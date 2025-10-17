Nejsem žádný břídil, hájí se Trump. A deník NYT žaluje o 15 miliard dolarů
Americký prezident Donald Trump znovu podal žalobu na deník The New York Times (NYT), tentokrát v upravené podobě. Požaduje odškodnění ve výši 15 miliard dolarů (přes 317 miliard korun) za údajnou pomluvu. Trump tvrdí, že deník publikoval články, které měly poškodit jeho pověst úspěšného podnikatele a televizní osobnosti.
Zamítnutí kvůli „únavným formulacím“
Původní žalobu, která měla 85 stran, soudce Steven Merryday v září zamítl jako „příliš dlouhou“ a „obtížnou na čtení“. Trumpovi ale poskytl 28 dnů na přepracování, přičemž nová verze nesměla přesáhnout 40 stran. Trump požadavek splnil – nová žaloba má přesně 40 stran a už neobsahuje ani oslavné pasáže o jeho politických úspěších.
NYT: Jde o pokus zastrašit média
Deník The New York Times označil žalobu za „neopodstatněnou“ a prohlásil, že jde o snahu omezit svobodu tisku. „Jedná se o pouhý pokus potlačit nezávislé zpravodajství a upoutat pozornost médií, ale The New York Times se nenechá odradit zastrašujícími taktikami,“ uvedl mluvčí listu.
Kromě NYT je mezi žalovanými také nakladatelství Penguin Random House, které vydalo knihu Lucky Loser: How Donald Trump Squandered His Father's Fortune and Created The Illusion of Success („Břídil, který měl štěstí“). Autory jsou reportéři NYT Susanne Craigová a Russ Buettner, kteří napsali i jeden ze sporných článků.
Trump se s deníkem soudil už několikrát. V roce 2021 žalobu kvůli článku o jeho financích soud zamítl a Trump musel zaplatit právní poplatky. Stejně dopadla i žaloba z roku 2020, kterou podala jeho prezidentská kampaň. Tentokrát se prezident podle svých právníků chce soustředit „na ochranu svého dobrého jména“ a „na zjednání spravedlnosti“. Soud na Floridě zatím neoznámil termín jednání.
Budapešť se může stát dějištěm nejvýbušnějšího summitu posledních let. Maďarský premiér Viktor Orbán v pátek oznámil, že Maďarsko začalo připravovat setkání mezi Donaldem Trumpem a Vladimirem Putinem, které se má podle něj týkat míru. Informaci přinesla agentura Reuters.
Trump a Putin se mají sejít v Budapešti. Orbán mluví o „mírové misi“
Politika
Budapešť se může stát dějištěm nejvýbušnějšího summitu posledních let. Maďarský premiér Viktor Orbán v pátek oznámil, že Maďarsko začalo připravovat setkání mezi Donaldem Trumpem a Vladimirem Putinem, které se má podle něj týkat míru. Informaci přinesla agentura Reuters.
Panoramatický výhled na Prahu a Vltavu, desáté patro a nekonečné skleněné stěny. Tak by se dal ve zkratce popsat Prague Marina Nova penthouse, jeden z nejluxusnějších a pravděpodobně i nejdražších apartmánů v současné rezidenční výstavbě v Česku. Tento penthouse v ceně 100 milionů korun najdete na Praze 7 a autorsky se na něm podílela světová designérská jména.
Jak vypadá byt za sto milionů korun. Račte vstoupit
Reality
Panoramatický výhled na Prahu a Vltavu, desáté patro a nekonečné skleněné stěny. Tak by se dal ve zkratce popsat Prague Marina Nova penthouse, jeden z nejluxusnějších a pravděpodobně i nejdražších apartmánů v současné rezidenční výstavbě v Česku. Tento penthouse v ceně 100 milionů korun najdete na Praze 7 a autorsky se na něm podílela světová designérská jména.
PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.
Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.
Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.
Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.