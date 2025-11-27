D3 i Masarykovo nádraží pod lupou kriminalistů. Dálnice se měla prodražit o dvě miliardy
Kriminalisté se v souvislosti s úterním zásahem v sídlech Správy železnic a Ředitelství silnic a dálnic zabývají mimo jiné zakázkami na modernizaci Masarykova nádraží v Praze či dostavbu dálnice D3. Tendr na stavební práce na dálničním tahu na jihu Čech byl podle detektivů předražený, napsal server Odkryto.cz. Podle generálního ředitele ŘSD Radka Mátla však bylo navýšení ceny transparentní a v souladu se zákonem, řekl Mátl.
Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) zasahovali kvůli zakázkám ŘSD a SŽ v úterý na několika místech. Nikoho nezadrželi ani neobvinili. Z firem si odnesli dokumenty.
Předražený úsek dálnice D3?
Z listin podle serveru vyplynulo, že se případ týká Mátla, ředitele Správy železnic Jiřího Svobody a jejich vazeb na podnikatele Jaroslava Veverku a advokáta Martina Páska. Policisté prověřují podle Odkryto.cz několik miliardových zakázek. Například tendr na stavební práce v úseku dálnice D3 mezi Úsilným a Hodějovicemi na Českobudějovicku se měl prodražit o téměř třetinu, tedy o dvě miliardy korun.
„Všechny procesy na ŘSD včetně změn D3 proběhly plně transparentně v souladu se zákonem. Na D3 došlo zatím k navýšení ceny o asi 27 procent z důvodu nutných změn technologie tunelu a kompenzace za neočekávaný narůst cen, což je ale dlouhodobě známá záležitost a pod zákonnými limity, která se řešila na všech úrovních včetně ministerstva dopravy. Vše je řádně zveřejněno v registru smluv,“ řekl Mátl. Dodal, že firma detektivům poskytla veškeré podklady.
Server již dříve uvedl, že se policie zajímá také o zakázky na budování nádraží v Brně. Zásah se podle něj týkal i tendru na obnovu železničního uzlu v Pardubicích. Jeho rekonstrukce stála téměř sedm miliard korun bez DPH a trvala téměř čtyři roky. Skončila loni v květnu.
