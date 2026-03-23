Vláda couvá od zákona o neziskovkách. Žádný předpis nechystá, říká Tejc

Jeroným Tejc
ČTK

Zákon o zahraničních vazbách neziskových organizací nechystá ani ministerstvo spravedlnosti, ani vláda, řekl po jednání kabinetu ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO). Přehled o dotacích neziskových organizací z veřejných peněz pak zajistí vyhláška ministerstva financí. K přípravě předpisu o zahraničních vazbách se před dvěma týdny přihlásil předseda PRO Jindřich Rajchl z poslaneckého klubu vládní SPD.

Kabinet v programovém prohlášení slibuje zřídit veřejný registr všech dotací pro neziskové organizace z veřejných rozpočtů, který bude zahrnovat nejen stát, ale i obce, kraje a svazky obcí. „Ten bod bude naplněn. Ministerstvo spravedlnosti bude spolugestorem v případě potřeby. Bude naplněn tím, že ministerstvo financí připraví vyhlášku o způsobu, termínech, rozsahu údajů předkládaných pro plnění státního rozpočtu,“ uvedl Tejc.

Pracovní verze předpisu o zahraničních vazbách, která unikla na veřejnost, se zaměřuje na činnost vykonávanou například ve veřejném, politickém, mediálním, vzdělávacím či akademickém prostoru, která je způsobilá ovlivnit veřejné mínění a debatu. Počítá s registrací fyzických i právnických osob.

Za zahraniční vazby označuje jednání ve prospěch zahraničního subjektu, ale třeba i výkon poradenské, analytické, komunikační, mediální či vzdělávací činnosti ve vazbě na zahraniční subjekt. Zákonu nemají podléhat média, pokud jsou založená podle českého právního řádu.

U organizací, které vyvíjejí politickou činnost a jsou financované ze zahraničí, slibuje vláda zavést povinnost tuto skutečnost transparentně označovat v programovém prohlášení. Tejc dnes zdůraznil, že na předpisu uniklém do médií se ministerstvo nijak nepodílelo.

Ministerstvo ani vláda nechystají žádný předpis proti neziskovým organizacím, ať už inspirovaný v Rusku či třeba USA, dodal ministr. „My jsme se dnes dohodli na tom, že budeme plnit programové prohlášení, a to dělám i jako člen vlády. Programové prohlášení rozhodně s žádným takovým zákonem nepočítá a já jsem toho názoru, že počítat nemá,“ uvedl Tejc.

Zástupci neziskových organizací návrh kritizují. Opozice vyzvala premiéra Andreje Babiše (ANO), aby přípravu zákona zastavil. Podle premiéra by se povinná registrace neziskových organizací se zahraničními vazbami vztahovala jen na ty, které se pokoušejí ovlivňovat politiku.

Česká technologická skupina EAG rozšiřuje své aktivity v západní Evropě. V Belgii dokončila akvizici společnosti Automotive Systems, která dodává podnikový software pro automobilové dealery. Hodnota transakce se pohybuje ve středních stovkách milionů korun.

Automotive Systems vyvíjí software iReach, který využívá více než 700 dealerství a 11 tisíc uživatelů. Na belgickém trhu ho používají více než dvě třetiny automobilek, silnou pozici má firma také v Lucembursku a Švýcarsku. EAG tak akvizicí získává významný podíl na vyspělém trhu a zároveň si otevírá prostor pro další expanzi, například do Francie či Nizozemska.

„Belgický trh je pro nás strategicky důležitý,“ uvedl člen představenstva EAG Petr Kratochvíl. Podle něj firma vstupuje do segmentu, kde už má silnou pozici ve střední Evropě, a zároveň si vytváří základ pro další růst na západních trzích.

EAG působí v regionu Beneluxu už od roku 2022, kdy získala platformu Fastback pro obchodování s ojetými vozy. Ta se nyní doplňuje s dalšími službami skupiny, které pokrývají celý životní cyklus automobilu – od prodeje a financování přes servis až po následný prodej.

Transakci firma financovala částečně z vlastních zdrojů, zbytek zajistily evropské fondy Kartesia a CVI. Podle investičního manažera Kartesie Toona Van Coillieho má digitalizace v automotive sektoru výrazný růstový potenciál.

Po převzetí plánuje EAG software iReach dále rozvíjet a začlenit ho do své platformy Omnetic. Firma chce využít i vlastní data a nové technologie, včetně umělé inteligence, k posílení své konkurenční pozice.

Přechod společnosti Automotive Systems do skupiny EAG podpoří i dosavadní majitel Jacques Beherman, jehož firma zůstane významným klientem.

EAG zároveň očekává, že díky akvizici zvýší v roce 2026 svůj provozní zisk EBITDA o třetinu na zhruba 30 milionů eur, tedy bezmála tři čtvrtě miliardy korun. Další růst chce firma zajistit jak organicky, tak prostřednictvím dalších akvizic v Evropě.

Kupkova strana narazila. V připomínkovém řízení Babišovo ministerstvo průmyslu lenivým mávnutím levé ruky uvedlo, že lidé jsou zvyklí nakoupit si potraviny den předem, a není proto potřeba měnit osvědčenou normu o zavírání obchodů. Asi má Havlíček pravdu, skutečně to není téma. Co hůř pro lídra opozice, ani odbory se za jeho návrh nepostavily. V jiných zemích Evropy je v neděli prostě zavřeno. Lidé s tím mají počítat.

Občanští demokraté svým návrhem chtěli ukázat, že jsou pořád na scéně, že bojují za zájmy podnikatelů. V tomto případě obchodníků. Po pravdě, obchodníkům je zcela jedno, zda se bude o vybraných státních svátcích prodávat nebo ne. Své marže si ohlídají bez ohledu na vrtochy politiků.

Poslanci ODS v důvodové zprávě píšou, že zákonné zavření obchodů o některých svátcích zasahuje do práva na podnikání i do svobody podnikání. To je velmi vyhraněné tvrzení, jde přece jenom o pár dní otvírací doby obchodů. Ano, lidé často nevědí, kdy jsou obchody otevřené a kdy zavřené. Život ani ekonomika na tom nestojí.

Je tady přece spousta jiných témat. Daně, budoucnost energetiky, podpora podnikání, bydlení, zdravotnictví, obrana. Cokoliv. Všechno, co se týká života lidí. Má snad někdo radit politické straně, co má uchopit, a jak to propagovat? Pokud nemá strana jasně definovány priority a cesty, jak jich dosáhnout, je zbytečná.

Nenasytný vlčák? Zatím jen unavené štěně

Martin Kupka, když byl zvolen lídrem ODS, prohlašoval, že jeho strana jako nenasytný vlčák půjde Babišově koalici po krku, že několikrát objede celou zem. No, zatím hlavní opoziční partaj působí jako unavené štěně. Snaha o otevření obchodů o svátcích je slabé kafíčko, o které vlastně nikdo nestojí. Navíc, návrh bez šance na úspěch. To nevypadá na ostrou opozici, která bude řezat do živého.

Občanští demokraté ztrácejí v předvolebních modelech, už je předbíhají Starostové. Andrej Babiš dál všechny válcuje v předvolebních průzkumech. Má na Instagramu přes dvě stě tisíc sledujících. Martin Kupka ani desetinu. I o marketingu to je. Je však potřeba mít obsah, který se bude komunikovat. V ODS to už možná pochopili, ale zatím nic neudělali. Voliči demokratických stran jsou skeptičtí. Ani nová stínová vláda ODS s esy jako je poslanecký matador Petr Bendl nebo akademický ekonom Jan Skopeček nevzbuzují nadšený hýkot.

ODS se pořád neprobrala z komatu, žije z minulosti, nenabízí budoucnost. Propadá se, není ostrá, nemá téma. Její voliči se smutně rozhlížejí po politickém spektru. Oportunisté již utekli k Babišovi, extrémisté k Macinkovi. Zbytek jede na setrvačník nebo rezignuje na svou občanskou volební povinnost.

Ve společnosti je přetlak. Dvě stě tisíc lidí na Letné je toho důkazem. Čeká se na nového spasitele před oligarchizací a hulvátstvím. Největší opoziční strana zatím spí. Otevírací doba obchodů není tématem, které by probudilo společnost z rezignace nad postupným ovládáním státu vypočítavým pragmatikem. Rukavice je hozená, ODS ji nezvedá.

