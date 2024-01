Sedm statečných, co vydělává a vydělávat bude dál

Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Tesla, Meta a Nvidia. Top technologické akcie, jimž patří dnešek i budoucnost, jak se dočtete v dalším dílu seriálu Psychologie trhu.

Hráči na akciových trzích milují přezdívky a zkratky. Vzpomeňme na BRICS (Brazílie, Rusko, Indie, Čína a JAR, kdysi zaslíbené trhy pro velké výdělky), PIGS (Portugalsko, Irsko, Řecko, Španělsko, někdejší kandidáti na krach pod tíhou státních dluhů), novější FAANG (tech hitovky Facebook, Amazon, Apple, Netflix a Google) a spol. Na vzestupu a pádu těchto investičních trendů je také vidět, jak se svět rychle mění a jak vrtkavá je štěstěna...

Přezdívkou loňského roku je Magnificent Seven, neboli Mag7, zkratka pro sedmero top technologických akcií, v podstatě reinkarnovaný a vylepšený FAANG. Mimochodem, přezdívka se do akciového žargonu dostala z filmu Sedm Statečných, v originále The Magnificent Seven. Mag7 je sedmice firem, které mají největší tržní kapitalizací v indexu S&P 500 a jsou to hot akcie současné doby: Apple, Microsoft, matka Googlu Alphabet, Amazon, Tesla, Meta a čipový gigant Nvidia.

Nálepka hitové sedmičky se začala skloňovat v polovině roku, kdy akciový trh moc nevěděl kudy kam, inflace ještě pálila a strašidlo recese obcházelo. Sedmice akcií byla tím, co táhlo akciové trhy. Což je pro investory vcelku hezké, pro analytiky trochu děsivé, protože se ukazuje, že Sedm statečných má na amerických indexech nebezpečně velkou váhu. Zjednodušeně, pokud tyhle akcie rostou, táhne to celý trh, což platí i naopak.

Funguje to jako sebenaplňující se proroctví, lidé se bojí, že jim příležitost uteče a do velkých titulů investují taky ETF fondy. A bohaté akcie bohatnou. V první půlce loňského roku tyto cenné papíry vzrostly mezi 40 a 180 procenty. Index S&P 500 přidal 14 procent. Pokud by sedmička na burze nebyla, růst by podle Financial Times nebyl žádný.

Trend pokračoval i v druhé půlce roku, Mag7 vzrostly v průměru na dvojnásobek a vytáhly růst S&P na 22 procent. Jejich váha v indexu činí skoro třetinu a je podstatná i z hlediska globálních trhů.

Kromě fondů přitahují velké akcie i konzervativní investory, protože sázejí na to, že největší společnosti umí odolávat případnému riziku či nepřízni ekonomického cyklu lépe než mladé firmy. V pozadí je také AI: Popularitu výrobce čipů Nvidia vytáhl kromě čipové krize právě výhled na boom umělé inteligence. To ale platí i pro ostatní, sedmice má palebnou sílu případnou konkurenci koupit, takže ohrožující disrupci je vystavena relativně méně.

Ukázal to například Mark Zuckerberg, který se nedíval na klesající popularitu a problémy Facebooku s rukama v klíně, ale vsadil na metaversum a AI. Ze dna v říjnu 2022 se akcie přejmenované Mety dostaly na čtyřnásobek - a na historický rekord.

Top sedm akcií loni zvýšilo svou tržní kapitalizaci o 5,4 bilionu dolarů, což se podle Vincenta Deluarda, globálního makro stratéga makléřské společnosti StoneX pro FT, rovná součtu čtyř největších ekonomik eurozóny (Německa, Francie, Itálie a Španělska).

Stará poučka, že investování do indexu rozloží riziko, přestává platit - index neznamená automatickou diverzifikaci.

„Míra koncentrace je historicky tak extrémní, že má smysl mechanicky znovu zavést diverzifikaci do portfolia," řekl Dan Suzuki, zástupce hlavního investičního ředitele investičního manažera Richard Bernstein Advisors. Podle něj je koncentrace i v globálním měřítku "bezprecedentní"- podíl amerických akcí na světovém indexu MSCI All-Country World vzrostl z přibližně 40 procent v roce 2010 na současných 62,6 procenta. Zároveň jde samozřejmě o období, kdy podíl zmíněného sedmera na indexu S&P 500 skokově vzrostl.

O tom, že američtí technologičtí giganti v sobě koncentrují obrovskou sílu kapitálu i vlivu, se mluví už dlouho. Z hlediska trhů je jejich výkonnost nyní pozitivní, ovšem fungovaly i protisměrně - na sklonku roku 2022 technologický sektor prudce padal a sedmice díky své váze prohloubila pád akciového trhu.

A jak to bude dál?

Podle některých analytiků je prostor pro další růst, protože akcie, které za sedmicí zaostávaly, je začínají dohánět, což je podpořeno větším optimismem ohledně výhledu ekonomiky. Jiní varují, že se může jednat o pouhý vzestup před pádem, protože ekonomika nadále zpomaluje a zatěžuje tytéž společnosti. Takže jako na trzích vždycky, hoďte si korunou.