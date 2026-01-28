Důchod v 65 a vyšší valorizace. Juchelka chystá změny, které zruší část penzijní reformy
Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje důchodovou novelu, která má zastropovat věk odchodu do penze na 65 letech, zrychlit růst důchodů a výrazně podpořit pracující seniory. Změny by mohly začít platit už od roku 2027 a znamenaly by návrat od části reformy prosazené minulou vládou.
Ministerstvo práce a sociálních věcí v nejbližší době předloží návrh důchodové novely, která má zásadně změnit nastavení penzijního systému. Počítá se se zastropováním věku odchodu do důchodu na 65 letech, úpravou valorizací i s vyšší podporou seniorů, kteří zůstávají pracovně aktivní. Oznámil to ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO).
„Budeme připravovat novelu, která bude mít uvnitř zastropování věku odchodu do důchodu na 65 letech,“ uvedl ministr. Součástí návrhu má být také změna valorizace důchodů. Namísto současné jedné třetiny růstu reálných mezd by se penze nově zvyšovaly o polovinu jejich růstu.
Novela dále počítá s cíleným navýšením důchodů pro nejstarší seniory. Lidé, kteří dosáhnou 80 let, by měli automaticky získat přilepšení ve výši 500 korun měsíčně. Výraznější podporu má získat i skupina pracujících důchodců, jimž chce ministerstvo zvýšit penzi za další odpracované roky.
Podle Juchelky by změny mohly začít platit už od roku 2027. Vláda složená z ANO, SPD a Motoristů je má zakotvené v programovém prohlášení. Přijetím novely by se zároveň zrušila část důchodové reformy zaměřené na dlouhodobou udržitelnost systému, kterou prosadila předchozí vláda.