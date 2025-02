David Ondráčka: Kauza Ludvík ukazuje, jak je na tom české zdravotnictví. Miliardy přitékají, systém zůstává

Miloslav Ludvík byl ředitelem v největší české nemocnici 25 let. To je samo o sobě velmi nezdravé. Budoval dlouhodobý korupční systém, jehož rozsah je miliardový, nejde jen o drobné milionové provize za dílčí zakázky. Teď policie po letech zasáhla, zatkla Ludvíka, jeho náměstka, vlivného lobbistu Janstu za úplatky a praní peněz. Celkem zatím obvinila 17 lidí.

Otázka je, co tahle kauza v klíčové české nemocnici řízení státem říká o našem zdravotnictví a téměř 600 miliardách ročně v něm. Co říká o ministerstvu a jeho řízení fakultních nemocnic, o zakázkách i celém politickém a byznys prostředí. Ministerstvo předstírá, že řídí fakultní nemocnice. Ve skutečnosti jen zoufale sleduje, kdy to bouchne a kde to zrovna praskne. Teď Motol, předtím IKEM, Homolka, Krajská zdravotní v Ústí a můžeme pokračovat dlouho, bohužel.

Zdravotnictví: miliardy přitékají, ale systém pořád na JIPce

Dnes do zdravotnictví teče už zhruba 600 miliard ročně, nárůst je enormní, ale systémově se nic nemění. O reformě zdravotnictví, o nastavení pozitivních incentiv v nesmírně složitém systému se mluví vždy před volbami. Na odborných konferencích experti vášnivě dokladují neudržitelnost financování zdravotnictví, že prostě ten model musí nutně někdy narazit do zdi. A obvykle dodají všechny jasné trendy, stárnutí populace, prevence, osvěta, digitalizace, úhrady, dostupnost péče, léků i personálu.

Je to takový pojízdný cirkus expertních prezentací, které však nemají větší vliv na fungování mašiny systému a na politickou vůli do toho říznout. Nechci tím vůbec shazovat celou řadu skvělých lidí, kteří se o změnu snaží, ale vyslyšeni obvykle nejsou (dobrá je třeba Iniciativa efektivní zdravotnictví).

Vždy se ukáže, jak hluboko je systém zaseklý v protichůdných zájmech a reformy jsou velmi složité a politicky bolestivé. Ministři se střídají, ale nenechávají větší stopu. Ve zdravotnictví je tolik velkých, mocných hráčů a příliš mnoho vlivných zájmových skupin, které zásadní změnu prostě nedopustí. Tak se občas udělá nějaká drobná kosmetická úprava, ale vše jede pořád stejně dál, jen se dolívají další peníze.

Máme tak pořád stejný systém pojišťoven, v čele s VZP, Kabátkem a tzv. malou sněmovnou s 30 členy ve správní radě (to je absurdní samo o sobě). Pořád jedeme přes prolobovaný systém ůhrad, přes stejný přístup k lékům a technologiím. Ministerstvo hraje, že řídí fakultní nemocnice, kde si managementy dělají svá království, a jen se čeká, kdy a kde to praskne příště.

Ve zdravotnictví jsou skvělí lidé, ale management nefunguje

Bohužel ty nekonečné korupční kauzy ve zdravotnictví jen posilují teze některých o mafii bílých plášťů nebo o černé díře na peníze. A přitom je nepochybné, kolik lidí ve zdravotnictví dělá fantastickou práci, zachraňují denně životy, umí dělat medicínské zázraky, operace, transplantace. Medicíně věnují všechno, jsou úžasní profesionálové, zaslouží si naši úctu. Ale potřeba zdravého a efektivního systému a managementu s integritou je jasná.

Ludvík

Miloslav Ludvík samozřejmě byl také politik s velkými konexemi na všechny okolo. Upřímně, kdo v Praze neprošel aspoň někdy nemocnicí v Motole? Jeho výroky o kuliších byly jen upřímným vyjádřením, jak to funguje. Obrazně vytvořil v Motole systém vstupu pouze pro pacienty, a pak vstupu pro lobbisty a zájemce o zakázky.

Ludvík byl roky aktivní na pražském magistrátu (odkud mnohdy vše začíná), vlivný člen ČSSD (když ještě byla u moci), zkoušel kandidovat do Senátu i za ANO, správně pochopil, jak se přeskupuje vliv. Toto politické krytí mu umožnilo v tom korupčním systému fungovat roky, další dny ukáží miliardový rozsah těch věcí a jeho majetku. Evidentně už mlaskal příliš, začal štvát i další vlivné lidi a klec spadla.

Budínský, legionář v klepetech

Opravdu smutné je, že tato fáze korupčního systému v Motole praskla přes náměstka Ludvíka, Pavla Budínského. To je proslulý vojenský lékař, legionář, účastník misí v Perském zálivu a Jugoslávie, člověk se společenskou prestiží. A tady uboze kradl ze zakázek, zahodil celý život a svou pověst do koše. Smutný pád, je to tak snadné a trapné.

Čaroděj Jansta

Miroslav Jansta si zaslouží několik kapitol jen pro sebe, tento významný hráč české politické a zákulisní scény je u všeho podstatného a jeho příběhy vydají na knihu. Ale taky si nemůže pomoct, do všeho jde a nakonec možná v té base fakt skončí.

Nazývat ho lobbistou je dost sporné, je to muž, co řeší problémy. A tady potřebovali kámoši vyprat prachy ze zakázek, tak to zkusili přes nastrčenou firmu v africkém Beninu. Zajímavou okolností je, že prohlídku policie dělala i v advokátní kanceláří Chrenek, Toman, Kotrba (právnická firma roku v oblasti veřejných zakázek..), kde Jansta sídlí.