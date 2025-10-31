Vnitro nakoupí stovky elektromobilů za půl miliardy

Nový magazín právě vychází!

Ministerstvo vnitra chce během tří let pořídit 400 elektrických vozů v hodnotě přes půl miliardy korun. Polovinu z nich využije policie, zbytek doplní flotilu referentských vozidel.

Ministerstvo vnitra plánuje nakoupit přibližně 400 nových elektromobilů za více než půl miliardy korun. O vypsání čtyř veřejných zakázek informoval server Zdopravy.cz.
Více než polovina vozů má sloužit Policii České republiky. Nabídky mohou zájemci podávat do 3. prosince.

Ve dvou rámcových smlouvách ministerstvo poptává zhruba 250 vozidel určených pro výkon služby policie a zvláštních útvarů. Dalších 163 elektromobilů má být určeno jako běžná referentská vozidla bez světelného a zvukového zařízení.

Dodávky mají probíhat postupně během tří let. Počet aut se může měnit podle rozpočtu. Úřad si vyhradil právo v daném roce neodebrat žádné vozidlo.

Resort upozorňuje, že uvedený počet je orientační a slouží pouze pro kalkulaci nabídkové ceny. „Skutečný počet automobilů vyplyne z podílu předpokládané hodnoty a jednotkové nabídkové ceny za automobily ze strany vybraného dodavatele rámcové dohody a v závislosti na objednané volitelné výbavě vozidel,“ uvedlo ministerstvo.

Evropský automobilový trh se zvedá, spalovací vozy ztrácí podíl. Přibývá plug-in hybridů

Zprávy z firem

Prodej nových osobních automobilů v Evropské unii v září vzrostl meziročně o deset procent na 888 672 vozů. Vyplývá to z údajů o registracích nových vozů Evropského sdružení výrobců automobilů (ACEA). Za prvních devět měsíců roku počet nových registrací meziročně vzrostl o 0,9 procenta na 8,057 milionu. Podle ACEA k oživení přispělo uvedení nových modelů na trh. Nejpopulárnější zůstávají i nadále hybridní elektromobily.

ČTK

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Dalibor Martínek: Proč se bát Macinky? Řádí, ještě než začal

Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Přes tisíc vědců podepsalo petici proti Petru Macinkovi v čele ministerstva životního prostředí. Chtějí se kvůli tomu setkat s Babišem. Předtím se již tisíce studentů podepsalo pod otevřený dopis v podobném duchu. Taktéž za stejné protestovaly další tisíce lidí na Hradčanském náměstí v Praze.

Proč se všichni ti lidé bouří, dalo by se ptát. Vždyť Macinka ještě nic špatného neprovedl, ještě ani do úřadu nenastoupil. To jistě může být argumentace Babiše. To ovšem není pravda. Macinka se zaprvé ještě před svým nástupem do čela ministerstva ostře zapojil do snahy o zrušení CHKO Soutok. Oblast vznikla letos v červenci. Macinka je podezřelý z osobních zájmů, jeden z odpůrců chráněné oblasti je významný sponzor Motoristů.

Zadruhé může být důvodně podezřelý z relativizace vlivu člověka na životní prostředí. Vždyť léta dělal mluvčího Václavu Klausovi, podle kterého oteplování planety neexistuje. Kdyby s ním Macinka nesouzněl, jistě by nemohl být roky jeho pravou rukou.

Předseda Motoristů sobě Petr Macinka
Aktualizováno

Vědci míří za Babišem. Nechtějí Macinku na ministerstvu životního prostředí

Politika

Za necelý měsíc podepsalo více než 1000 vědců otevřený dopis, který žádá předsedu hnutí ANO Andreje Babiše, aby ministerstvo životního prostředí nesvěřil zástupci Motoristů. Autoři dopisu chtějí schůzku s Babišem a upozorňují, že za obsazení ministerstva nese plnou odpovědnost. Babiš uvedl, že zatím žádný dopis nedostal. Možným kandidátem na post ministra životního prostředí je předseda Motoristů Petr Macinka.

ČTK

Lze si velmi dobře představit, že Klaus Macinku do politiky dokopal. Sám už nechtěl svádět předem prohrané politické bitvy, necítil společenskou podporu. Ve volbách by možná také dosáhl šesti procent, ale pro něj by to byla prohra. Proto do politiky dostrkal svého fámula. Pro Macinku je šest procent výhra, která ho dokonce dostala do vlády. Macinka tak bude s Klausem v zádech řádit jako černá ruka.

Svůj styl už předvedl v kauze Soutok. Na otevřený dopis jihomoravského hejtmana Grolicha odpověděl, že „je přesvědčený, že rozhodnutí o vyhlášení chráněné krajinné oblasti je nutné přehodnotit a zrušit“. Na nabídku setkání s hejtmanem přímo v Soutoku nereagoval.

Na výzvu vědců reagoval slovy, že „v roce 1981 podepsaly stovky vědců petici proti politice Margaret Thatcherové. Historie ale ukázala, že právě její reformy Británii zachránily… Pevně věřím, že stejně pozitivně budou jednoho dne práci Motoristů hodnotit i naši dnešní apriorní kritici“. Jinými slovy, Macinka se s nikým párat nebude.

Předseda Motoristů Petr Macinka

Macinka: CHKO Soutok je třeba zrušit

Politika

Předseda strany Motoristé sobě Petr Macinka, který je adeptem na funkci ministra životního prostředí, je přesvědčený o tom, že rozhodnutí o vyhlášení chráněné krajinné oblasti (CHKO) Soutok je nutné přehodnotit a zrušit. Napsal to v odpovědi na otevřený dopis jihomoravského hejtmana Jana Grolicha (KDU-ČSL).

ČTK

Přečíst článek

Babiš se Macinkou zabývat nechce. Je rád, že díky němu může sestavit vládu, vyhnout se trestnímu stíhání za Čapák a v klidu vládnout. To vše je pro něj přednější než názor vědců, studentů či nějakého Macinky. Nebo dokonce Turka.

Ostatně, aby se zrušením Soutoku zabýval Ústavní soud iniciovali poslanci ANO. „CHKO Soutok považuji za dítě zeleného šílenství, které nepomáhá přírodě, a naopak škodí lidem," uvedla tehdy Alena Schillerová. Verdikt ústavních soudců se dozvíme ve středu.

Nicméně je evidentní, že programy ANO, SPD a Motoristů se z velké části skutečně prolínají, že slova o programové shodě nejsou planá. Co se týká přírody, pro Babiše je zdrojem příjmů. Václav Klaus si zase při svých pravidelných výletech do oblíbených Krkonoš pochvaluje, jak se v národním parku zvedá kvalita služeb a že turistů přibývá i v létě. Tak snad mu ten národní park Macinka nezruší. Ale to by si vůči Klausovi nedovolil.

Předseda Motoristů sobě Petr Macinka
Aktualizováno

Vědecká fakta i selský rozum. Macinka popsal, jak by vedl ministerstvo životního prostředí

Politika

V programu stran vznikající koalice v oblasti životního prostředí nevidí předseda Motoristů Petr Macinka velké rozdíly. Při příchodu na programová jednání ANO, SPD a Motoristů ve Sněmovně řekl, že je pro pragmatickou a racionální ochranu přírody založenou na vědeckých faktech, ale i selském rozumu. Výzvy ekologů, aby ministerstvo životního prostředí nevedl Macinka, ani nikdo další z Motoristů, pokládá za zbytečně hysterické až alarmistické. Později uvedl, že se vyjednávací týmy shodly, kam chtějí směřovat v otázkách životního prostředí.

ČTK

Přečíst článek

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš

David Ondráčka: Český surrealismus. V současné situaci může být Babiš kotvou zdravého rozumu

Názory

David Ondráčka

Filip Turek

Turek se rozpovídal o tom, kdo by mohl obsadit jednotlivá ministerstva. On sám by mohl být ministrem zahraničí

Politika

ČTK

Předseda Motoristů sobě Petr Macinka
Aktualizováno

Vědci míří za Babišem. Nechtějí Macinku na ministerstvu životního prostředí

Politika

ČTK

Škoda uniká konkurenci. Každé čtvrté auto už má elektrický pohon

Zatímco většina evropských značek zpomaluje, Škoda roste. Za letošní tři čtvrtletí prodala už přes 765 tisíc aut, v Evropě to bylo přes 600 tisíc a udržela si tak třetí pozici mezi nejprodávanějšími značkami. Elektrifikace tvoří už čtvrtinu všech prodejů. Automobilka navíc chystá model Epiq – dostupné městské SUV s čistě elektrickým pohonem.

Největší česká automobilka Škoda Auto zvýšila za první tři čtvrtletí letošního roku celosvětový prodej o 14,1 procenta na 765 700 vozů. Z toho 616 300 aut prodala v Evropě, což ji řadí na třetí místo mezi automobilovými značkami na kontinentu. Firma to oznámila v tiskové zprávě.

Celkový odbyt koncernových vozů vyrobených v závodech Škody – včetně dalších značek koncernu Volkswagen – vzrostl o 7,5 procenta na 869 700 vozů.

Tržby přes půl bilionu korun

Tržby Škody Auto se meziročně zvýšily o 9,5 procenta na 22,34 miliardy eur (zhruba 544 miliard korun). Provozní zisk dosáhl 1,79 miliardy eur (asi 43,6 miliardy korun) a vzrostl o 5,4 procenta. Rentabilita tržeb se udržela na osmi procentech, jen nepatrně pod loňskou úrovní 8,3 procenta.

Investice automobilky se zvýšily o 10 procent na 1,3 miliardy eur (31,7 miliardy korun). „Výborné výsledky dokazují, že naše strategie funguje. Rosteme se ziskem, rychleji elektrifikujeme a expandujeme po celém světě,“ uvedl předseda představenstva Klaus Zellmer. Podle něj si Škoda drží pozici třetí nejprodávanější značky v Evropě a zároveň zdvojnásobila dodávky v Indii.

Silný růst v Německu, Česku i Británii

Na svém největším trhu v Německu zvýšila Škoda prodej o 9,9 procenta na 153 800 vozů. V Česku stoupl odbyt o 9,8 procenta na 67 700 vozů, ve Spojeném království o 13,4 procenta na 66 100 vozů.

V Indii, která vedle Evropy tvoří druhý pilíř značky, automobilka prodala 49 400 vozů, což znamená růst o 106 procent. Tahounem zde byl model Kylaq s 30 100 dodanými vozy.

Každé čtvrté prodané auto je elektrifikované

Celosvětově dodala Škoda Auto 150 700 elektrifikovaných vozů, což v Evropě představuje 24,1 procenta všech prodejů. Nový elektromobil Elroq dosáhl 60 400 prodaných kusů, modelová řada Enyaq pak 58 200 vozů, což je nárůst o 15 procent.

Octavia stále vládne

Nejoblíbenějším modelem zůstává Octavia se 142 200 dodanými vozy. Následují Kodiaq (96 200), Kamiq (95 400), Fabia (90 000) a Karoq (78 300).

V září automobilka představila studii Škoda Epiq – plně elektrické městské SUV, které se má na trhu objevit v roce 2026. Cena by se měla pohybovat na úrovni současného modelu Kamiq se spalovacím motorem.

Další novinkou bude sériová verze konceptu Vision 7S, tedy velké rodinné SUV s elektrickým pohonem, a také Vision O, koncept elektrického kombi, který naznačuje budoucí směr značky.

Na severu chtějí elektroauta, na jihu spalovací motory, říká Martin Jahn ze Škodovky

Leaders

Dalibor Martínek

