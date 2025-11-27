Nový magazín právě vychází!

D3 i Masarykovo nádraží pod lupou kriminalistů. Dálnice se měla prodražit o dvě miliardy

Kriminalisté se v souvislosti s úterním zásahem v sídlech Správy železnic a Ředitelství silnic a dálnic zabývají mimo jiné zakázkami na modernizaci Masarykova nádraží v Praze či dostavbu dálnice D3. Tendr na stavební práce na dálničním tahu na jihu Čech byl podle detektivů předražený, napsal server Odkryto.cz. Podle generálního ředitele ŘSD Radka Mátla však bylo navýšení ceny transparentní a v souladu se zákonem, řekl Mátl.

Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) zasahovali kvůli zakázkám ŘSD a SŽ v úterý na několika místech. Nikoho nezadrželi ani neobvinili. Z firem si odnesli dokumenty.

Předražený úsek dálnice D3?

Z listin podle serveru vyplynulo, že se případ týká Mátla, ředitele Správy železnic Jiřího Svobody a jejich vazeb na podnikatele Jaroslava Veverku a advokáta Martina Páska. Policisté prověřují podle Odkryto.cz několik miliardových zakázek. Například tendr na stavební práce v úseku dálnice D3 mezi Úsilným a Hodějovicemi na Českobudějovicku se měl prodražit o téměř třetinu, tedy o dvě miliardy korun.

„Všechny procesy na ŘSD včetně změn D3 proběhly plně transparentně v souladu se zákonem. Na D3 došlo zatím k navýšení ceny o asi 27 procent z důvodu nutných změn technologie tunelu a kompenzace za neočekávaný narůst cen, což je ale dlouhodobě známá záležitost a pod zákonnými limity, která se řešila na všech úrovních včetně ministerstva dopravy. Vše je řádně zveřejněno v registru smluv,“ řekl Mátl. Dodal, že firma detektivům poskytla veškeré podklady.

Server již dříve uvedl, že se policie zajímá také o zakázky na budování nádraží v Brně. Zásah se podle něj týkal i tendru na obnovu železničního uzlu v Pardubicích. Jeho rekonstrukce stála téměř sedm miliard korun bez DPH a trvala téměř čtyři roky. Skončila loni v květnu.

Orbán se připravuje na krizi, nikdo neví proč

nst

Strnadova CSG získala dvě prestižní ocenění za financování i emisi dluhopisů

Czechoslovak Group (CSG) získala dvě prestižní ocenění v oblasti korporátního financování
CSG, užito se svolením
Průmyslově-technologická skupina Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada získala dvě významná mezinárodní ocenění v oblasti korporátního financování. Na letošních Global Banking & Markets Awards uspěla v kategoriích Corporate Treasury and Funding Team of the Year a Global Banking & Markets Deal of the Year. Vyhlášení proběhlo 26. listopadu na slavnostním ceremoniálu v Istanbulu, kde CSG zastupoval člen představenstva a finanční ředitel Zdeněk Jurák.

První ocenění skupina získala za inovativní přístupy při řízení treasury a financování, které využívá v rámci svých rozsáhlých mezinárodních aktivit. Druhá cena byla udělena za úspěšnou zahraniční emisi dluhopisů v hodnotě 1 miliardy eur a 1 miliardy dolarů, na níž se podílela čtveřice globálních bank: BNP Paribas, JPMorgan, Morgan Stanley a UniCredit. Právní poradenství pro CSG zajišťovala kancelář Clifford Chance, banky zastupovala White & Case.

„Tento úspěch je důkazem tvrdé práce a vysoké odbornosti našeho finančního týmu, který dokázal provést CSG komplexními finančními trhy a zajistit stabilní růst naší skupiny,“ uvedl CFO Jurák. Dodal, že mezinárodní uznání je pro skupinu potvrzením její dlouhodobé strategie a profesionality v řízení financí.

Global Banking & Markets Awards patří mezi nejprestižnější ocenění v oboru. Hodnocení probíhá na základě detailní znalosti finančních trhů a nezávislého posouzení organizátora, které vyzdvihuje inovativní transakce a přístupy korporací, finančních institucí i státních subjektů.

CSG zároveň pokračuje v silném růstu. Za první tři čtvrtletí roku 2025 vykázala rekordní konsolidované tržby ve výši 4,49 miliardy eur, což představuje meziroční nárůst o 82,4 procenta. Upravený provozní EBIT vzrostl na 1,10 miliardy eur a upravená EBITDA dosáhla 1,22 miliardy eur, s marží 27,1 procenta.

Na tuzemském trhu letos skupina emitovala dluhopisy za 10 miliard korun, klíčovou roli však hrály právě zahraniční emise v eurech a dolarech. Ty podle skupiny významně posílily její kapitálovou strukturu, umožnily refinancování starších závazků a vytvořily prostor pro další expanzi.

Skupina CSG působí v obranném, automobilovém, leteckém i železničním průmyslu a patří k nejrychleji rostoucím podnikům ve střední Evropě.

Dalibor Martínek: Babiše nezajímá Turek. Dál obsazuje klíčové pozice státu

Jak bude fungovat vláda formující se koalice každý tušil. Někomu se to líbí (konečně bude pořádek). Někomu ne, bude to vláda msty, odplaty za domnělé příkoří na dosluhující koalici. Piráti už zakusili hořkost odvety, když s osmnácti poslanci nezískali ani jednoho člověka do vedení některého z osmnácti poslaneckých výborů. Nejen aspoň jednoho předsedu, ale ani žádného místopředsedu. To jsou desítky funkcionářů. Ale msta pokračuje.

Nepůjde jenom o odplatu. Jde také o promyšlenou strategii, aspoň ze strany některých vůdců nových stran, jak si zajistit dohled nad fungováním státu. Žádné „pro všechny“, jen pro nás. Nyní Sněmovna volila vedení čtrnácti poslaneckých komisí, které mají dohlížet na činnost vybraných státních orgánů či činností. Jaké překvapení, že tři klíčové komise z hlediska toku informací ovládnou členové Babišova ANO.

Kdo má informace, má moc

Babiš vždy věděl, že kdo má informace, má moc. Rád zaměstnával bývalé policisty, získával informace na své oponenty. Takže nyní má v rukou vedení komise pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby, pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství a pro kontrolu použití odposlechů.

Budoucí vládní formace se od začátku prezentuje jako škodolibá, pomstychtivá, v duši malá. Tomio Okamura to ještě vyšperkuje jako novopečený šéf Poslanecké sněmovny tvrzením, že chce být předsedou pro všechny a že zakope válečnou sekeru. Ve světle následujícího dění musí být každému jasné, že to bylo jako dle slov jednoho hrdiny z příběhu Tři muži ve člunu anglického spisovatele Jerome Klapky Jeroma, tedy zpěv komické písně na hrobě nepřítele.

Začíná to smrdět

Nikomu tento výběr komisí, o které mělo ANO zájem, nepřijde až děsuplný? Ve světle faktu, že by se Babiš měl zpovídat před soudem z nezákonného využití evropských dotací na Čapák, ve vztahu ke střetu jeho politických a podnikatelských záměrů? Začíná to smrdět. Babiš přesně ví, za čím si jde. Je to mít moc pod kontrolou.

Dosluhující koalicí býval před volbami obviňován z rusofobních tendencí, snahy odvést zemi z demokratického bloku. Rýsuje se ještě jedna verze. Babiš vytváří, i po minulé premiérské štaci, kdy se mu to nepovedlo, ale nabral zkušenosti, neprůstřelné mocenské centrum. Ovládne tok informací. Je jasné, proč je mu nějaký Turek jedno. O něj tady vůbec nejde.

Motoristé a SPD budou Babišovi věrnými sluhy, dostali se díky němu k vládě. Takže například kontrolu nad činnosti úřadu pro zahraniční styky a informace povede Marie Pošarová (SPD). Nominanti Motoristů se stali předsedy komisí pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu a pro kontrolu činnosti Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost.

Sněmovna hlasy nové vládní koalice vrátila vládě rozpočet k přepracování

Rozpočet se vrací na start. Chybí 96 miliard, tvrdí hnutí ANO

Politika

Sněmovna hlasy nastupující vládní koalice složené z ANO, Motoristů a SPD vrátila návrh rozpočtu na příští rok vládě k dopracování. Podle ANO v návrhu chybí zhruba 96 miliard korun na dopravní stavby, spolufinancování projektů v zemědělství či část mandatorních výdajů ministerstva práce a sociálních věcí. Vláda v demisi má nyní 20 dní na úpravy. Má se zaměřit na příjmy rozpočtu v souvislosti s příznivější predikcí růstu ekonomiky a také ve spolupráci s Národní rozpočtovou radou prověřit některé sociální výdaje.

ČTK

Přečíst článek

Jediný, kdo je ochotný hrát s Babišem hru na užitečného idiota jsou Starostové, kteří povedou komisi pro kontrolu poskytnutí údajů z centrální evidence účtů. Pavel Žáček (ODS) a lidovec Jan Bartošek chtěli vést komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů a komise pro kontrolu Finančního analytického úřadu. Nepochodili, nebyli Sněmovnou zvoleni.

Už začíná nedovtipným svítat, jaká nedobytná a nekontrolovatelná mocenská pevnost tady vzniká? Co bude dalšího na řadě? Čisty na úřadech? Finanční kobra vyplázne svůj jazýček na nepohodlné? Způsob obsazování klíčových míst pod kontrolou Andreje Babiše nevěstí nic dobrého. Babiš před volbami sliboval, že za něj bude Česko prosperovat. Na to má Karla Havlíčka. Mezitím si on buduje druhý Takešiho hrad.

