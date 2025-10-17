Nový magazín právě vychází!

Nejsem žádný břídil, hájí se Trump. A deník NYT žaluje o 15 miliard dolarů

Americký prezident Donald Trump
Americký prezident Donald Trump znovu podal žalobu na deník The New York Times (NYT), tentokrát v upravené podobě. Požaduje odškodnění ve výši 15 miliard dolarů (přes 317 miliard korun) za údajnou pomluvu. Trump tvrdí, že deník publikoval články, které měly poškodit jeho pověst úspěšného podnikatele a televizní osobnosti.

Zamítnutí kvůli „únavným formulacím“

Původní žalobu, která měla 85 stran, soudce Steven Merryday v září zamítl jako „příliš dlouhou“ a „obtížnou na čtení“. Trumpovi ale poskytl 28 dnů na přepracování, přičemž nová verze nesměla přesáhnout 40 stran. Trump požadavek splnil – nová žaloba má přesně 40 stran a už neobsahuje ani oslavné pasáže o jeho politických úspěších.

NYT: Jde o pokus zastrašit média

Deník The New York Times označil žalobu za „neopodstatněnou“ a prohlásil, že jde o snahu omezit svobodu tisku. „Jedná se o pouhý pokus potlačit nezávislé zpravodajství a upoutat pozornost médií, ale The New York Times se nenechá odradit zastrašujícími taktikami,“ uvedl mluvčí listu.

Kromě NYT je mezi žalovanými také nakladatelství Penguin Random House, které vydalo knihu Lucky Loser: How Donald Trump Squandered His Father's Fortune and Created The Illusion of Success („Břídil, který měl štěstí“). Autory jsou reportéři NYT Susanne Craigová a Russ Buettner, kteří napsali i jeden ze sporných článků.

Trump se s deníkem soudil už několikrát. V roce 2021 žalobu kvůli článku o jeho financích soud zamítl a Trump musel zaplatit právní poplatky. Stejně dopadla i žaloba z roku 2020, kterou podala jeho prezidentská kampaň. Tentokrát se prezident podle svých právníků chce soustředit „na ochranu svého dobrého jména“ a „na zjednání spravedlnosti“. Soud na Floridě zatím neoznámil termín jednání.

Trump a Putin se mají sejít v Budapešti. Orbán mluví o „mírové misi“

Politika

Budapešť se může stát dějištěm nejvýbušnějšího summitu posledních let. Maďarský premiér Viktor Orbán v pátek oznámil, že Maďarsko začalo připravovat setkání mezi Donaldem Trumpem a Vladimirem Putinem, které se má podle něj týkat míru. Informaci přinesla agentura Reuters.

ČTK

Jeden z nejdražších bytů v Česku - luxusní penthouse v Prague Marina Nova za sto milionů korun

Jak vypadá byt za sto milionů korun. Račte vstoupit

Reality

Panoramatický výhled na Prahu a Vltavu, desáté patro a nekonečné skleněné stěny.  Tak by se dal ve zkratce popsat Prague Marina Nova penthouse, jeden z nejluxusnějších a pravděpodobně i nejdražších apartmánů v současné rezidenční výstavbě v Česku. Tento penthouse v ceně 100 milionů korun najdete na Praze 7 a autorsky se na něm podílela světová designérská jména.

Věra Tůmová

Americký prezident Donald Trump

„Nejzvrhlejší hlásná trouba Demokratů“. Trump žaluje deník The New York Times, chce 310 miliard

Politika

ČTK

Lukáš Kovanda: Chřipka opět udeří a ekonomiku připraví o desítky miliard. A přitom zcela zbytečně

Lukáš Kovanda: Chřipka opět udeří a ekonomiku připraví o desítky miliard. A přitom zcela zbytečně
iStock
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Každý podzim se v Česku zvyšuje počet lidí s respiračními onemocněními. Chřipka přitom každoročně vyřadí z práce více než sto tisíc lidí. Jen v roce 2024 bylo podle údajů České správy sociálního zabezpečení vystaveno přes 105 tisíc pracovních neschopenek kvůli chřipce, v průměru na téměř čtrnáct dní. Přitom jedna dávka očkování stojí jen stovky korun a plně jej hradí zdravotní pojišťovny.

Z ekonomického hlediska představuje chřipková sezóna výraznou zátěž. Ministerstvo zdravotnictví odhaduje, že prevencí chřipky by bylo možné předejít více než 541 tisícům dnů pracovní neschopnosti a ušetřit ušlý produkt v hodnotě přibližně dvou miliard korun ročně.

Nemoc, která stojí miliardy

Ekonomické dopady však nekončí u ztracené produktivity. Komplikace, jako je například zápal plic, mohou náklady dramaticky zvýšit. Hospitalizace pacienta s pneumonií vychází zhruba na 30 tisíc korun denně. Po započtení výdajů na nemocenské dávky a nákladů zaměstnavatelů dosahují celkové ztráty podle Hospodářské komory zhruba 20 až 30 miliard korun ročně.

Očkování proti chřipce představuje jednu z nejefektivnějších investic do zdraví. Cena jedné dávky se pohybuje v řádu stovek korun a u rizikových skupin, mezi něž patří senioři, chronicky nemocní či zdravotníci, je plně hrazená zdravotní pojišťovnou. Pro sezónu 2025/2026 je v Česku zajištěno více než 850 tisíc dávek vakcín.

Problémem zůstává nízká proočkovanost. Proti chřipce se v Česku očkuje pouze asi sedm procent populace. To znamená, že každoročně onemocní zbytečně tisíce lidí a řada z nich má těžší průběh, kterému by šlo předejít. Podle analýzy Value Outcomes/IQVIA by při dosažení 75procentní proočkovanosti práceschopné části obyvatel dosáhla úspora pro ekonomiku až 27 miliard korun ročně. Z toho 21 miliard představuje zachovanou produktivitu a dalších šest miliard úspory na nemocenských dávkách.

Z ekonomického pohledu jde o drobnou investici s obrovským multiplikačním efektem – za cenu několika set korun lze předejít pracovním výpadkům, které stojí celou ekonomiku miliardy.

Spalničky, syfilis, dna, lepra a malárie. Pět nemocí z viktoriánské éry, které se vrátily na Západ

Spalničky, syfilis, dna, lepra a malárie. Pět nemocí z viktoriánské éry, které se kradmo vrátily na Západ

Enjoy

ČTK

Sekta Geerta Wilderse. Nahlédněte do toxického fungování spojenců Babiše a Motoristů

Geert Wilders
ČTK
Karel Pučelík
Karel Pučelík

Populistické strany vnáší do politiky neprůhlednost a nestabilitu. Varováním i pro Česko je příklad jednoho z nejúspěšnějších krajně-pravicových lídrů v Evropě Geerta Wilderse, který je ve své straně absolutním vládcem a do značné míry udává kurz nizozemské politiky. V čem se jeho styl podobá vznikajícímu českému kabinetu?

Nizozemci se ani ne po dvou letech opět chystají k parlamentním volbám, dosluhující kabinet přitom nevládne ani rok a půl. Země přitom bývala známá pro svou klidnou a poměrně konsenzuální politiku. Nizozemsko tak může být příkladem a varováním pro ostatní státy, jak může vypadat vládní situace, pokud hrají příliš velkou roli populisté a krajní pravice.

Připomeňme si, že volby z listopadu 2023 byly do určitém míry šokem pro Brusel i „tradiční“ strany, protože to bylo jedno z prvních hlasování, které krajní pravice dokázala celkově vyhrát. Geert Wilders a jeho Strana pro svobodu (PVV) ale nevyhrála úplně přesvědčivě, a tak se dlouhé měsíce rokovalo o podobě koalice.

Nakonec se podařilo vytvořit názorově široký kabinet se silným postavením PVV, ale zároveň s úřednickým premiérem Dickem Schoofem. Příliš kontroverzní Wilders zůstal mimo, což mu umožňovalo ministry neustále okopávat - paradoxně včetně těch, které sám nominoval. Nakonec po několika měsících vládu svrhl úplně.

Nyní se zdá, že by výsledek voleb mohl být těsnější a pro demokraty nadějnější než posledně. Jestli se průzkumy potvrdí, si musíme dva týdny počkat. V mezičase se ale můžeme podívat na to, jak Wildersova „strana“ funguje, protože je jakýmsi vzorem pro ostatní populistické strany v Evropě. I u nás má blízké spojence, hnutí ANO a Motoristy, kteří se aktuálně derou do vlády.

Trump se sejde s Putinem v Budapešti

Putin přijede do Budapešti a sejde se tam s Trumpem. Chtějí jednat o míru

Politika

Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin se sejdou v Budapešti, aby se pokusili ukončit válku na Ukrajině, uvedl na sociální síti Truth Social americký prezident po telefonátu s Putinem. Rozhovor se uskutečnil z iniciativy ruské strany a Putin přesvědčoval Trumpa, že dodávka amerických střel s plochou dráhou letu Tomahawk Ukrajině by uškodila mírovému procesu a rusko-americkým vztahům, řekl novinářům Putinův poradce Jurij Ušakov. Trump s Putinem v létě jednali na Aljašce, mír na Ukrajině to ale nezajistilo.

ČTK

Strana? Spíše kult

Geert Wilders razil krajně-pravicovou politiku ještě dříve, než to bylo in. Na přelomu tisíciletí byl členem a dokonce poslancem za středopravou VVD. Kvůli extrémním názorům se ale s touto tradičně státotvornou stranou rozešel a založil si vlastní uskupení. Od začátku byl ale rozhodnutý, že nebude hrát podle dosavadních pravidel – a nehraje ani dnes, jak uvádí magazín Politico.

Strana pro svobodu vznikla jako podivná organizace. Nizozemsko dovoluje, aby k založení strany stačily dva hlasy, takže se tím prvním stal Wilders a druhý zajistila organizace – jejímž jediným členem byl Wilders. PVV vlastně není stranou – jediným členem totiž do dnešních dnů je jen a pouze Geert Wilders. Spíše než strana působí formace jako Wildersova sekta.

Tuto strukturu udržuje i přesto, že strany bez členů nedostávají od státu peníze na fungování. PVV je ale zásobovaná ze soukromých darů, mnohdy z pochybných zahraničních zdrojů.

PVV pochopitelně nepořádá volby předsedy ani jiných představitelů, neschází se na kongresech ani nedisponuje žádným transparentním výběrem kandidátů do parlamentu. O všem rozhoduje Wilders. Politici zvolení za PVV mají dokonce zakázáno budovat si vlastní osobní profil nebo mluvit sami za sebe do médií. Kdo tyto pravidla porušuje a vykazuje známky nezávislosti, jde od válu a s místem na kandidátce nemůže počítat. Strana sice dle názvu prosazuje svobodu, ale rozhodně ne pro své poslance.

Předseda Motoristů sobě Petr Macinka

Karel Pučelík: S Petrem Macinkou a Motoristy vzhůru do 19. století

Názory

Číst zahraniční zprávy a novinky z našich luhů a hájů musí v těchto dnech zaručeně vést do podivné dichotomie. Jako by existovaly dva světy, které odděluje tlustá zeď. Onu zeď představují znalosti. A my jsme bohužel na té špatné straně.

Karel Pučelík

Inspirace pro české populisty?

Wilders má ve straně absolutní moc, kterou nikdo nemůže narušit, pouze voliči. To se samozřejmě přelévá do celostátní politiky, kde má jediný člověk obrovský ničivý potenciál. V normální straně musí lídr balancovat mezi názorovými křídly, hledat partnery a dělat kompromisy. Nic z toho Wilders nemusí. Z toho také pramení mimořádná nestabilita, které Nizozemsko čelí.

Proč se o fungování Wildersovy strany zajímat? S nizozemským extremistou se donedávna fotil a spolupracoval šéf SPD Tomio Okamura. Od posledních voleb do Evropského parlamentu ve stejné frakci samozvaných Patriotů Wildersovi zástupci zasedají s hnutím ANO i Motoristy sobě.

Pochopitelně se nedá říci, že všechny populistické a krajně-pravicové strany fungují stejně, nicméně podobné body a principy lze nalézt poměrně snadno napříč Evropou. Jsou to uskupení, která slouží svému vůdci nebo hrstce vyvolených, kteří jim dávají tvář. Všimli jste si třeba, jak po volbách představitelé ANO odmítali odpovídat na docela jednoduché otázky a neustále se odvolávali na „pana Babiše“? Co si budeme povídat, na podobné bázi fungují i Motoristé, SPD nebo straničky jako PRO. Sice mají více členů než PVV, kult osobnosti je ale podobný. Fungování takových uskupení navíc bývá neprůhledné, mnohdy také jejich financování.

Stranická demokracie je důležitou součástí politického systému. Není náhodou, že tam, kde mají silnou pozici, nestabilita a chaos roste. Máme se také těšit?

