznikne podle předpokladů firem na sedm stovek nových pracovních míst.
Šéf německé zbrojní firmy Armin Papperger řekl, že nový závod přiblíží Rheinmetall k jeho cíli vyrábět do roku 2030 zhruba 20 tisíc tun střelného prachu ročně. Investicí chce Rheinmetall posílit svou přítomnost na východním křídle NATO a integrovat Rumunsko do zbrojního průmyslu aliance a EU. Výroba pokryje především potřeby Rumunska a dalších evropských zemí. Poptávka po střelném prachu v Evropě vzrostla v souvislosti s válkou na Ukrajině.
Na konci října Rheinmetall podepsal podobnou dohodu v Bulharsku. Tam chce spolu s místní firmou vybudovat závod na výrobu střelného prachu a dělostřelecké munice. Hodnota investice má činit zhruba jednu miliardu eur (24,5 miliardy korun). Rumunsko i Bulharsko chtějí financovat svou část investic za použití unijního nástroje SAFE.
