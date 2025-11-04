Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Zprávy z firem Policie rozkryla síť kolem VZP: obvinění čelí 13 lidí kvůli zakázkám a úplatkům

Policie rozkryla síť kolem VZP: obvinění čelí 13 lidí kvůli zakázkám a úplatkům

Policie obvinila v kauze zakázek VZP 13 lidí, mimo jiné za úplatkářství
ČTK
ČTK
ČTK

Policie obvinila v kauze zakázek Všeobecné zdravotní pojišťovny 13 lidí. Stíhá je za zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, krácení daní, praní špinavých peněz, podplácení, přijetí úplatku a porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže, uvedl dozorující státní zástupce Miloš Klátik. Největší zdravotní pojišťovna v ČR vystupuje v kauze jako poškozená, případ řeší Národní centrála proti organizovanému zločinu.

„Policejní orgán v uvedené věci postupuje také v součinnosti se subjekty veřejné správy, zejména pak v součinnosti Generálním finančním ředitelstvím, Finančním analytickým úřadem a také s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Podrobnější informace zatím v této věci nelze poskytovat,“ napsal státní zástupce. Případ se podle něj netýká pouze zakázek VZP.

Při pondělní razii policisté zadrželi 19 lidí. Z informace Klátika vyplývá, že 13 z nich sdělili obvinění ještě téhož dne. Mezi stíhanými není žádná firma ani jiná právnická osoba.

Bankovka v hodnotě 2000 korun

Největší grant v historii. Fondy EHP a Norska pošlou Česku 5,5 miliardy

Money

Česko získá v příštích letech dalších 5,5 miliardy korun z fondů Evropského hospodářského prostoru EHP a Norska. Vyhlášení prvních výzev se předpokládá nejdříve na přelomu roku 2026 a 2027. V Praze byla slavnostními podpisy stvrzena Memoranda o porozumění mezi ČR a donorskými státy Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem pro čtvrté programové období. Za 20 let fungování těchto fondů z nich Česko získalo 11 miliard korun. Podporu získalo 1900 projektů.

ČTK

Přečíst článek

Deník N v pondělí s odkazem na policejní dokumenty uvedl, že mezi zadrženými je například Marek Škop, který ve VZP vede oddělení správy a podpory koncových zařízení a elektronické komunikace, nebo Otakar Chasák, jehož IT firma Elso Philips Service pojišťovně dodává počítače a hardwarové vybavení. Policie podle serveru zadržela také podnikatelova syna Otakara Chasáka mladšího. Web iRozhlas.cz napsal, že policisté zasahovali rovněž v sídle firmy Elso Philips Service na pražské Bořislavce.

Podle Deníku N jsou mezi prověřovanými také lidé spojení se společností Total Service, která VZP dodává IT služby, a dalšími technologickými firmami, které s pojišťovnou spolupracují. Policie podle serveru prověřuje také dva pracovníky Úřadu průmyslového vlastnictví.

Všeobecná zdravotní pojišťovna má více než šest milionů klientů. Letos hospodaří s rozpočtem 320 miliard korun a plánovaným schodkem 7,5 miliardy, loni činil schodek pět miliard korun. Letos v září detektivové navrhli obžalovat bývalého poslance ODS Marka Šnajdra, podnikatele Pavla Dovhomilju a bývalého náměstka ředitele VZP Tomáše Knížka kvůli hospodaření pojišťovny. V případu souvisejícím s kauzou Dozimetr je viní z úplatkářství.

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Petr Řehák je novým generálním ředitelem a šéfem představenstva Privatbanky

Pavel Řehák
Penta, užito se svolením
ČTK
ČTK

Novým generálním ředitelem a předsedou představenstva Privatbanky, která patří do skupiny Penta Investments, se stal Petr Řehák. Ve funkci nahradil Ľuboše Ševčíka, který po 18 letech z banky odchází.

Řehák má zkušenosti z vedení významných finančních institucí a poradenství, například z Equa bank, Citibank a Deloitte. Po jeho vedením banka plánuje rozšířit individualizovanou nabídku produktů a služeb, rozvinout distribuční síť a investovat do inovativních digitálních řešení. Součástí strategie jsou také malé a střední podniky, pro které Privatbanka připravuje novou nabídku.

„Privatbanku chceme posunout do nové éry digitálního privátního bankovnictví s unikátním osobním přístupem k našim individuálním i firemním klientům,“ uvedl Řehák. Banka podle něj zvažuje i možnosti tzv. anorganického růstu. „Díky zázemí skupiny Penta Investments máme totiž výborné podmínky pro rychlou digitální transformaci a další obchodní i geografickou expanzi,“ dodal.

Privatbanka je od roku 2007 součástí investiční skupiny Penta. Poskytuje komplexní finanční služby v ČR a na Slovensku. Pro privátní i firemní klientelu nabízí individuální správu majetku, investiční poradenství a firemní financování.

Penta je středoevropská investiční skupina, založená v roce 1994. Je aktivní zejména ve zdravotnictví, finančních službách, výrobě, maloobchodu, v realitním developmentu a médiích. Její portfoliové společnosti zaměstnávají více než 50 tisíc lidí, v roce 2024 dosáhl kumulovaný obrat skupiny téměř 274 miliard korun. Penta působí ve vice než deseti zemích Evropy, svoje zastoupení má v Praze, Bratislavě, Varšavě a Limassolu.

S&P 500

Akciové trhy v euforii: rekordy lámou Amerika, Evropa i Asie. Lídrem roku je Japonsko

Trhy

Hlavní americký akciový index S&P 500 od začátku roku do konce října vykazuje růst skoro o 17 procent. Index Nasdaq 100, v němž jsou hlavně akcie firem z technologického sektoru, stoupl o více než 23 procent. Výrazně zpevňují také evropské, japonské a čínské akcie, ukázaly burzovní statistiky. Z hlediska sektorů jsou letos hitem akcie těžařů vzácných zemin, hlavně zlata, a dále zbrojařské společnosti, evropské banky a vesmírné firmy.

ČTK

Přečíst článek

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Miliardová investice Nvidie a Deutsche Telekomu. V Německu vybudují cloudové centrum pro AI

Zisk výrobce čipů Nvidia vzrostl ve druhém čtvrtletí o 168 procent
ČTK
ČTK
ČTK

Americká společnosti Nvidia a Deutsche Telekom vybudují v Německu cloudové datové centrum pro umělou inteligenci za jednu miliardu eur (24,4 miliardy korun). Cílem je posílit v Evropě infrastrukturu, která může pohánět komplexní systémy AI. Zařízení bude jedním z největších svého druhu v Evropě a má začít fungovat v prvním čtvrtletí příštího roku.

Deutsche Telekom označil centrum za továrnu pro AI a uvedl, že umožní společnostem v Německu a Evropě vyvíjet, trénovat a využívat AI pro všechny výrobní aplikace, od designu po robotiku, prostřednictvím bezpečné a suverénní IT infrastruktury.

Projekt s názvem Industrial AI Cloud byl představen na akci v Berlíně, které se zúčastnili šéfové firmy Nivida Jensen Huang a Deutsche Telekom Tim Höttges, ale také představitelé firem SAP, Deutsche Bank a dva němečtí ministři. Jejich přítomnost zdůraznila, jak se největší evropská ekonomika snaží rozvinou vlastní ekosystém pro AI, aby mohla konkurovat rivalům v USA a Číně, napsala agentura Bloomberg.

Šéf Amazonu Jeff Bezos

Bezos si plácl s Altmanem. OpenAI využije výpočetní sílu Amazonu

Zprávy z firem

Americká společnost Amazon bude poskytovat cloudové služby start-upu OpenAI. Cloudová divize Amazon Web Services (AWS) uzavřela s OpenAI víceletou smlouvu za 38 miliard dolarů, tedy více než 803 miliard korun, která poskytne majiteli chatovacího robota s umělou inteligencí ChatGPT přístup ke stovkám tisíc grafických procesů Nvidia. Ty bude moci využívat k trénování a provozování svých modelů AI.

ČTK

Přečíst článek

Nová éra

„Přinášíme AI a robotiku firmy Nvidia, abychom zahájili novo éru průmyslové transformace Německa,“ uvedl v prohlášení Huang. Projekt označil za jedno z největších nasazení pokročilých čipů pro AI v Německu.

Největší evropská softwarová firma SAP má dodat pro datové centrum svoji obchodní technologickou platformu a aplikace. Deutsche Telekom dodal, že výpočetní kapacita pro AI v Německu se díky zařízení zvýší o zhruba 50 procent.

Velikost investice ale zdůrazňuje propast mezi Evropou a USA. Technologičtí giganti jako Microsoft a Google ze skupiny Alphabet či start-upy jako OpenAI utrácejí za budování výpočetní kapacity pro AI stovky miliard dolarů.

Šéf Nvidie Jensen Huang

Trump dal zelenou: Microsoft může vyvážet čipy Nvidia do Emirátů

Money

Americká vláda povolila společnosti Microsoft dodávku nejvyspělejších čipů od výrobce Nvidia do Spojených arabských emirátů. Deníku Financial Times to sdělil prezident společnosti Brad Smith. Microsoft je podle něj první společností, která tuto licenci od vlády dostala. Dodávka čipů je nutná k provozu systémů umělé inteligence v novém areálu v SAE, jenž byl představen při návštěvě amerického prezidenta Donalda Trumpa. Do konce roku 2029 Microsoft plánuje v SAE investovat 15 miliard dolarů (317 miliard korun), řekl Smith agentuře Reuters.

ČTK

Přečíst článek

Projekt v Německu podle prohlášení využije až 10 tisíc pokročilých čipů známých jako grafické procesory. To je zlomek velikosti zařízení plánovaných v USA. Projekt datového centra v Texasu společností SoftBank, OpenAI a Oracle bude využívat asi 500 tisíc těchto čipů.

EU v únoru oznámila plán v hodnotě 200 miliard eur na podporu rozvoje AI v regionu. Cílem je v příštích pěti až sedmi letech ztrojnásobit kapacitu regionu potřebnou k provozování těchto systémů.

Související

CEO Nvidia Jensen Huang

Lidstvo vstupuje do nové technologické éry. Za deset let budeme úplně jinde, prohlásil šéf Nvidie

Leaders

nst

Přečíst článek
Doporučujeme