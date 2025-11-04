Policie rozkryla síť kolem VZP: obvinění čelí 13 lidí kvůli zakázkám a úplatkům
Policie obvinila v kauze zakázek Všeobecné zdravotní pojišťovny 13 lidí. Stíhá je za zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, krácení daní, praní špinavých peněz, podplácení, přijetí úplatku a porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže, uvedl dozorující státní zástupce Miloš Klátik. Největší zdravotní pojišťovna v ČR vystupuje v kauze jako poškozená, případ řeší Národní centrála proti organizovanému zločinu.
„Policejní orgán v uvedené věci postupuje také v součinnosti se subjekty veřejné správy, zejména pak v součinnosti Generálním finančním ředitelstvím, Finančním analytickým úřadem a také s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Podrobnější informace zatím v této věci nelze poskytovat,“ napsal státní zástupce. Případ se podle něj netýká pouze zakázek VZP.
Při pondělní razii policisté zadrželi 19 lidí. Z informace Klátika vyplývá, že 13 z nich sdělili obvinění ještě téhož dne. Mezi stíhanými není žádná firma ani jiná právnická osoba.
Česko získá v příštích letech dalších 5,5 miliardy korun z fondů Evropského hospodářského prostoru EHP a Norska. Vyhlášení prvních výzev se předpokládá nejdříve na přelomu roku 2026 a 2027. V Praze byla slavnostními podpisy stvrzena Memoranda o porozumění mezi ČR a donorskými státy Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem pro čtvrté programové období. Za 20 let fungování těchto fondů z nich Česko získalo 11 miliard korun. Podporu získalo 1900 projektů.
Největší grant v historii. Fondy EHP a Norska pošlou Česku 5,5 miliardy
Money
Česko získá v příštích letech dalších 5,5 miliardy korun z fondů Evropského hospodářského prostoru EHP a Norska. Vyhlášení prvních výzev se předpokládá nejdříve na přelomu roku 2026 a 2027. V Praze byla slavnostními podpisy stvrzena Memoranda o porozumění mezi ČR a donorskými státy Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem pro čtvrté programové období. Za 20 let fungování těchto fondů z nich Česko získalo 11 miliard korun. Podporu získalo 1900 projektů.
Deník N v pondělí s odkazem na policejní dokumenty uvedl, že mezi zadrženými je například Marek Škop, který ve VZP vede oddělení správy a podpory koncových zařízení a elektronické komunikace, nebo Otakar Chasák, jehož IT firma Elso Philips Service pojišťovně dodává počítače a hardwarové vybavení. Policie podle serveru zadržela také podnikatelova syna Otakara Chasáka mladšího. Web iRozhlas.cz napsal, že policisté zasahovali rovněž v sídle firmy Elso Philips Service na pražské Bořislavce.
Podle Deníku N jsou mezi prověřovanými také lidé spojení se společností Total Service, která VZP dodává IT služby, a dalšími technologickými firmami, které s pojišťovnou spolupracují. Policie podle serveru prověřuje také dva pracovníky Úřadu průmyslového vlastnictví.
Všeobecná zdravotní pojišťovna má více než šest milionů klientů. Letos hospodaří s rozpočtem 320 miliard korun a plánovaným schodkem 7,5 miliardy, loni činil schodek pět miliard korun. Letos v září detektivové navrhli obžalovat bývalého poslance ODS Marka Šnajdra, podnikatele Pavla Dovhomilju a bývalého náměstka ředitele VZP Tomáše Knížka kvůli hospodaření pojišťovny. V případu souvisejícím s kauzou Dozimetr je viní z úplatkářství.
PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.
Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.
Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.
Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.