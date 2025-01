Sledujme Polsko. Roste za humny nový evropský lídr?

Polsko pod vedením proevropsky směřující vlády pomalu otřepává pověst druhého Maďarska a stává se regionálním lídrem. Poláci však chtějí víc. I když Varšavu čeká ještě dost práce, na mnohé stereotypy o polské ekonomice bychom měli nadobro zapomenout. A možná by Česko mohlo něco okoukat.

Francie uprostřed politické a na pokraji ekonomické krize, Německo hledající nový směr a kolem plno geopolitických nejistot. V této situaci se otevírá prostor pro nové lídry Evropy. Může se takovým stát Polsko?

Není to tak dávno, kdy se o Polsku referovalo jako o druhém Maďarsku. Vláda práva a demokratické instituce se v době vlády konzervativců z Práva a Spravedlnosti dostávaly nejednou pod tlak a Brusel je sledoval s velmi viditelným znepokojením. Některé kroky vlády navíc působily dosti bizarně, skoro jak ze smyšleného státu Gilead z knih Margaret Atwoodové.

S návratem středo-pravicové Občanské platformy (v europarlamentu za EPP) a vládou se silnými jmény v osobě staronového premiéra a expředsedou Evropské rady Donalda Tuska a nepřehlédnutelného šéfa diplomacie Radoslawa Sikorského se však veřejný obraz země rychle změnil. Polsko se nyní snaží, aby jeho hlas byl slyšet nejen v zahraniční a obranné politice, k níž má jako soused napadené Ukrajiny, který navíc má s ruskou rozpínavostí své zkušenosti, co říct.

Miláček zahraničních firem

Jak připomíná server The European Correspondent, polská ekonomika se v posledních letech několikrát blýskla. Ještě před rokem 2023 se zemi dařilo dosahovat vysokého tempa růstu HDP sahajících až k šesti či sedmi procentům. To je sice minulostí, ale i tak se Polsko drží na slušných hodnotách kolem třech procent a ve výhledu na začínající rok 2025 se vejde do první trojky.

Nedávné statistiky EY European Attractiveness Survey za rok 2023 také potvrzují, že se polská ekonomika stává oblíbencem zahraničního kapitálu. V polovině minulého roku si Poláci pochvalovali, že se v atraktivitě zahraničních investic mezi více než čtyřicítkou evropských konkurentů posunuli z šestnáctého místa rovnou na šesté. K našim sousedům přitékají peníze i z globálních technologických firem jako Microsoft či Amazon.

V počtu pracovních míst, který zahraniční investice vytvořily, skončilo Polsko rovnou čtvrté. I to má vedle konkurenceschopného průmyslu vliv na to, že se tamější ekonomika známá exportem pracovních sil, mění. Dříve mladí lidé odcházeli za prací na západ. Nyní je v jejich vlasti výrazně více příležitostí, a ty je udržují doma.

Přerod Polska na evropskou velmoc však neproběhne přes noc. Před Varšavou stojí hned několik rizik, z nichž jen některé mohou vyřešit doma sami Poláci.

Prezidentské volby, německé ochlazení a dluhy

Parlamentní volby se konaly v roce 2023, ale letos v květnu se bude vybírat nová hlava státu. Z éry Jarosław Kaczyńského zůstal ve funkci prezidenta Andrzej Duda blízký Právu a Spravedlnosti, který v různých reformách působí jako brzda Tuskovy vlády. Jestli se Občanské platformě podaří změnit zemi, závisí i na tom, jestli se jí podaří protlačit vlastního kandidáta. Opozice se nevzdává a šance na její návrat zůstávají reálné.

Z geopolitických rizik nelze kromě války na Ukrajině pominout ani silné navázání ekonomiky na Německo. Jak vysvětluje The European Correspondent, pokud zpomalí německá ekonomika, potíže se snadno přelijí i za hranice.

A pak je tu historicky nízká nezaměstnanost, což není z každého úhlu jen dobrá zpráva. „Navzdory tomu, že počet zahraničních pracovníků vzrostl v roce 2023 o šest procent na 1,13 milionu - představuje rostoucí riziko pro udržitelný růst. Zaměstnavatelé se budou pravděpodobně i nadále potýkat s obtížemi při obsazování některých pracovních pozic, což by mohlo dále zvýšit mzdy a prohloubit inflační tlaky,“ uvádí poradenská společnost Emerging Europe.

V této situaci zrovna nepomůže, že Tuskova vláda udržuje rezervovaný přístup k imigraci. Naopak, volnější příliv pracovní síly by mohl tento problém vyřešit.

Polsku také ve srovnání s předcovidovými lety roste veřejný dluh. I když se s necelými 54 procenty pohybuje pod průměrem unijních zemí, bude muset Tusk finance řešit mnohem víc. Nová vláda však neměla v plánu výdaje nastavené předchozím kabinetem výrazněji sesekávat. „Některé ambicióznější předvolební sliby Tuska, jako například další zvýšení nezdanitelných částek, byly odloženy nebo omezeny. Vysoká úroveň veřejného dluhu a deficitu však bude vyžadovat mnohem opatrnější řízení, aby se zabránilo podkopání důvěry investorů,“ dodává Emerging Europe.