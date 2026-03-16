Na Ukrajině bojují Keňané. Přestaneme je verbovat, slibuje Rusko
Rusko se dohodlo s Keňou, že přestane verbovat její občany do bojů ve válce proti Ukrajině. Moskva tak reaguje na rostoucí obavy několika afrických zemí, že jejich občané jsou do konfliktu lákáni nebo verbováni, uvedla agentura Bloomberg.
Keňský premiérský tajemník Musalia Mudavadi to oznámil v pondělí v Moskvě po jednání s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem. „Chci jasně říct, že jsme se nyní dohodli, že Keňané nebudou přijímáni do armády prostřednictvím ministerstva obrany,“ uvedl Mudavadi. Podle něj už keňští občané nebudou způsobilí k náboru ani k účasti ve „speciálních operacích“.
Lavrov na společné tiskové konferenci uvedl, že Keňané, kteří ve válce již bojují, slouží podle ruských zákonů dobrovolně. Dodal, že tyto předpisy umožňují také předčasné ukončení kontraktů.
Severoatlantickou alianci čeká „velmi špatná budoucnost“, pokud se spojenci Spojených států nezapojí do zajištění plavby v Hormuzském průlivu, který se Írán snaží zablokovat. V rozhovoru pro deník Financial Times to uvedl americký prezident Donald Trump. K ochraně této klíčové námořní trasy by podle něj měla přispět také Čína. Pokud tak neučiní, Trump pohrozil odložením plánovaného summitu s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem.
Trump varuje NATO: Pokud nepomůžete v Hormuzu, čeká alianci velmi špatná budoucnost
Politika
Severoatlantickou alianci čeká „velmi špatná budoucnost“, pokud se spojenci Spojených států nezapojí do zajištění plavby v Hormuzském průlivu, který se Írán snaží zablokovat. V rozhovoru pro deník Financial Times to uvedl americký prezident Donald Trump. K ochraně této klíčové námořní trasy by podle něj měla přispět také Čína. Pokud tak neučiní, Trump pohrozil odložením plánovaného summitu s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem.
Podvodné verbovací agentury
Keňská vláda už dříve upozornila, že do bojů na straně Ruska mohlo být naverbováno až 1000 jejích občanů. Podle Nairobi za náborem stojí „podvodné agentury“, které lidem slibovaly měsíční platy, náborové bonusy a také možnost získat ruské občanství.
Ruské velvyslanectví v Keni tehdy uvedlo, že ruské úřady se nikdy nepodílely na nelegálním náboru keňských občanů do ozbrojených sil.
Podpora autoritářského režimu prezidenta Alexandra Lukašenka je podle běloruského lidskoprávního aktivisty Alese Bjaljackého mezi obyvateli země minimální. Řekl to novinářům během své návštěvy Prahy. Bjaljacki, který patří mezi laureáty Nobelovy ceny míru za rok 2022, byl kvůli své činnosti opakovaně vězněn. Naposledy skončil za mřížemi v roce 2023 a na svobodu se dostal teprve před třemi měsíci.
Lukašenko má v Bělorusku minimální podporu, tvrdí aktivista a nositel Nobelovy ceny Bjaljacki
Politika
Podpora autoritářského režimu prezidenta Alexandra Lukašenka je podle běloruského lidskoprávního aktivisty Alese Bjaljackého mezi obyvateli země minimální. Řekl to novinářům během své návštěvy Prahy. Bjaljacki, který patří mezi laureáty Nobelovy ceny míru za rok 2022, byl kvůli své činnosti opakovaně vězněn. Naposledy skončil za mřížemi v roce 2023 a na svobodu se dostal teprve před třemi měsíci.
Obavy z náboru svých občanů vyjádřily i další africké státy. Jihoafrická republika v únoru oznámila, že ve válce na Ukrajině zahynuli dva její občané. Botswana zároveň uvedla, že se snaží zjistit, co se stalo se třemi jejími občany, kteří byli odvedeni do armády.
V řadě případů podle vlád afrických zemí lidé do Ruska odcestovali s očekáváním civilní práce. Až po příjezdu měli zjistit, že mají vstoupit do ruské armády.