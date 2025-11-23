Jste nevděční, vzteká se na sociálních sítích Trump na Ukrajince a Evropu
Americký prezident Donald Trump dnes obvinil ukrajinské vedení, že nevyjádřilo žádnou vděčnost za americké snahy. Evropě pak ve stejném příspěvku na síti Truth Social vyčetl, že nadále nakupuje ruskou ropu. Šéf Bílého domu se tak vyjádřil v den, kdy v Ženevě americká delegace jedná se zástupci Ukrajiny a evropských zemí o tom, jak ukončit válku, kterou před třemi a tři čtvrtě rokem rozpoutalo Rusko. Šéf ukrajinské bezpečnostní rady Rustem Umerov vzápětí vyjádřil vděk americkým partnerům za spolupráci a přesvědčení, že jednání v Ženevě dnes přinesou posun.
Trump ve svém příspěvku zopakoval nepravdivé tvrzení, že prezidentské volby, které v roce 2020 prohrál s demokratem Joem Bidenem, mu byly ukradeny. Znovu pak také tvrdil, že, pokud by byl hlavou státu on, ruský prezident Vladimir Putin by nikdy na Ukrajinu nezaútočil. S Bidenem v úřadu si ale prý Putin řekl, že teď má šanci. Ruské síly původně počítaly jen s několikadenní vojenskou operací, Ukrajina se s rozsáhlou zbrojní a další pomocí USA a západních zemí agresi stále brání.
Trump také velkými písmemy napsal, že v této válce všichni prohrávají, zvláště "miliony lidí, které tak zbytečně zemřely". Dosavadní odhady západních zemí přitom hovoří o tom, že si válka vyžádala statisíce mrtvých a zraněných. Závěrem příspěvku pak Trump zkritizoval Ukrajinu i Evropu. Poznamenal ale také, že Spojené státy nadále prodávají obrovské množství zbraní Severoatlantické alianci, které jsou určeny pro Ukrajinu.
V Ženevě se jedná na plné otáčky
V Ženevě dnes zástupci spojeneckých zemí jednají o plánu na ukončení války na Ukrajině, který po konzultacích s ruskými činiteli připravily Spojené státy. Návrh počítá mimo jiné s tím, že Ukrajina přijde o značnou část svého území, početně omezí svou armádu na maximálně 600 tisíc vojáků a zaváže se, že nevstoupí do NATO. Ukrajinští představitelé, velké evropské země a také třeba Kanada a Japonsko proto usilují o jeho změnu.
Šéf ukrajinské bezpečnostní rady Umerov na Telegramu krátce poté, co Trump zveřejnil svůj příspěvek, vyjádřil vděk Spojeným státům za spolupráci i přesvědčení, že dnešní jednání v Ženevě přinesou posun. "Oceňujeme, že naši američtí partneři s námi úzce spolupracují, aby pochopili naše obavy a dosáhli tohoto kritického bodu, a očekáváme, že dnes dosáhneme dalšího pokroku," poznamenal.