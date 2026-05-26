Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Politika Potíže pro muniční iniciativu. Na munici pro Ukrajinu přispívá už jen polovina zemí

Potíže pro muniční iniciativu. Na munici pro Ukrajinu přispívá už jen polovina zemí

Ruské údery v Kyjevě
ČTK
ČTK
ČTK

Česká muniční iniciativa pro Ukrajinu naráží na nový problém. Podle Financial Times do ní finančně přispívá už jen devět zemí místo loňských osmnácti. Prezident Petr Pavel tvrdí, že projekt dál funguje, pokles podpory mu ale komplikuje pokračování. Agentura pro mezivládní obrannou spolupráci (AMOS), která iniciativu koordinuje, uvedla, že mechanismus muniční iniciativy funguje a finance z jednotlivých zemí přicházejí průběžně během roku.

„Iniciativa stále funguje, ale novou obtíží je, že do ní finančně přispívá jen zhruba devět zemí,“ citoval deník českého prezidenta. Vloni iniciativa, která podle Pavla zajistila zhruba polovinu velkorážní munice dodané Ukrajině ze zahraničí, mohla počítat s podporou 18 zemí.

AMOS uvedla, že finance od přispěvatelů přicházejí v průběhu celého roku v závislosti na schvalovacích procesech v jednotlivých státech. „Fakt, že ke konci května jsou v procesu projekty s osmi donory, je přibližně stejný průběh jako v předchozích letech. Celkový počet osmnácti partnerů je agregovaný souhrn všech participujících zemi. Například v roce 2025 bylo donorů 14 (včetně EU), ale vybráno bylo celkově o přibližně 54 procent financí více,“ dodala.

Česká vládní koalice, která nastoupila k moci v prosinci, původně uvažovala o tom, že iniciativu zcela zruší. Vláda premiéra Andreje Babiše nakonec souhlasila s pokračováním iniciativy s tím, že Česká republika nebude finančně přispívat na nákupy munice, ale bude pokračovat se zajištěním administrativy projektu.

Volodymyr Zelenskyj a Friedrich Merz

Zelenskyj odmítl německý plán pro Ukrajinu. V EU nechce být bez hlasu

Politika

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odmítl německý návrh, podle kterého by Ukrajina mohla získat přidružené členství v Evropské unii. Podle textu serveru Politico by takový model Kyjevu sice přinesl některé výhody, zároveň by ale Ukrajinu ponechal uvnitř evropského bloku bez plnohodnotného hlasu.

nst

Přečíst článek

Kdo iniciativu podporuje?

Český prezident, podle kterého se bude o iniciativě jednat i na červencovém summitu NATO v Ankaře, odmítl upřesnit, jaké země přestaly do iniciativy přispívat. Podle vojenského zdroje FT iniciativu nadále podporuje Německo, které patřilo mezi nejštědřejší dárce, a některé severské země. Podle zdroje některým státům připadá „divné přispívat do něčeho, co nemá skutečnou podporu vládních politiků ve zřizovatelské zemi“.

Muniční iniciativu na podporu Ukrajiny spustila Česká republika v roce 2024. Iniciativa měla pomoci Ukrajině čelit palební přesile ruské armády. Podle dubnového prohlášení českého ministra obrany Jaromíra Zůny iniciativa dostává finance pouze od zahraničních dárců.

Související

Nokia je zpět v kurzu. Akcie díky AI boomu letos vyletěly o 140 procent

Nokia
ČTK
nst
nst

Nokia se na burze vrací do hry. Akcie finské firmy letos podle agentury Bloomberg vzrostly o více než 140 procent a dostaly se nejvýše od roku 2008. Důvodem není nostalgie po časech legendárních telefonů a hry Snake, ale sázka investorů na to, že se z Nokie může stát jeden z dodavatelů infrastruktury pro boom umělé inteligence.

Trh firmu začíná oceňovat jinak než dřív. Nokia už pro část investorů není jen starý výrobce telekomunikačního vybavení, ale také hráč napojený na datová centra, cloud a optické sítě, které jsou pro AI stále důležitější. Právě optické technologie mají umožnit rychlejší a efektivnější přesun dat mezi výpočetními clustery.

Nadšení už se výrazně propsalo do ceny akcií. Očekávaný poměr ceny akcie k zisku na příštích 12 měsíců se od začátku roku více než zdvojnásobil zhruba na 36násobek. AI a cloudový byznys přitom v prvním čtvrtletí tvořil jen osm procent tržeb skupiny. „Snadné přecenění je pryč,“ uvedla Amanda Lyonsová ze společnosti Energy Group Capital. Podle ní je teď klíčové, zda přijde další růstová vlna.

Nokii pomohla loňská akvizice společnosti Infinera, která posílila její pozici v optických sítích. Tržby související s AI v prvním čtvrtletí vzrostly o 49 procent a firma v dubnu zlepšila výhled pro segmenty napojené na cloudové zákazníky. Dalším silným impulzem byla investice Nvidie ve výši jedné miliardy dolarů. Čipy Nvidie mají urychlit software Nokie pro sítě 5G a 6G a obě firmy mají zkoumat využití technologií Nokie v AI infrastruktuře Nvidie.

Širší trend

Růst Nokie zapadá do širšího trendu. Investoři letos hledají další společnosti, které mohou těžit z výdajů na AI infrastrukturu. Prudce posilovaly také akcie výrobců optických komponent, například amerických firem Lumentum a Coherent nebo evropských společností Soitec a Aixtron.

Zároveň ale zůstává otázkou, kolik budoucího růstu už je v ceně akcií započítáno. Průměrná cílová cena analytiků sledovaných Bloombergem je stále zhruba 25 procent pod současnou cenou a méně než polovina z nich doporučuje akcie Nokie kupovat. 

SpaceX míří na burzu s plány jako ze sci-fi. Musk chce AI infrastrukturu ve vesmíru i kolonii na Marsu

SpaceX míří na burzu s plány jako ze sci-fi. Musk chce AI infrastrukturu ve vesmíru i kolonii na Marsu

Zprávy z firem

Elon Musk chce poslat SpaceX na burzu a investorům ukazuje příběh, který by se dal shrnout jednoduše: internet ze satelitů dnes, AI ve vesmíru zítra, Mars pozítří. Firma ale ve svém prospektu zároveň varuje, že její nejodvážnější plány nemusejí komerčně vyjít.

nst, ČTK

Přečíst článek

„Stará Nokia nezmizela“

Slabinou zůstává starý byznys mobilních sítí. Ten stále tvoří více než polovinu tržeb Nokie, má nižší marže než segment napojený na AI a roky ho brzdí slabší investice telekomunikačních operátorů i ztráty důležitých kontraktů v USA. I proto část trhu vidí Nokii spíš jako kombinaci staré telekomunikační firmy a nového AI příběhu.

„Stará Nokia také nezmizela,“ upozornil analytik BNP Paribas Jakob Bluestone. Podle něj se ale díky úspěchům u cloudových zákazníků objevila představa, že z Nokie může být jakási menší verze amerických firem Arista Networks a Ciena.

Po letošním prudkém růstu tak další vývoj akcií závisí hlavně na tom, zda Nokia dokáže rozšířit objednávky mezi více zákazníků a proměnit AI poptávku ve vyšší ziskovost. Někteří investoři už ale vybírají zisky. Portfolio manažer fondu Skagen Vekst Sondre Solvoll Bakketun uvedl, že při současném ocenění vidí méně atraktivní poměr rizika a výnosu a fond svou pozici v posledních měsících výrazně snížil.

Související

Spor o summit NATO: Kompetenční žalobu mám připravenou, hlásí Pavel

Petr Pavel
ČTK
ČTK
ČTK

Spor o to, kdo bude Česko zastupovat na summitu NATO, se dál vyostřuje. Prezident Petr Pavel dává najevo, že je připraven bránit své pravomoci i u Ústavního soudu, pokud ho vláda z delegace vynechá. Zároveň ale doufá, že k tak tvrdému střetu s kabinetem nakonec nedojde.

Pavel to řekl v pořadu Blesku Hráči. Zdůraznil, že prezident nemůže být rukojmím vlády. Pavel, který se zúčastnil všech summitů NATO od svého nástupu do funkce prezidenta a v minulosti byl předsedou Vojenského výboru NATO, trvá na své účasti. Premiér Andrej Babiš (ANO) naopak míní, že by prezident neměl být součástí delegace.

Prezident již v minulosti zmínil, že pokud by takto vláda rozhodla, mohl by kompetenční žalobu k Ústavnímu soudu podat. „Byl bych asi špatný bývalý voják, kdybych nebyl připraven na varianty B, C a D, takže ta varianta je připravena, ale já věřím tomu, že nebude nutné ji použít,“ řekl v rozhovoru pro Blesk.

Obtížně srozumitelná situace

Podle Pavla je celá situace pro veřejnost obtížně srozumitelná, lidem se zajídá a je potřeba ji ukončit. Dlouhodobě tvrdí, že zastupování státu navenek je jeho ústavní povinností. „Máme tady několik ústavních institucí, které jsou definovány Ústavou, jsou definovány jejich pravomoce a není možné, aby kterákoliv z nich na sebe brala roli nadřízeného stupně těm ostatním. Jinými slovy: prezident nemůže být rukojmím vlády, vláda nemůže prezidentovi určovat, co smí, nebo nesmí,“ uvedl.

Babiš prezidentovu účast odmítá s odůvodněním, že výdaje na obranu země by měl na summitu obhajovat kabinet. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) také nechce, aby byl prezident součástí delegace. V minulosti Macinka označil Pavla opakovaně za opozičního politika, který se chová protiústavně.

Petr Pavel

Kdo bude příští prezident? Češi by znovu volili Pavla, nejvíc odmítají Fialu

Politika

Petr Pavel zůstává nejsilnějším jménem pro příští prezidentskou volbu. Podle průzkumu STEM/MARK je jediným z nabízených možných kandidátů, kterého by volila nebo možná volila nadpoloviční většina lidí. Andrej Babiš za ním zaostává o devět procentních bodů.

ČTK

Přečíst článek

V nedělním pořadu Poledne s Moravcem řekl Macinka, že Babišovi navrhne, aby vláda o delegaci rozhodla až v druhé polovině června po jednání ministrů obrany v Bruselu. Pavel ale očekává, že rozhodnutí padne 8. června. „Já vycházím z toho, co (Babiš) oznámil veřejně – a sice že osmého zasedne vláda a řekne, jak se staví k nejenom mandátu, ale i ke složení delegace na summit aliance v Ankaře,“ řekl prezident s tím, že po vlastní ose případně do Turecka jet nechce. Považoval by to za „necivilizované“ rozhodnutí.

Summity NATO v minulosti navštěvovali za Česko jak předsedové vlád, tak prezidenti. Pavel se zatím zúčastnil všech summitů NATO, které se od jeho nástupu do funkce konaly, tedy v roce 2023 ve Vilniusu, ve Washingtonu v roce 2024 i loni v Haagu.

Související

Andrej Babiš
Aktualizováno

„Nejsem jeho podřízený.“ Babiš se ohradil proti Pavlově kritice za pozdní příchod

Politika

ČTK

Přečíst článek
Doporučujeme