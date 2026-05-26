Potíže pro muniční iniciativu. Na munici pro Ukrajinu přispívá už jen polovina zemí
Česká muniční iniciativa pro Ukrajinu naráží na nový problém. Podle Financial Times do ní finančně přispívá už jen devět zemí místo loňských osmnácti. Prezident Petr Pavel tvrdí, že projekt dál funguje, pokles podpory mu ale komplikuje pokračování. Agentura pro mezivládní obrannou spolupráci (AMOS), která iniciativu koordinuje, uvedla, že mechanismus muniční iniciativy funguje a finance z jednotlivých zemí přicházejí průběžně během roku.
„Iniciativa stále funguje, ale novou obtíží je, že do ní finančně přispívá jen zhruba devět zemí,“ citoval deník českého prezidenta. Vloni iniciativa, která podle Pavla zajistila zhruba polovinu velkorážní munice dodané Ukrajině ze zahraničí, mohla počítat s podporou 18 zemí.
AMOS uvedla, že finance od přispěvatelů přicházejí v průběhu celého roku v závislosti na schvalovacích procesech v jednotlivých státech. „Fakt, že ke konci května jsou v procesu projekty s osmi donory, je přibližně stejný průběh jako v předchozích letech. Celkový počet osmnácti partnerů je agregovaný souhrn všech participujících zemi. Například v roce 2025 bylo donorů 14 (včetně EU), ale vybráno bylo celkově o přibližně 54 procent financí více,“ dodala.
Česká vládní koalice, která nastoupila k moci v prosinci, původně uvažovala o tom, že iniciativu zcela zruší. Vláda premiéra Andreje Babiše nakonec souhlasila s pokračováním iniciativy s tím, že Česká republika nebude finančně přispívat na nákupy munice, ale bude pokračovat se zajištěním administrativy projektu.
Kdo iniciativu podporuje?
Český prezident, podle kterého se bude o iniciativě jednat i na červencovém summitu NATO v Ankaře, odmítl upřesnit, jaké země přestaly do iniciativy přispívat. Podle vojenského zdroje FT iniciativu nadále podporuje Německo, které patřilo mezi nejštědřejší dárce, a některé severské země. Podle zdroje některým státům připadá „divné přispívat do něčeho, co nemá skutečnou podporu vládních politiků ve zřizovatelské zemi“.
Muniční iniciativu na podporu Ukrajiny spustila Česká republika v roce 2024. Iniciativa měla pomoci Ukrajině čelit palební přesile ruské armády. Podle dubnového prohlášení českého ministra obrany Jaromíra Zůny iniciativa dostává finance pouze od zahraničních dárců.