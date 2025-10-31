Vnitro nakoupí stovky elektromobilů za půl miliardy
Ministerstvo vnitra chce během tří let pořídit 400 elektrických vozů v hodnotě přes půl miliardy korun. Polovinu z nich využije policie, zbytek doplní flotilu referentských vozidel.
Ministerstvo vnitra plánuje nakoupit přibližně 400 nových elektromobilů za více než půl miliardy korun. O vypsání čtyř veřejných zakázek informoval server Zdopravy.cz.
Více než polovina vozů má sloužit Policii České republiky. Nabídky mohou zájemci podávat do 3. prosince.
Ve dvou rámcových smlouvách ministerstvo poptává zhruba 250 vozidel určených pro výkon služby policie a zvláštních útvarů. Dalších 163 elektromobilů má být určeno jako běžná referentská vozidla bez světelného a zvukového zařízení.
Dodávky mají probíhat postupně během tří let. Počet aut se může měnit podle rozpočtu. Úřad si vyhradil právo v daném roce neodebrat žádné vozidlo.
Resort upozorňuje, že uvedený počet je orientační a slouží pouze pro kalkulaci nabídkové ceny. „Skutečný počet automobilů vyplyne z podílu předpokládané hodnoty a jednotkové nabídkové ceny za automobily ze strany vybraného dodavatele rámcové dohody a v závislosti na objednané volitelné výbavě vozidel,“ uvedlo ministerstvo.
