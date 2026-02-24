Michal Nosek: Zůnova rozpočtová iluze může Česko vyjít draho
Ministr obrany Jaromír Zůna tvrdí, že bezpečnost země se neměří procenty HDP. Jenže právě ta procenta jsou měnou důvěry v NATO. V době, kdy si část střední Evropy plete diplomacii s rezignací, je hazard s obranou víc než účetní trik.
Vláda škrtla armádě 21 miliard. Místo 175,79 miliardy podle plánu kabinetu Petra Fialy má mít resort obrany jen 154,79 miliardy. Prezident Petr Pavel to označil za nezodpovědné a chce mluvit s premiérem Andrejem Babišem i ministryní financí Alenou Schillerovou. Má proč.
Ministr Zůna za SPD říká, že modernizační projekty ohroženy nejsou a že rozhodující budou roky 2027–2031. To je nebezpečná iluze. Obrana není sezónní výprodej. Je to kontinuální závazek. Jakmile stát začne rozpočet brát jako politickou harmoniku, dává spojencům i vlastním vojákům jasný signál. Jistota neexistuje.
Dvě procenta HDP nejsou fetiš. Jsou minimem, na kterém stojí alianční solidarita. Kdo je začne relativizovat, relativizuje i vlastní závazky.
Slovenská cesta
Stačí se podívat na Slovensko. Prezident Peter Pellegrini, ministr zahraničí Juraj Blanár i šéf parlamentu Richard Raši při výročí ruské invaze vyzvali k „diplomatickému řešení“ války na Ukrajině. Premiér Robert Fico dlouhodobě mluví podobně. Opozice správně připomíná, že válku může ukončit agresor. Tedy Rusko.
Diplomacie bez síly je jen přání. A síla bez peněz neexistuje. Zůna může mluvit o robotických systémech a digitalizaci velení. Bez stabilního financování zůstanou jen v excelové tabulce. Bez procent nebude obrana. A bez obrany nebude bezpečnost. Bez ohledu na to, jak kreativně to ministr přepočítá.
Americký prezident Donald Trump před oběma komorami Kongresu přednese tradiční projev o stavu unie. Projev pro něj představuje největší příležitost přesvědčit skeptické Američany, že jeho politika funguje a že slibovaný ekonomický zlatý věk je hned za rohem, poznamenala k tomu zpravodajská televize CNN. Trump totiž každoroční řeč shrnující dosavadní úspěchy i nejbližší plány administrativy přednese v době, kdy klesá jeho popularita, rostou obavy z konfliktu s Íránem a Američané se potýkají s rostoucími životními náklady. Někteří opoziční demokraté předem ohlásili, že budou Trumpův projev bojkotovat.
Je zlatý věk Ameriky opravdu za rohem? Trump promluví v době rostoucích problémů
Politika
Americký prezident Donald Trump před oběma komorami Kongresu přednese tradiční projev o stavu unie. Projev pro něj představuje největší příležitost přesvědčit skeptické Američany, že jeho politika funguje a že slibovaný ekonomický zlatý věk je hned za rohem, poznamenala k tomu zpravodajská televize CNN. Trump totiž každoroční řeč shrnující dosavadní úspěchy i nejbližší plány administrativy přednese v době, kdy klesá jeho popularita, rostou obavy z konfliktu s Íránem a Američané se potýkají s rostoucími životními náklady. Někteří opoziční demokraté předem ohlásili, že budou Trumpův projev bojkotovat.