Juchelka: Bez Ukrajinců se český trh práce neobejde

Aleš Juchelka
ČTK
Český pracovní trh by se bez uprchlíků z Ukrajiny podle ministra práce Aleše Juchelky (ANO) neobešel. Klíčovou roli hrají zejména ve stavebnictví, sociálních službách a zdravotnictví, kde dlouhodobě chybějí lidé. Vláda proto zvažuje další zjednodušení přijímání zahraničních pracovníků i podporu částečných úvazků.

„Už několik let vidíme – a to i před ruskou agresí na Ukrajině –, že například ve stavebnictví, péči o seniory či zdravotnictví by se Česká republika bez ukrajinských uprchlíků v tak velkém množství neobešla,“ řekl Juchelka. Na přímý dotaz, zda by se trh práce bez ukrajinských uprchlíků obešel, odpověděl jednoznačně: „Rozhodně ne.“

Podle připravované hospodářské strategie je nedostatek pracovních sil hlavní brzdou ekonomického růstu. V Česku aktuálně pracuje zhruba 210 tisíc uprchlíků z Ukrajiny. Celkem mělo ke konci loňského roku zaměstnání 816 600 cizinců.

Lepší využití domácích pracovních rezerv

Získat pracovníky ze zahraničí je však podle dokumentu zdlouhavé – vyřízení trvá v průměru více než šest měsíců. V Německu či Nizozemsku je tento proces až třikrát rychlejší. Vláda proto navrhuje řízenou migraci podle jasně stanovených kritérií. U vysoce kvalifikovaných pracovníků by se měla doba vyřízení povolení zkrátit na jeden měsíc, u ostatních na dva měsíce. Administrativu má omezit digitalizace. Ministerstvo práce už v minulém volebním období připravovalo bodový systém, který by hodnotil přínos zahraničních pracovníků pro českou ekonomiku.

Kabinet chce zároveň lépe využít domácí pracovní rezervy. Nízké je například zapojení matek malých dětí či lidí před důchodem. „Chybí nám pracovníci na určitých pozicích. A zároveň nám podle mého názoru chybí větší nabídka polovičních úvazků pro maminky, které se chtějí vrátit z rodičovské. Ta je mnohdy štědřejší než to, co zaměstnavatelé nabízejí na částečný úvazek,“ uvedl Juchelka.

Minulá vláda už snížila odvody zaměstnavatelům u zkrácených úvazků například pro rodiče malých dětí, pečující osoby či lidi nad 55 let. Podle strategie by se nyní mohly snížit odvody i zaměstnancům a ubýt by měla administrativa.

Petr Macinka

Dokument počítá také s podporou návratu lidí s exekucemi na legální pracovní trh, například zkrácením oddlužení u dluhů z dětství na dva roky. Úřady práce by se měly více zaměřit na rekvalifikace v regionech, kde hrozí zánik pracovních míst.

Předseda vládní SPD Tomio Okamura uvedl, že zahraniční pracovníci jsou v některých oborech potřeba, ale strategie by podle něj měla obsahovat konkrétní počty přijímaných lidí a přísnější kontrolu jejich příchodu.

Nová šance pro zámek Veleslavín? Praha 6 je po odkupu od státu připravena budovu převzít a opravit

Zámek Veleslavín
ČTK
ČTK
ČTK

Praha 6 je v případě, že město koupí od státu zámek Veleslavín, připravena areál převzít a zajistit jeho postupnou revitalizaci, schválili to zastupitelé městské části. Radnice už připravuje koncepci dlouhodobého využití areálu včetně ekonomického posouzení, ráda by spolupracovala se soukromými partnery. Odhad nákladů na revitalizaci je podle starosty Jakuba Stárka (ODS) 1,5 až dvě miliardy korun a bude to projekt na dvě až tři volební období.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se pokoušel areál zámku desetkrát neúspěšně prodat v dražbě. Vyvolávací cena postupně klesla z prvotních 580 milionů na 210 milionů korun při posledním pokusu koncem loňského roku. Praha od počátku deklaruje zájem o převzetí areálu, ale cena zástupcům města s ohledem na nutné investice přišla příliš vysoká.

Nedávno radní Adam Zábranský (Piráti) avizoval ochotu města zaplatit při poslední dražbě požadovaných 210 milionů korun. Zámek má podle něj zájem převzít Praha 6 a zajistit i nákladnou rekonstrukci, což dnes jednohlasně potvrdili i zastupitelé městské části.

11 fotografií v galerii

„Deklarujeme, že jsme připraveni se o areál v budoucnu postarat a že na tom budeme pracovat,“ řekl na jednání zastupitelů místostarosta Petr Prokop (STAN). Dodal, že městské zastupitelstvo by mělo o odkupu zámku od státu hlasovat v dubnu. Městská část poté předloží magistrátu žádost o takzvané svěření areálu do své správy. Od roku 2024 se o něj na základě výpůjčky od státu stará a otevřela jej veřejnosti.

Jaká má být úloha zámku?

Městská část si podle místostarosty plánuje ponechat budovu zámku pro sebe a využít ji pro reprezentační účely, kulturu či komunitní centrum. Kromě toho jsou v areálu další tři velké budovy, které chce poskytnout soukromým partnerům. Těm by investice do oprav kompenzovala odpuštěním nájmu.

Preferované využití budov je pro školství, dále se podle Prokopa nabízí například možnost vybudování restaurace či kulturního zařízení, samozřejmě s ohledem na památkovou ochranu. Naopak dříve zvažované zdravotní a sociální využití například pro paliativní centrum už radnice spíše opustila, protože chce mít areál celodenně živý a otevřený a podobné zařízení by vyžadovalo klidový režim, dodal místostarosta.

Revitalizace je dlouhodobý projekt, jen potřebné průzkumy a vytvoření projektu pravděpodobně zaberou roky. Radnice podle Prokopa plánuje ponechat v době příprav areál otevřený a ponechat tam program, který nyní organizují spíše místní spolky a další komunitní organizace, případně s větším přispěním radnice.

Zámek Veleslavín s historickým parkem se rozkládá na třech hektarech a pochází přibližně z roku 1725. Byl postaven podle plánů Kiliána Ignáce Dientzenhofera pro císařovnu Amálii Brunšvickou. V první polovině 20. století sloužil jako neurologické sanatorium, které založili Leo Kosák a jeden z objevitelů Alzheimerovy choroby Oskar Fischer. Léčily se tam například Charlotta Garrigue Masaryková či Milena Jesenská.

Cesta na burzu bude jednodušší. Co přináší revoluční balíček Listing Act?

nst
nst

V novém dílu talkshow Na kus řeči s právníky přivítal moderátor a associate partner Jan Ditrych advokátku Natálii Cmíralovou z PRK Partners, aby společně probrali dopady rozsáhlého legislativního balíčku známého jako Listing Act. Tento soubor evropských předpisů, přijatý v roce 2024 v rámci iniciativy rozvoje Unie kapitálových trhů, má za cíl zásadně zjednodušit systém přípravy prospektů, snížit administrativní zátěž pro emitenty a zatraktivnit kapitálové trhy pro investory. Ačkoliv podstatná část pravidel nabyla účinnosti již na konci roku, řada klíčových změn přichází v několika vlnách během letošního jara a léta, což činí toto téma pro současnou praxi mimořádně aktuálním.

Natálie Cmíralová v rozhovoru vysvětluje, že smyslem Listing Actu je především standardizace a sjednocení pravidel napříč členskými státy, čímž se omezuje dřívější roztříštěnost způsobená širokými pravomocemi národních zákonodárců a regulátorů. Už od konce roku 2024 jsou účinné změny ve výjimkách z prospektové povinnosti, které usnadňují život zejména společnostem již listovaným na regulovaných trzích nebo trzích pro růst malých a středních podniků. Tyto společnosti nyní mohou snadněji vydávat další tranše akcií či dluhopisů bez nutnosti zpracovávat prospekt.

Důraz na kvalitu obsahu

Zároveň je kladen důraz na vyšší kvalitu obsahu; od emitentů se nově vyžaduje, aby v prospektech neuváděli generická rizika, ale soustředili se na specifické a kvantifikovatelné rizikové faktory s přímým dopadem na jejich hospodaření. Dalším praktickým ulehčením je možnost doplňovat finanční výkazy do základních prospektů formou odkazu namísto dříve nezbytných dodatků.

PRK Partners, užito se svolením

Velkým tématem rozhovoru byla také úprava tzv. prahových hodnot pro povinnost vyhotovit prospekt. Zatímco dříve se hranice pohybovala v rozmezí mezi 1 a 8 miliony eur, nový systém zavádí základní 12 milionů eur s možností členských států zvolit alternativu 5 milionů eur. Aktuální návrhy novely zákona o podnikání na kapitálovém trhu naznačují, že se Česká republika přikloní ke spodní pětimilionové hranici. Pro tzv. podlimitní emise by měl být nově vyžadován pouze zkrácený informační dokument.

video

AI v právu: pomocník i hrozba. Nejhorší jsou přesvědčivě znějící, ale falešné právní dokumenty, říká expert

Zprávy z firem

Nový díl talkshow Na kus řeči s právníky se zabývá praktickým nasazováním umělé inteligence v právnické praxi, hostem je Daniel Vejsada, associate partner PRK Partners, specializující se na praktické i právní stránky umělé inteligence. Moderátor tohoto dílu je Tereza Erényi, advokátka PRK Partners.

nst

Přečíst článek

V rámci snahy o větší přehlednost pro investory zavádí Listing Act také omezení rozsahu dokumentace. U akciových prospektů bude nově platit limit 300 stran, zatímco u zjednodušených forem prospektů se rozsah omezí dokonce na 50 a 75 stran. Jak ovšem Natálie upozorňuje, u dluhopisových prospektů toto zastropování neplatí, a to kvůli vysoké variabilitě a složitosti jednotlivých dluhových nástrojů.

Poslední významnou změnou, kterou experti PRK Partners v diskuzi zmínili, je snížení požadavku na tzv. free float, tedy minimální objem volně obchodovatelných akcií při přijetí na regulovaný trh. Ten se snižuje z 25 procent na 10 procent, což otevírá cestu na regulovaný trh i těm společnostem, jejichž majitelé si chtějí zachovat nad společností větší kontrolu. Celý balíček opatření je tak ambiciózním projektem, který by měl českému i evropskému kapitálovému trhu dodat potřebnou dynamiku a efektivitu.

