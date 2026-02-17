Pavel kritizuje škrty v obraně: V současné době je to nezodpovědné
Prezident Petr Pavel považuje snižování výdajů na obranu v současné době za nezodpovědné. Řekl to na tiskové konferenci po návštěvě Prahy. Předpokládá, že bude mít možnost si o tom promluvit s ministryní financí Alenou Schillerovou a premiérem Andrejem Babišem (oba ANO).
Sněmovní výbor pro obranu dnes dolní komoře doporučil schválit rozpočet ministerstva obrany na letošní rok. Podle návrhu by měl úřad hospodařit se 154,79 miliardy korun. Původní návrh vlády Petra Fialy (ODS) chtěl pro ministerstvo vyčlenit o 21 miliard více, 175,79 miliardy korun.
„Pokud by rozpočet zůstal takový, jak je nyní navržený, byli bychom jednou z mála zemí s opačným trendem. To by Českou republiku znevýhodnilo v očích spojenců i Ukrajiny,“ řekl Pavel.
Zahraniční prezidenti vstupují do českého veřejného prostoru většinou jen na chvíli. Když se děje něco mimořádně zajímavého. Jinak o nich víme málo a zajímají nás ještě méně. Přesto dokážeme poměrně přesně říct, komu důvěřujeme. Průzkum důvěry tak připomíná spíš test domácích nálad než znalostí světa.
Michal Nosek: Češi ukázali, že vedle hokeje rozumí i geopolitice a diplomacii
Názory
Česko musí brát otázky bezpečnosti vážně
Prezident dodal, že pokud Česko chce dobré vztahy se Spojenými státy bez ohledu na to, kdo je právě prezidentem, musí brát otázky bezpečnosti vážně. „Různí američtí prezidenti opakovaně říkají totéž a to, že Evropané by se měli postavit na vlastní nohy, protože američtí daňoví poplatníci nemohou platit za jejich bezpečnost. A to se týká i České republiky,“ uvedl.
Vzhledem k bezpečnostní situaci v Evropě i ve světě a k tomu, jak k ní přistupují spojenci z hlediska vlastních výdajů i podpory Ukrajiny, podle Pavla nejde o okrajové téma, ale o integrální součást bezpečnostního balíku.
Muniční iniciativa zajistila od svého vzniku asi 4,4 milionu kusů velkorážní munice pro Ukrajinu. Ve zveřejněném rozhovoru pro server Odkryto.cz to řekl prezident Petr Pavel. ČR podle něj k projektu přistupovala od počátku s maximální mírou otevřenosti a od žádného z auditorů dárcovských zemí nezaznamenala kritiku, která by naznačovala pochybení v transparentnosti, případně v korupci. Pokusy o ni podle prezidenta byly, je ale přesvědčen, že žádných zásadních pochybení iniciativa nositelem nebyla.
Pavel k muniční iniciativě: Pokusy o korupci byly, zásadní pochybení ale ne
Politika
Loni v červnu se státy Severoatlantické aliance (NATO) dohodly, že do roku 2035 vzrostou obranné výdaje na 3,5 procenta HDP a dalších 1,5 procenta HDP budou tvořit související nevojenské investice. Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) dnes řekl, že tato procenta představují politický rámec a směr další debaty, důležité je ale podle něj především zachování trendu růstu výdajů.
Výhledy na roky 2027 a 2028 podle Zůny deklarují budoucí směr a dokazují, že strategický kurz ČR se nemění. Příští rok by měl rozpočet obrany podle výhledu dosáhnout 215,3 miliardy korun, tedy téměř stejně jako uváděla předchozí vláda. V roce 2028 by měl rozpočet dále růst na 238,2 miliardy korun.