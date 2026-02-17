Nový magazín právě vychází!

Pavel kritizuje škrty v obraně: V současné době je to nezodpovědné

Pavel kritizuje škrty v obraně: V současné době je to nezodpovědné

Petr Pavel
Prezident Petr Pavel považuje snižování výdajů na obranu v současné době za nezodpovědné. Řekl to na tiskové konferenci po návštěvě Prahy. Předpokládá, že bude mít možnost si o tom promluvit s ministryní financí Alenou Schillerovou a premiérem Andrejem Babišem (oba ANO).

Sněmovní výbor pro obranu dnes dolní komoře doporučil schválit rozpočet ministerstva obrany na letošní rok. Podle návrhu by měl úřad hospodařit se 154,79 miliardy korun. Původní návrh vlády Petra Fialy (ODS) chtěl pro ministerstvo vyčlenit o 21 miliard více, 175,79 miliardy korun.

„Pokud by rozpočet zůstal takový, jak je nyní navržený, byli bychom jednou z mála zemí s opačným trendem. To by Českou republiku znevýhodnilo v očích spojenců i Ukrajiny,“ řekl Pavel.

Emmanuel Macron

Michal Nosek: Češi ukázali, že vedle hokeje rozumí i geopolitice a diplomacii

Názory

Zahraniční prezidenti vstupují do českého veřejného prostoru většinou jen na chvíli. Když se děje něco mimořádně zajímavého. Jinak o nich víme málo a zajímají nás ještě méně. Přesto dokážeme poměrně přesně říct, komu důvěřujeme. Průzkum důvěry tak připomíná spíš test domácích nálad než znalostí světa.

Michal Nosek

Česko musí brát otázky bezpečnosti vážně

Prezident dodal, že pokud Česko chce dobré vztahy se Spojenými státy bez ohledu na to, kdo je právě prezidentem, musí brát otázky bezpečnosti vážně. „Různí američtí prezidenti opakovaně říkají totéž a to, že Evropané by se měli postavit na vlastní nohy, protože američtí daňoví poplatníci nemohou platit za jejich bezpečnost. A to se týká i České republiky,“ uvedl.

Vzhledem k bezpečnostní situaci v Evropě i ve světě a k tomu, jak k ní přistupují spojenci z hlediska vlastních výdajů i podpory Ukrajiny, podle Pavla nejde o okrajové téma, ale o integrální součást bezpečnostního balíku.

Petr Pavel

Pavel k muniční iniciativě: Pokusy o korupci byly, zásadní pochybení ale ne

Politika

Muniční iniciativa zajistila od svého vzniku asi 4,4 milionu kusů velkorážní munice pro Ukrajinu. Ve zveřejněném rozhovoru pro server Odkryto.cz to řekl prezident Petr Pavel. ČR podle něj k projektu přistupovala od počátku s maximální mírou otevřenosti a od žádného z auditorů dárcovských zemí nezaznamenala kritiku, která by naznačovala pochybení v transparentnosti, případně v korupci. Pokusy o ni podle prezidenta byly, je ale přesvědčen, že žádných zásadních pochybení iniciativa nositelem nebyla.

ČTK

Loni v červnu se státy Severoatlantické aliance (NATO) dohodly, že do roku 2035 vzrostou obranné výdaje na 3,5 procenta HDP a dalších 1,5 procenta HDP budou tvořit související nevojenské investice. Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) dnes řekl, že tato procenta představují politický rámec a směr další debaty, důležité je ale podle něj především zachování trendu růstu výdajů.

Výhledy na roky 2027 a 2028 podle Zůny deklarují budoucí směr a dokazují, že strategický kurz ČR se nemění. Příští rok by měl rozpočet obrany podle výhledu dosáhnout 215,3 miliardy korun, tedy téměř stejně jako uváděla předchozí vláda. V roce 2028 by měl rozpočet dále růst na 238,2 miliardy korun.

Aero L-159
Aktualizováno

Vládní koalice zastavila prodej letounů L-159 Ukrajině. Armáda je potřebuje, uvedl Babiš

Politika

ČTK

Předseda české Poslanecké sněmovny Tomio Okamura
Aktualizováno

Ultimátum pro Zůnu. Obrana má připravit ukončení své role v muniční iniciativě

Politika

ČTK

Investování je nový standard. Zájem Čechů výrazně roste

Průměrná mzda loni ve 4. čtvrtletí stoupla na 46 013 korun, reálně opět klesla
Z investování se v Česku stává běžná součást správy osobních financí. Zatímco předloni investovalo 32 procent Čechů, loni už to bylo 39 procent. Vyplývá to z říjnového průzkumu NMS Market Research pro Raiffeisenbank mezi tisícovkou respondentů ve věku 18 až 64 let.

Většina investorů přitom k trhu přistupuje systematicky. Přibližně dvě třetiny lidí investují pravidelně, 16 procent kombinuje pravidelné investice s jednorázovými vklady a 13 procent posílá na trh větší částky nárazově.

Nejaktivnější jsou muži, mladší lidé a vysokoškoláci s nadprůměrnými příjmy. Hlavní motivací zůstává zajištění na stáří – tuto odpověď uvedlo téměř 80 procent dotázaných. Pro 63 procent investorů je cílem také zlepšení životní úrovně a 39 procent vnímá investice jako ochranu úspor před inflací.

Alena Schillerová

Rozpočet 2026: jiná vláda, stejná hra s čísly

Money

Vyšší schodek na úrovni 310 miliard korun a porušení zákona o rozpočtové odpovědnosti nikoho nepřekvapil. Je to v souladu s komunikací zástupců nové vlády v posledních týdnech a měsících. Schodek bude vyšší, i přes příznivější odhad vývoje naší ekonomiky z prognózy MFČR, která je využita pro odhad příjmů rozpočtu. Odhadované příjmy budou s vyšším růstem ekonomiky vyšší.

Pavel Peterka

Investiční chování Čechů se stabilizovalo

Průzkum zároveň ukazuje, že investiční chování Čechů se stabilizovalo. Téměř šest z deseti lidí investuje stejně jako loni, 31 procent své investice mírně navýšilo a jen desetina je omezila.

„Z investování se postupně stává samozřejmá součást finančního plánování. Češi se učí přemýšlet dlouhodoběji a nespoléhat pouze na spoření. Pravidelné investování už není výjimkou, ale běžným způsobem, jak si lidé zajišťují budoucnost,“ uvedla mluvčí Raiffeisenbank Tereza Kaiseršotová.

Proměňuje se i způsob investování. Polovina Čechů využívá služby bank, zatímco přímé investování „na vlastní pěst“ zůstává spíše doplňkem. Digitalizace přitom hraje stále větší roli – šest z deseti investorů používá online platformy alespoň jednou měsíčně, nejčastěji prostřednictvím mobilní nebo internetové aplikace.

Radek Stacha

Český investor má potenciál být jako Warren Buffett, říká Stacha z Investony

Money

Dalibor Martínek

Rozpočet 2026: jiná vláda, stejná hra s čísly

Alena Schillerová
Vyšší schodek na úrovni 310 miliard korun a porušení zákona o rozpočtové odpovědnosti nikoho nepřekvapil. Je to v souladu s komunikací zástupců nové vlády v posledních týdnech a měsících. Schodek bude vyšší, i přes příznivější odhad vývoje naší ekonomiky z prognózy MFČR, která je využita pro odhad příjmů rozpočtu. Odhadované příjmy budou s vyšším růstem ekonomiky vyšší.

Rozpočet tak s nejvyšší pravděpodobností pracuje s vyššími příjmy než původní návrh předchozí vlády a přesto dosahuje vyššího deficitu. Schodek 310 miliard navíc pravděpodobně počítá s dodatečným příjmem okolo 40 miliard z rozpočtů EU, které fakticky patří do rozpočtu 2025.

Nyní je klíčové, zda bude tento schodek dodržen, nebo zda bude ještě v průběhu roku navyšován a zda bude v letech 2027 a dále patrná deklarovaná snaha o úspory a konsolidaci rozpočtu. Navyšování schodku místo jeho snižování je z dlouhodobého pohledu pro stabilitu našich veřejných financí problematické.

Alena Schillerová

Schillerová: Prezidenta Pavla chci přesvědčit, aby podepsal rozpočet

Money

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) je připravena po schválení letošního státního rozpočtu ve Sněmovně jednat o něm s prezidentem Petrem Pavlem a ráda by ho přesvědčila, aby ho podepsal. Řekla to v dnešním diskusním pořadu televize Nova Za pět minut dvanáct. Podle prezidenta se zdá, že návrh rozpočtu je v rozporu se zákonem o rozpočtové odpovědnosti. Řekl to tento týden. S tímto argumentem již dříve vystoupila Národní rozpočtová rada, ale Schillerová to odmítá.

ČTK

Nižší investice do obrany

Nejsem plně přesvědčen argumentací, že vyšší schodek jde na prorůstové investice. Peníze z obrany byly přesunuty do sektoru dopravy. Vyšší investice v dopravě budou vykoupeny nižšími investicemi do obrany. Vyšší výdaje, ve srovnání s rozpočtem Fialovy vlády, pak mají jít na zlevnění energií skrze převod plateb za obnovitelné zdroje z domácností na stát. Silnější mají být mj. výdaje na sociální věci a vyšší platy státních zaměstnanců. Takové změny výdajů lze jen stěží označit za proinvestiční ve smyslu obhajoby vyššího schodku.

Ano, naše republika má dluh v % proti HDP jeden z nejnižších v rámci EU. To ale není argument pro vyšší tempo zadlužování. Naopak, měli bychom se snažit relativně nízké zadlužení ekonomiky udržet. Vyšší dluh znamená vyšší splátky dluhu. Dluhová služba už nyní přesahuje 100 miliard korun každý rok.

Český prezident Petr Pavel
Aktualizováno

Nynější návrh rozpočtu pro příští rok je polotovar, uvedl Pavel

Money

ČTK

