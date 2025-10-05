Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Názory Lukáš Kovanda: ODS zapomněla, kým je. A voliči ji ztrestali

Lukáš Kovanda: ODS zapomněla, kým je. A voliči ji ztrestali

ODS zapomněla, kým je. A voliči ji ztrestali, přešli k Motoristům
Profimedia
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Výsledek sněmovních voleb opravdu zásadně ovlivnil fakt, že Motoristé překročili pětiprocentní hranici. Pokud by dopadli jako Stačilo!, pod pětiprocentní hranicí, kabinet premiéra Petra Fialy mohl pomýšlet na to, že bude vládnout další čtyři roky. Právě vyklizení pozic Motoristům tedy bylo osudovou chybou koalice Spolu. A zejména pak její nejsilnější strany, ODS.

Mezi voliči Motoristů je jistě řada bývalých voličů ODS, jež tato strana zklamala. Ostatně, někteří z nejvyšších představitelů Motoristů nebo jejich veřejně známých podporovatelů v minulosti vlastnili stranickou legitimaci právě ODS. Nynější ODS ve snaze stmelit koalici Spolu a posléze i celou někdejší vládní pětikoalici, resp. nynější končící čtyřkoalici většinově pozapomněla na své ideové kořeny. Tím vytvořila mezeru na politickém trhu, kterou zaplnili Motoristé.

Zaplnili ji prostě tak, že se zřetelně postavili proti euru, proti Green Dealu, tedy i proti emisním povolenkám pro domácnosti, které v předvolební kampani byly tolik diskutovány. Přičemž ovšem současně Motoristé odmítli spolupráci s komunisty a nijak nezpochybnili členství Česka v NATO, ani EU, přes všechny výhrady k ní. Motoristé hlásali zkrátka v podstatě to samé, co ještě před necelými deseti lety hlásala sama ODS. Ta to vše deklarovala dokonce, když už byl jejím šéfem Petr Fiala. Vzpomeňme ostatně třeba na jeho zhruba deset let starou plamennou kritiku Bruselu či na „petici za korunu“ – když ji vyhlašoval, už ODS předsedal.

Pokud ODS koalici Spolu hbitě opustí, má ještě šanci přežít

Utvořením koalice Spolu však ODS rezignovala na své kořeny. Místo aby preferenčně mnohem slabší strana TOP 09 v rámci alespoň pokusu o sebezáchovu v koalici Spolu nakročila blíže k tomu, co definuje kořeny ODS, ODS naopak začala „topkovatět“. Začala se vstřícně a nekriticky stavět prakticky ke všemu, co přichází z Bruselu, včetně tolik kontroverzního zeleného programu Fit for 55, včetně zmíněných emisních povolenek pro domácnosti.

Když chtěla Fialova vláda uprostřed loňského léta, v čase dovolených potajmu sněmovnou protlačit „český Green Deal“, spustil se pro ni zřejmě nečekaný mediální poprask. Jenže ani ten ODS nepřiměl viditelněji změnit postoj. „Český Green Deal“ sice Fialova vláda založila do šuplíku, avšak proti EU se ani pak nedokázala zřetelněji vymezit.

Vítěz voleb Andrej Babiš vyráží na Pražský hrad za prezidentem Petrem Pavlem

Stanislav Šulc: Strach z Ruska pokračuje a začali jsme mít rádi ženy. Jaká jsou poučení z voleb

Názory

Volby nepředstavují jenom nové rozdělení moci ve státě. Jsou také důležitým zdrojem informací o nás všech a našich sousedech. Podstatné zjištění je například to, že se Češi stále hodně bojí Ruska. Další je zajímavější – v poslaneckých lavicích zasedne nejvyšší počet žen. A do třetice: Češi mají rádi velké partaje.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Možná se obávala, že tím bude některými haněna z „proruskosti“ nebo alespoň z nedůsledného proevropského, tedy za stávajících okolností tím pádem potenciálně i nedůsledného proukrajinského postoje. Jenže třeba příklad současného polského prezidenta Karola Nawrockého jasně demonstruje, že kritika Bruselu může jít ruku v ruce s těžkou, ba bojovně odhodlanou kritikou Moskvy.

ODS se však už nedokázala ani pořádně postavit za korunu. Ta tam, v prachu zapomnění, skončila zmíněná petice právě za její zachování. Když prezident Petr Pavel téma přijetí eura na Nový rok 2024 nastolil, vláda zadala ekonomům své Národní ekonomické rady, aby možné přínosy a náklady přijetí eura zanalyzovali. Ideově vykořeněná ODS se tedy raději alibisticky schovala za experty, než aby deklarovala rozhodný odmítavý postoj. Musela samozřejmě vědět, že experti nakonec neřeknou nic jiného, než že přijetí eura je primárně nikoli ekonomickou, leč politickou otázkou – a že tedy stěžejní díl zodpovědnosti na takové politické rozhodnutí leží stejně na bedrech právě „premiérské“ ODS.

Koalice Spolu zřejmě doufala, že posílí, jestliže se vůči Bruselu nadobro přestane vymezovat, takže jeden si už nebyl jistý, zda její koketerie s eurem či emisními povolenkami pro domácnosti nevyústí v jejich bezvýhradné přijetí, jakmile získá mandát pro další čtyři roky vládnutí. Motoristům – a stejně tak i hnutí ANO – pak k tomu, aby uspěli, stačilo jednoduše slíbit, že nedopustí ani euro, ani povolenky. Uspěli ponejvíce na úkor ODS.

Na úkor „vykroužkované“ ODS se ovšem do sněmovny dostali i poslanci partnerských stran v rámci koalice Spolu, tedy lidovců a TOP 09. Tyto dvě strany, pokud by kandidovaly samy za sebe, by zřejmě ve sněmovně neměly pro nadcházející funkční období ani jednoho zástupce, pokud by vůbec existovaly (to platí zvláště pro TOP 09). Zato ODS by se sama do sněmovny dostala. A dost možná v ještě silnější sestavě, než v jaké tam nyní bude celá koalice Spolu. Zvláště pokud by tedy ODS neopustila své kořeny a neuvolnila prostor Motoristům.

A pokud snad ODS sázela na to, že svým zelenáním a vysíláním probruselských signálů osloví a přetáhne progresivistické voliče hnutí STAN či Pirátů, byla bláhová. Progresivisté už vlastně ze samé své podstaty budou volit spíše strany věkově mladší, než je ODS, protože mládí je přece progresívní. Těžko od nich čekat, že se masově přikloní k tandemu „dinosauřích“ stran, jež tady byly už v 90. letech, kdy navíc reprezentovaly konzervatismus. TOP 09 samotná nemá sílu, aby tento „odér“ ODS a lidovců rozředila, sama v něm nyní spíše hyne. Ostatně do vínku také kdysi konzervatismus dostala, jakkoli jej měl barvotiskově vyvedený punkový účes Karla Schwarzenberga poněkud zlehčovat.

Právě ovšem lidovecký kroužkovací triumf z nynějších voleb, ono svezení se poslanců KDU-ČSL do sněmovny na bedrech a na úkor ODS, naznačuje, že voliči s konzervativnějším cítěním ještě zcela k Motoristům nepřešli a část jich zůstává k mání i pro ODS. Pokud ta se dokáže vrátit ke svým kořenům, hbitě ukončit pro ni tolik ztrátovou koalici Spolu, ještě má šanci přežít.

Další komentáře ekonoma Lukáše Kovandy

Související

Šéf ANO Andrej Babiš

Lukáš Kovanda: Babišův triumf značí i to, že Češi budou platit eurem nejdříve za deset let

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
Stanjurovy tupé škrty připraví Česko o peníze z Bruselu

Kdo by to čekal? Více než dvě třetiny zemí eurozóny mají horší rating než Česko

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Kouzlo menšinové vlády. S kým bude Babiš skutečně vládnout?

Andrej Babiš (ANO) po schůzce s prezidentem Petrem Pavlem
ČTK
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Pokud povolební vyjednávání dopadnou tak, jak si je Andrej Babiš kdysi vysnil, zhruba za tři měsíce bude Česku vládnout jednobarevná vláda hnutí ANO, které ve sněmovně dodají důvěru poslanci zvolení za SPD a Motoristy. Kouzlo jednobarevného kabinetu pak je, že Babišův tým bude moci (a zároveň muset) pro každý zákon hledat podporu u všech poslanců. A tady nastává poměrně široký prostor pro kreativitu. Jaké jsou skutečné programové shody hlavních partají?

Až opadnou povolební emoce, nastane čas tvrdé práce. Klíčovým hráčem v tuto chvíli bude Andrej Babiš, který jako vítěz voleb potřebuje najít podporu pro svou případnou vládu. Připomeňme, že minule (v roce 2017) se mu to napoprvé nepovedlo, sestavil jednobarevný kabinet, který ale nedostal podporu. Poté musel přemluvit sociální demokraty, aby do vlády vstoupili, a komunisty, aby ji podpořili.

16 fotografií v galerii

I tentokrát zdánlivě Babiš potřebuje dvě partaje. Motoristy a SPD. Jistě jej trápí, že mu nestačí jen jedna z těchto dvou stran, aby přesáhl 101 hlasů ve sněmovně. Nicméně obě partaje mu slíbily podporu, ať už v jakékoli podobě.

Babišem preferovaná přitom je pouhá podpora jednobarevného kabinetu, nikoli přímá účast jedné či obou stran ve vládě.

Vítěz voleb Andrej Babiš vyráží na Pražský hrad za prezidentem Petrem Pavlem
Aktualizováno

ONLINE: Havlíček očekává ve sněmovně širokou spolupráci. Motoristé chtějí do vlády

Volby 2025

Česko rozhodlo o složení nové Poslanecké sněmovny. Redakce sledovala průběh voleb v přímém přenosu: od otevírání volebních místností, přes první odhady účasti až po uzavření uren a sčítání hlasů. Nyní začínáme povolební online. Česká politika se po volbách přeskupuje, Andrej Babiš hledá partnery pro novou vládu a ostatní strany vyhodnocují, co bude dál. Pověření k sestavení vlády od prezidenta v neděli zatím Babiš nezískal, sám tento případný krok označil zatím za předčasný. Sledujeme všechny klíčové momenty v reálném čase.

nst

Přečíst článek

SPD může zapomenout na referenda

A zde nastává situace, kterou v Česku v podstatě neznáme – fungování menšinové vlády s důvěrou sněmovny. Pro Andreje Babiše by to byla dílem luxusní pozice, která ale má mnohá úskalí.

Luxusní pozice by to byla zejména proto, že by mohl vládnout zcela dle vlastních tužeb a představ. Úskalí pak je, že by muselo ANO pro veškeré zákony hledat podporu u všech poslaneckých klubů.

To je problém pro SPD. Partaj, která je skutečným poraženým letošních voleb, totiž s ANO nemá prakticky žádné společné programové body. Babiš již krátce po vítězství vyvrátil veškerá očekávání směrem k vystupování z EU i NATO, taktéž příklon k Rusku nelze čekat. A je otázka, jak moc se Babiš bude chtít paktovat se slovenskou a maďarskou vládou, s jejichž lídry většinou nechce být nijak zásadně spojován.

Šéf ANO Andrej Babiš

PROFIL: Babiš, miliardář, kterému už byl Agrofert malý

Názory

Když byl Andrej Babiš v letech 2014 až 2017 ministrem financí v Sobotkově vládě, na jeho poradách bývalo takové ticho, že by byl slyšet i pád špendlíku. Babišův občasný řev byl ovšem slyšet až za dveře. Řídit stát jako firmu, to je Babišův narativ. Newstream přináší sérii profilů lídrů stran kandidujících v říjnových volbách. První je favorit voleb, Andrej Babiš. Následovat ho bude již zítra Petr Fiala a další šéfové stran zase příští víkend.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

ANO a Motoristé – sňatek proti Green Dealu?

Motoristé mají v tomto ohledu poněkud lepší pozici, ostatně někteří komentátoři a politologové odhadují, že Motoristé nakonec ve vládě budou. Ostentativní pravicovost Motoristů může Babišovi konvenovat zejména proto, že jeho vláda má připravenou celou řadu pro byznysových zákonů. Jistě se shodnou na zjednodušení stavebního řízení, které ANO velmi často označuje za jeden z prvních zákonů, které prosadí. Zároveň se shodnou na odmítání Green Dealu a podpoře uhlí.

Jenomže mezi priority Babišova kabinetu budou patřit také jiné zákony: návrat EET, podpora seniorů, navýšení výdajů na základě předvolebních slibů. Nic z toho nebude v souladu s tím, že by Motoristé chtěli snižovat daně. A tady budou vznikat opravdu velké třenice.

PROFIL: Filip Turek, Klausův závodník v první brázdě

Názory

Porušuje zákony, a také tradiční představy o tom, jak se má politik chovat. Filip Turek na vlně ostré protiliberální rétoriky a obdivem k duu Klaus-Trump docestoval do Evropského parlamentu. A nyní se pokouší dovést stranu Motoristé sobě do Poslanecké sněmovny. Uspět by mohl zejména u mužských prvovoličů, ostatně u studentů učňáků je populárnější než Tomio Okamura. A to není málo.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

S kým povládne ANO

A právě proto je poměrně možné, že nakonec Babišův případný jednobarevný kabinet prohlasuje klíčové zákony s úplně jinými stranami než s těmi, které kabinetu dodají potřebnou důvěru ve sněmovně. Lze si snadno představit, že pro EET najde ANO podporu u Pirátů a části STAN, pro zvýšení peněz pro seniory u SPD a části STAN, pro konkrétní projekty v regionech opět zejména u STAN.

A pokud bude chtít jakkoli proměnit, ale zároveň zachovat podporu Ukrajině, Spolu či některé strany z této koalice jistě nebudou proti.

Vítěz voleb Andrej Babiš vyráží na Pražský hrad za prezidentem Petrem Pavlem

Stanislav Šulc: Strach z Ruska pokračuje a začali jsme mít rádi ženy. Jaká jsou poučení z voleb

Názory

Volby nepředstavují jenom nové rozdělení moci ve státě. Jsou také důležitým zdrojem informací o nás všech a našich sousedech. Podstatné zjištění je například to, že se Češi stále hodně bojí Ruska. Další je zajímavější – v poslaneckých lavicích zasedne nejvyšší počet žen. A do třetice: Češi mají rádi velké partaje.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Šéf ANO Andrej Babiš

Volební diář Davida Ondráčky: Babišův koňský trh začíná

Názory

Prezident pověří vítěze voleb sestavením vlády a Babiš začne své kolo jednání s ostatními stranami, potřebuje dalších 20 kusů, aby mohl vládnout, sám nebo s někým. Bude to připomínat směs koňského trhu a symbolického líbání prstenu – ovšem z obou stran.

David Ondráčka

Přečíst článek

Související

Politické strany jsou fakticky politické neziskovky placené státem

Politické strany jsou fakticky politické neziskovky placené státem
Profimedia
David Ondráčka
David Ondráčka

O peníze jde v politice až v první řadě, zajímavé je na tento aspekt podívat.

Kolik kampaně stály a kdo byli sponzoři, oficiálně uvádění ve výročkách stran, i ti neoficiální, skrytí (třeba u SPD a Motoristů to budou zajímavá investigativní zjištění, tuším). A také kolik strany dostanou jen za získané hlasy od státu, ze státního rozpočtu. Politické strany jsou fakticky politické neziskovky štědře placené státem. Za každý hlas ve volbách dostanou 100 korun ze státního rozpočtu.

Takže reálně ANO teď dostane skoro 200 milionů, SPOLU 130 mega, STAN 63, Piráti 50, Okamura 43, Mortoristé 38. A samozřejmě i Stačilo má jistých svých 24 mega (takže možná ten zastavený barák KSČM nebudou muset prodávat). A to je jen první státní příspěvek. Pak budou peníze za mandáty, za každého poslanace ročně 900 tisíc (takže jen ANO ročně zhruba 70 mega). A několik dalších příspěvků. Je dobré vidět i tento důležitý aspekt hry.

Vítěz voleb Andrej Babiš vyráží na Pražský hrad za prezidentem Petrem Pavlem

Stanislav Šulc: Strach z Ruska pokračuje a začali jsme mít rádi ženy. Jaká jsou poučení z voleb

Názory

Volby nepředstavují jenom nové rozdělení moci ve státě. Jsou také důležitým zdrojem informací o nás všech a našich sousedech. Podstatné zjištění je například to, že se Češi stále hodně bojí Ruska. Další je zajímavější – v poslaneckých lavicích zasedne nejvyšší počet žen. A do třetice: Češi mají rádi velké partaje.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Šéf ANO Andrej Babiš

Lukáš Kovanda: Babišův triumf značí i to, že Češi budou platit eurem nejdříve za deset let

Názory

Jednoznačné volební vítězství hnutí ANO mezinárodní investory nezneklidní. Budou ale bedlivě sledovat, zda a do jaké míry nová česká vláda, kterou zřejmě právě hnutí ANO bude sestavovat, uvolní rozpočtovou politiku. Nelze ale očekávat, že by Česko v dalších čtyřech letech předpokládaného řádného působení nového kabinetu narazilo na dluhovou brzdu, odpovídající úrovni 55 procent veřejného dluhu v poměru k HDP.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Šéf ANO Andrej Babiš

Volební diář Davida Ondráčky: Babišův koňský trh začíná

Názory

Prezident pověří vítěze voleb sestavením vlády a Babiš začne své kolo jednání s ostatními stranami, potřebuje dalších 20 kusů, aby mohl vládnout, sám nebo s někým. Bude to připomínat směs koňského trhu a symbolického líbání prstenu – ovšem z obou stran.

David Ondráčka

Přečíst článek

Související

Zleva předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová a náměstek primátora pro kulturu, cestovní ruch a památkovou péči Jiří Pospíšil

Volební diář Davida Ondráčky: Povolební praní špinavého prádla u méně úspěšných stran

Názory

David Ondráčka

Přečíst článek
Doporučujeme