Lavrov se setkal s ministry Slovenska a Maďarska

Slovenský ministr zahraničí Juraj Blanár se na okraj zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku setkal se šéfem ruské diplomacie Sergejem Lavrovem a hovořil s ním mimo jiné o „slovenských zájmech v oblasti energetické bezpečnosti“. Blanár o tom informoval na facebooku. Ve středu s Lavrovem jednal též maďarský ministr zahraničí a obchodu Péter Szijjártó, uvedla agentura MTI.

Reklama

Slovensko společně s Maďarskem jsou nyní jedinými zeměmi Evropské unie, které jsou do značné míry vstřícné vůči Rusku navzdory jeho agresi vůči Ukrajině. EU kvůli Ukrajině uvalila na Moskvu rozsáhlé hospodářské sankce a bránící se zemi podporuje.

S Lavrovem se Blanár podle svých slov potkal na žádost ruské strany. „Prioritně jsme jednali o slovenských zájmech v oblasti energetické bezpečnosti. To se týká jaderného paliva, dostupné ropy a plynu. Je v zájmu Slovenska, aby byly zachovány stávající koridory pro jejich tranzit, i když pracujeme na jejich diverzifikaci,“ uvedl Blanár na facebooku. „Zopakoval jsem také konzistentní názor Slovenska na konflikt na Ukrajině, přičemž jsem zdůraznil porušování mezinárodního práva a nutnost hledání mírového řešení,“ dodal slovenský ministr s tím, že „spravedlivý a udržitelný mír“ by měly garantovat i ostatní světové mocnosti. Fotografii setkání Blanár rovněž sdílel na facebooku.

Dalibor Martínek: A taková to byla pěkná strana. Vzpomene si za rok někdo na Piráty? Názory Sledujeme zánik jedné politické strany v přímém přenosu. Byli to mladí, progresivní lidé, do kterých mnoho voličů vkládalo naděje. Výsledek? Totální zklamání. Mladí by asi přeci jen měli nechat prostor straším, zkušenějším. Dalibor Martínek Přečíst článek

Jednání i s Maďary

S Lavrovem se podle maďarské diplomacie setkal také maďarský ministr zahraničí Szijjártó. V následném prohlášení Budapešť uvedla, že „udržování vztahů s Ruskem a rozvíjení spolupráce v oblastech, které nejsou ovlivněny sankcemi, je v maďarském zájmu“. Podle Szijjárta „se ruský ministr zahraničí vždy snažil vyhovět požadavkům maďarské vlády a byl pozitivní a otevřený řešení důležitých otázek, které se týkají obou stran“. V prohlášení se mimo jiné také uvádí, že ministr zopakoval „promírový postoj“ Maďarska a naději v „uzavření příměří, mírové rozhovory a ukončení války“.

Reklama

Blanár a Szijjártó se s Lavrovem setkali také v březnu na regionálním fóru v Turecku, za což je kritizovali mimo jiné partneři z Visegrádské skupiny. Český premiér Petr Fiala krátce po zmíněné schůzce oznámil přerušení česko-slovenských mezivládních konzultací. Polský premiér Donald Tusk tehdy mimo jiné upozornil, že setkání s Lavrovem se uskutečnilo v den pohřbu ruského opozičního předáka Alexeje Navalného, který zemřel v únoru v trestanecké kolonii na Sibiři.

Od loňského října, kdy se úřadu chopila nová vláda Roberta Fica, Bratislava čelí kritice za svůj postoj ke konfliktu nebo za zastavení vojenské pomoci Kyjevu ze státních zásob. Do té doby jedinou zemí, která udržovala blízké vztahy s Ruskem, bylo Maďarsko vedené národněkonzervativním premiérem Viktorem Orbánem.

Pellegrini: Slovensko musí být připravené na jaderný incident na Ukrajině Politika Slovenské úřady by měly zvýšit svou pohotovost, aby země dokázala čelit případnému jadernému incidentu na Ukrajině. Podle webu agentury TASR to v prostorách OSN řekl slovenským novinářům prezident Peter Pellegrini. ČTK Přečíst článek