Důchod v 65 a vyšší valorizace. Juchelka chystá změny, které zruší část penzijní reformy

Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje důchodovou novelu, která má zastropovat věk odchodu do penze na 65 letech, zrychlit růst důchodů a výrazně podpořit pracující seniory. Změny by mohly začít platit už od roku 2027 a znamenaly by návrat od části reformy prosazené minulou vládou.

Ministerstvo práce a sociálních věcí v nejbližší době předloží návrh důchodové novely, která má zásadně změnit nastavení penzijního systému. Počítá se se zastropováním věku odchodu do důchodu na 65 letech, úpravou valorizací i s vyšší podporou seniorů, kteří zůstávají pracovně aktivní. Oznámil to ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO).

Budeme připravovat novelu, která bude mít uvnitř zastropování věku odchodu do důchodu na 65 letech,“ uvedl ministr. Součástí návrhu má být také změna valorizace důchodů. Namísto současné jedné třetiny růstu reálných mezd by se penze nově zvyšovaly o polovinu jejich růstu.

Novela dále počítá s cíleným navýšením důchodů pro nejstarší seniory. Lidé, kteří dosáhnou 80 let, by měli automaticky získat přilepšení ve výši 500 korun měsíčně. Výraznější podporu má získat i skupina pracujících důchodců, jimž chce ministerstvo zvýšit penzi za další odpracované roky.

Podle Juchelky by změny mohly začít platit už od roku 2027. Vláda složená z ANO, SPD a Motoristů je má zakotvené v programovém prohlášení. Přijetím novely by se zároveň zrušila část důchodové reformy zaměřené na dlouhodobou udržitelnost systému, kterou prosadila předchozí vláda.

Babiš: O Macinkových SMS jsem nevěděl. Spor s Hradem chce řešit jednáním, ne přes média

Andrej Babiš a Petr Macinka
Profimedia.cz
ČTK
ČTK

Premiér Andrej Babiš popřel, že by byl předem informován o textových zprávách, které ministr zahraničí Petr Macinka posílal poradci prezidenta Petra Pavla. Ty prezident označil za mimořádně závažné a za pokus o vydírání. Babiš se snaží spor mezi vládou a Hradem tlumit a nabízí osobní jednání.

Premiér Andrej Babiš (ANO) nevěděl o textových zprávách, které ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) posílal poradci prezidenta Petra Pavla Petru Kolářovi. Řekl to serveru Seznam Zprávy v reakci na zveřejněnou komunikaci, kterou prezident považuje za pokus o vydírání a za mimořádně závažnou věc.

Macinka ve zprávách mimo jiné tvrdí, že má podporu premiéra Babiše, předsedy Sněmovny a šéfa SPD Tomia Okamury. Předmětem sporu je jmenování čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí, které prezident Pavel odmítá.

Ministr zahraničních věcí Petr Macinka

„Já o esemeskách určitě nevěděl,“ uvedl Babiš. Připustil však, že mohl tušit, že Macinka s prezidentem o věci jedná. Zároveň dodal, že v samotné otázce jmenování Turka za Macinkou stojí. „V tom má moji podporu,“ řekl premiér.

Macinka odmítá, že by šlo o vydírání. Podle něj šlo pouze o snahu ovlivnit prezidentův postoj, což považuje za běžnou součást politického vyjednávání. Prezident Pavel však komunikaci označil za nepřijatelnou.

Babiš se ke kauze vyjádřil také ve Sněmovně. Zdůraznil, že vláda složená z ANO, SPD a Motoristů nemá zájem na „zákopové válce“ mezi Strakovou akademií a Pražským hradem. Zprávy, které Macinka poslal, označil za nešťastně formulované, zároveň ale uvedl, že chápe frustraci Motoristů z nejmenování jejich kandidáta ministrem.

„Úkolem politiků je situaci uklidňovat, ne eskalovat,“ řekl premiér. Podle něj by se neshody mezi ústavními činiteli měly řešit jednáním za zavřenými dveřmi, nikoli prostřednictvím tiskových konferencí a médií.

Babiš zopakoval, že prezidenta Pavla i ministra Macinku pozval na společné jednání. Z okolí hlavy státu však podle něj zaznělo, že prezident o schůzku s Macinkou nestojí a je ochoten jednat pouze s premiérem. Pokud Pavel společné jednání odmítne, je Babiš připraven sejít se s ním sám a sporné otázky vyjasnit. Schůzka by se měla uskutečnit po prezidentově návratu z dovolené.

Tereza Zavadilová: Macinka stáhnul prezidenta do bahna. Schválně

Ministr zahraničních věcí Petr Macinka
ČTK
Tereza Zavadilová
tzv

Výpady Petra Macinky vůči kanceláři prezidenta nebyly jen tak nějakou noční nerozvážností. Vypadá to na přesně cílenou mocenskou strategii, jak z učebnice.

Jestli si šéf Motoristů po večerech pročítá strategie moci, a vypadá to tak, dá se jeho úder na hradní kancelář přečíst jako přesně cílený. Argumenty, že prezident neměl zveřejňovat soukromou korespondenci, neplatí. Vyostřená rétorika byla cílená přesně na to, aby se zveřejnila. A mocenský tah se vyplatil. Proto Petr Macinka působí pobaveně a sebejistě, nikoli zkroušeně, jako někdo chycený u nepřístojnosti. 

Kritici poukazují na to, že si šéf Motoristů vyjádření hraničící s výhružkami k prezidentovi "neměl dovolit." Z hlediska dosud platné mezilidské etiky to je samozřejmě pravda: Petr Macinka je mladší než prezident a hlavně v hierarchii protokolu stojí mnohem níže. Přesto se v korespondenci s hradním mluvčím staví do role, jako by byl hlavě státu na roveň. A to je přesně cílené, jde o starý mocenský trik, ve stylu: Když nemůžeš soupeře porazit z jeho pozice, stáhni ho na svou úroveň – a přinuť ho hrát tvou hru.

V pozadí neomalené hry není cílem Filip Turek a jeho ministerské ambice. To je zástupná věc. Je to cílené oslabování prezidentské autority, proto Macinka a jeho zastánci opakují, že prezident se chová neústavně. Chtějí oslabit prezidenta a jeho symbol přirozené autority. Rozšířit své mocenské hřiště, přepsat pravidla dosud možného. A to se jim daří. Z dosavadní situace, kdy prezident odmítá jmenovat ministra z řady etických důvodů, se stal konflikt dvou politiků ve veřejné aréně. V němž je hlava státu předhozena zastáncům Motoristů a dalších kritiků k nevybíravému očerňování. Což byl cíl celé situace.

V právní rovině se prezident neústavně nechová, ústava praví, že hlava státu má pravomoc jmenovat ministry. Nikoli povinnost, natož časovou lhůtu. Prezident se fakticky tedy nechová neústavně; chová se v mezích ústavy, ale proti zájmům části exekutivy, která se snaží jeho roli redukovat na formální podpis – a proto vzniká narativ o „neústavnosti.“ Zatažení do konfliktu znamená, že prezident se má stát jednou ze stran sporu, přestat být nadstranickou autoritou, arbitrem pořádku. 

Podobné strategie se v politice objevovaly i v minulosti, například v pozdní antice, či ve Výmarské republice, kdy byl prezident Paul von Hindenburg často a cíleně zatahován do půtek extremistických stran, až se jeho role zpochybnila a vyprázdnila natolik, že otevřela dveře nacistické totalitě. 

Současná doba tomuto stylu tvrdé hry přeje nadmíru. Znevažování nezávislé autority se dostalo do běžné politické operativy v orbánovském Maďarsku i kolem prezidentského dvora Donalda Trumpa. Loni viceprezident JD Vance před očima kamer v podobném stylu ponížil protokolárně vyššího Volodymyra Zelenského. Cíl byl stejný jako v českém případě - prolomit hranice tolerovaného. To cíleně zvětšuje mocenské pole aktéra. 

Takže ano, Petr Macinka se choval nepřípustně a neomaleně. Nebyla to ale jen tak nějaká půlnoční vymknutá situace, ale strategická hra. 

